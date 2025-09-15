La Capital | Información General | Crónica

Crónica TV: un hombre irrumpió en el canal y amenazó a los empleados con un cuchillo

Se conoció que el protagonista del episodio contaba con antecedentes penales. Afortunadamente, los trabajadores del medio resultaron ilesos

15 de septiembre 2025 · 10:26hs
Un hombre irrumpió de manera intempestivamente en Crónica TV y amenazó a los trabajadores con un arma blanca

Un hombre irrumpió de manera intempestivamente en Crónica TV y amenazó a los trabajadores con un arma blanca

Este lunes por la madrugada, un hombre irrumpió en el canal Crónica TV y amenazó a los empleados de seguridad con un arma blanca. En particular, el hombre contaba con un cuchillo. Afortunadamente, los trabajadores resultaron ilesos.

El hecho ocurrió cerca de las cinco y media de la madrugada de este lunes en los estudios televisivos de Crónica, ubicados en el barrio porteño de San Telmo. Mientras amenazaba a los trabajadores de seguridad del canal con un cuchillo, el hombre pedía que le hagan una nota al aire, según reveló la Policía de la Ciudad de Buenos Aires. Además, aseguraron que la persona contaba con antecedentes penales.

Rápidamente, los empleados denunciaron el hecho a las autoridades. Minutos después llegó el Same y la Policía de la Ciudad, quienes desplegaron un operativo para controlar la situación. "Primero los oficiales solicitaron al hombre que se retire pero tuvieron que convocar al grupo especial de la División Operaciones Especiales Metropolitanas (DOEM) que redujo al sujeto, en tanto todo el personal del canal resultó ileso", declararon las autoridades en un comunicado.

Qué se sabe del incidente en crónica

El hecho tomó lugar minutos antes de que comience la primera emisión del día, aproximadamente a las 5:30 de la mañana de este lunes. El hombre entró al canal pidiendo ser entrevistado en vivo por los periodistas del medio. En ese contexto, el personal de seguridad le pidió a la persona que retire. Acto seguido, el sujeto mostró un cuchillo y amenazó en atacar a los empleados con el arma blanca.

Luego corrió hasta la plata baja, donde están los estudios de grabación, y allí rompió varios vidrios. "El primer noticiero de la señal debió ser interrumpido de manera abrupta tras el ingreso a las instalaciones de un sujeto armado y absolutamente fuera de sí”, expresaron desde Crónica.

“El joven increpó al personal de seguridad, logró sortear el ingreso y se dirigió directamente al estudio al grito de ‘soy el mejor y me quieren matar’”, detalló el medio de comunicación, sobre el incidente.

Tras al accionar de las autoridades, quienes redujeron al hombre, la persona que increpó al canal con un cuchillo fue asistido por personal del Same psiquiátrico y derivado al hospital Argerich. Además, desde la Policía de la Ciudad de Buenos Aires, el sujeto cuenta con antecedentes penales por drogas, robo, tentativa de robo y hurto, y registra una condena en suspenso por robo.

Por otro lado, y después del incidente de esta mañana, se le labró al hombre actuaciones por violación de domicilio y daños, ya que rompió varios vidrios en su ingreso intempestivo.

