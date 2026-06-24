Ahora Brasil detuvo a una turista española acusada de racismo

El episodio ocurrió en el aeropuerto paulista de Guarulhos. Este año ya es el cuarto arresto por racismo, luego de los casos de dos argentinos y un chileno

La Policía Federal de Brasil detuvo a una ciudadana española en el aeropuerto internacional Guarulhos de São Paulo por racismo , luego de una serie de arrestos en lo que va del año por motivos similares, entre ellos dos ciudadanos argentinos y un chileno.

Brasil tiene algunas de las leyes antirracismo más estrictas de América Latina, con lo que insultar a una persona por motivos de raza conlleva una pena de prisión de dos a cinco años y una multa.

La tripulación de un vuelo de Latam Airlines que llegaba desde la ciudad de São Luis llamó a la Policía, que arrestó a la ciudadana española cuando desembarcaba, después de que presuntamente hiciera comentarios racistas dirigidos a los trabajadores, sostuvo la Policía en un comunicado.

Según el testimonio de pasajeros, cuando el avión aterrizó no había escaleras disponibles para el desembarque en Guarluhos, por lo que la mujer dijo sobre los empleados que descargaban el equipaje de la aeronave: "Sólo hay monos afuera".

La aerolínea señaló que no había justificación para la agresión dirigida contra sus empleados y condenó todas las formas de racismo y discriminación.

El caso de Agostina Páez

En enero, la Policía arrestó a la abogada argentina Agostina Páez en Río de Janeiro después de que fuera filmada imitando a un mono frente a un trabajador de un club nocturno. A la turista se le prohibió inicialmente salir de Brasil, pero finalmente regresó a Argentina en abril, donde se reunió con la senadora Patricia Bullrich para celebrar su regreso al país. Los procedimientos legales siguen en curso, aunque ella debió pagar una fianza de 97.000 reales (algo más de 18.000 dólares).

La Policía de Brasil arrestó a otro argentino, Eduardo Ignacio Murias, en Minas Gerais en mayo, después de que presuntamente fotografiara y filmara a un niño pequeño sin autorización y compartiera las imágenes acompañadas de mensajes racistas en español. El medio local G1 indicó que un tribunal imputó a Murias, quien permanece en prisión preventiva.

También fue arrestado a un ciudadano chileno en mayo por insultos racistas y homofóbicos contra miembros de la tripulación de un vuelo entre Guarulhos y Fráncfort, según un comunicado del 15 de mayo. El sospechoso intentó abrir la puerta del avión durante el vuelo y, cuando la tripulación lo inmovilizó, profirió insultos racistas y homofóbicos contra los profesionales, indicó el comunicado. "Los monos andan en los árboles", habría dicho, además de afirmar que tenía "olor a negro".