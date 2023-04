Afirman que Musk está arruinando el negocio publicitario de Twitter

"Los anunciantes no confían en Musk”, escribió la consultora de negocios Insider Intelligence.

Elon Musk no está ayudando a Twitter a crecer como negocio. De hecho, hay suficientes razones para creer que el director de Tesla y SpaceX está perjudicando activamente la capacidad de la empresa para retener los dólares de publicidad y generar nuevos ingresos, según consultoras mundiales.

“El mayor problema con el negocio publicitario de Twitter es que los anunciantes no confían en Musk”, escribió Jasmine Enberg, analista principal de Insider Intelligence, en un comunicado el 10 de abril.

Desde que Musk asumió el cargo en octubre de 2022, ha sembrado el caos en Twitter, revirtiendo las reglas comunitarias de la plataforma de redes sociales y desmantelando el sistema de verificación en el que confían los usuarios y las empresas, lo que genera confusión casi a diario sobre las políticas y la dirección del sitio web.

“Los problemas de moderación de contenido y rendimiento de anuncios de Twitter son anteriores a Musk, pero no fueron necesariamente un factor decisivo porque los anunciantes confiaron en que Twitter estaba de su lado”, agregó Enberg. “Es cierto que Musk exacerbó muchos de esos problemas, pero a medida que las marcas y los anunciantes consideran si reanudar los gastos, ahora se enfrentan a la pregunta más importante de si gastar en una plataforma definida por el caos, los cambios arbitrarios y la incertidumbre sobre su futuro”.

Si bien Musk prometió alejar la dependencia de los ingresos de Twitter de la publicidad con la ayuda de la suscripción a Twitter Blue de 8 dólares por mes , hay buenas razones para creer que las nuevas suscripciones no están reemplazando los dólares de marketing perdidos.

“La marca de verificación azul ya no representa credibilidad”, escribió Enberg. “Representa influencia en una plataforma cuya relevancia cultural se está desvaneciendo, junto con el apoyo a Musk. No hay ninguna razón para que las personas y organizaciones previamente verificadas confiaran en la marca de verificación azul para establecer la autoridad para pagar, y muchos usuarios no quieren que se vea que apoyan a Musk y lo que creen que representa”.

Eric Perko, director ejecutivo y fundador de la agencia de medios Apollo Partners, dijo a Quartz que Twitter nunca ha sido una “compra obligada” para la mayoría de los anunciantes, y la “incertidumbre y volatilidad” actuales han llevado a muchas empresas a repensar su relación con la plataforma.

“Los cambios debido al liderazgo de Musk podrían hacer que la plataforma sea más fuerte en el futuro, pero ese no parece ser el caso todavía”, dijo Perko, y agregó que las marcas no están “preocupadas mucho” por cuándo regresarán. a gastar en la plataforma.

Si bien Twitter puede ser la plataforma de redes sociales favorita de Musk, es posible que haya pensado demasiado en su centralidad e importancia para los anunciantes. En un momento en que muchas empresas están recortando sus presupuestos de marketing y reduciendo sus gastos, Twitter está demostrando ser un sacrificio fácil para las billeteras ajustadas.

En una entrevista con Reuters el 11 de abril, Musk dijo que Twitter tenía “una tendencia al punto de equilibrio” después de reducir su plantilla de 8.000 a 1.500 desde que asumió el cargo.

Pero cubrir los gastos no será suficiente: desde que compró Twitter en una compra altamente apalancada, Musk debe mil millones de dólares solo para pagar sus préstamos cada año.

Hasta que pueda encontrar formas alternativas de ganar dinero, el golpe de los anunciantes realmente dañará los resultados de Twitter.