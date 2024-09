Vacuna dengue: la campaña pública activó la venta particular en Rosario

El viernes 13 de septiembre se inició en Rosario la vacunación contra el dengue destinada, en una primera etapa, a adolescentes de entre 15 y 19 años, que viven en áreas determinadas. La segunda etapa se iniciará después del 23 de septiembre y estará destinada a personal estratégico de entre 20 y 39 años. No es para toda la población de esa edad. La "movida" impactó en los últimos días en farmacias y en el único vacunatorio privado de Rosario que la coloca y cada vez son más los rosarinos que deciden aplicársela. "La compra de la vacuna es constante, aunque no en el mismo rango de edades definido por provincia", aseguran desde el sector. Quienes acuden en forma privada son en su mayoría adultos que ya tuvieron dengue y temen una nueva infección, o que sufren comorbilidades.

Leonardo Jurado, del Colegio de Farmacéuticos dijo este lunes a La Capital que "todas las vacunas que fueron llegando a las droguerías ya están en las farmacias y estamos vacunando de manera constante".

"Todos los días tenemos personas que se acercan a las farmacias pero no en las edades que eligió la provincia", dijo el profesional. En farmacias y en el centro de vacunación de Grupo Oroño quienes se vacunan son en su mayoría adultos. La vacuna en realidad está aprobada desde los 4 hasta los 60 años.

"Hay que tener prescripción médica. Algunas obras sociales y prepagas la reconocen cuando el paciente presenta su historia clínica donde se destaca en forma primordial si ha tenido dengue", señaló.

En Grupo Oroño destacaron que la demanda sigue siendo alta y que en los últimos días subió aún más a la par del anuncio del gobierno provincial de iniciar la vacunación pública.

Tanto en farmacias como en el vacunatorio hay stock.

Campaña contra el dengue activada

El gobierno provincial de Maximiliano Pullaro tomó la decisión de comprar 160 mil dosis (80 mil esquemas completos) y enfocar la primera etapa en los adolescentes, de acuerdo a las recomendaciones de la Comisión Nacional de Inmunizaciones. En un segundo período, que comenzará a fines de septiembre (no está definida aún la fecha) se destinará a personal de salud público y privado, bomberos, agentes de seguridad que tengan entre 20 y 39 años pero no incluye a la población general de esas edades. Cómo seguirá es algo que todavía no se informó.

La campaña, en rigor, comenzó el 12 de septiembre en el norte santafesino en las localidades más afectadas por el dengue y continuó luego hacia el sur de la provincia. En Rosario arrancó el viernes. Se priorizaron 17 áreas y se coloca en 26 centros de salud. Los jóvenes que se van a vacunar son citados previamente por la provincia.

En un primer momento el gobierno nacional desaconsejó la aplicación de la primera vacuna desarrollada en el mundo para poner un freno a los brotes de dengue pero finalmente tomó la decisión de colocarla en poblaciones específicas. Previamente, ya había varias provincias, sobre todo en el norte del país, que habían decidido vacunar por su cuenta ante la gran cantidad de casos, muchos severos.

Uboldi dengue vacuna.jpg

Vacuna contra el dengue: síntomas y cuidados

Es una vacuna "bien tolerada que se puede colocar en quienes tuvieron o no la infección", dijo la secretaria de Salud de Santa Fe, Andrea Uboldi, quien además explicó que "el 75% de las personas que tuvieron dengue no presentaron síntomas" por eso es que se decide vacunar en lugares donde hubo muchos casos confirmados lo que implica que también hay muchos que tuvieron la enfermedad sin darse cuenta.

La vacuna no puede colocarse en embarazadas, durante la lactancia, ni en quienes tienen algunas condiciones de salud previas, por eso es que se hizo "una selección" con los datos que maneja la cartera provincial.

Uboldi mencionó que pueden aparecer en la zona de la aplicación dolor y enrojecimiento que ceden en 48 horas y una febrícula que puede presentarse una semana después de la colocación, acompañada de malestar y cansancio.

El dengue se presenta con dolor corporal, dolor de cabeza, dolor detrás de los ojos, fiebre que puede ser alta, vómitos, agrandamiento de los ganglios y sarpullido (no todas las personas tienen todos los síntomas).

Ante la sospecha es importante consultar rápidamente a un médico. Si bien no hay un tratamiento específico para dengue el control de los síntomas puede evitar que el caso empeore.