Anmat aprobó un test nacional para detectar el virus del dengue

No es de uso hogareño. Al ser un producto desarrollado en la Argentina se evita el posible problema de la importación ante un brote regional de dengue.

La prueba, que no es un test casero sino que podrá ser utilizada por profesionales , fue desarrollada en el Laboratorio de Virología Molecular de la Fundación Instituto Leloir, que dirige la investigadora Andrea Gamarnik, de Conicet. Será producido y comercializado por Laboratorio Lemos.

Este avance permite saber si un paciente tiene o no la enfermedad a partir de la detección del antígeno viral NS1, un componente crucial para el diagnóstico temprano del dengue . Según explicó Gamarnik "la idea del test surgió tras un análisis con especialistas de laboratorios clínicos que identifican la carencia de métodos específicos para detectar esta proteína viral en los casos de dengue", informó la Agencia Leloir.

Diagnóstico temprano del dengue

La científica dijo que “poder contar con estos test de producción local es importante no sólo desde el punto de vista clínico, al permitir el diagnóstico temprano de la infección por virus dengue, sino también para poder afianzar nuestra soberanía en cuanto al control sanitario y el seguimiento epidemiológico de un agente infeccioso de tanta relevancia en nuestra región”.

“Al ser un desarrollo nacional –continúa– permitirá reemplazar importaciones, lo que redundará en un ahorro de costos, y garantizar el acceso a herramientas fundamentales en momentos de brotes epidémicos”.

Como la infección causada por el virus dengue puede presentar síntomas inespecíficos (fiebre, dolor de cabeza, dolor muscular y articular), no es fácil obtener un diagnóstico preciso sólo basándose en una evaluación clínica. Por eso es importante realizar un análisis de laboratorio que pueda identificar la presencia (o no) del virus en la sangre. Si bien no existe un tratamiento específico para el dengue, determinar la causa del cuadro clínico es clave para tomar decisiones en cuanto al manejo correcto de los síntomas y la prevención de complicaciones. Ocurre que, en los casos más graves, la enfermedad puede evolucionar hacia situaciones potencialmente mortales como el shock hemorrágico.

En marzo se había anunciado otro desarrollo, con sello local. Se trata del producto de Limay Biosciences, una de las startup que cuenta con el apoyo de SF500, un fondo provincial de apoyo a la ciencia, para detección temprana del virus que transmite el dengue a partir de un kit que combina tecnología avanzada y seguridad a un costo bajo de implementación. Aún no fue aprobado pero se espera que esté disponible para 2025.