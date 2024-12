A 20 años de Cromañón, cronología de los juicios y las condenas

Excepcional cambio en el Quini 6: el sorteo de esta semana no será en su día habitual

El primer juicio juzgó la labor de los bomberos y el cobro de coimas a empresas para extender certificados falsos de tratamiento contra incendios. El segundo y de mayor repercusión pública investigó la muerte de 194 personas. El tercer juicio finalizó en julio de 2012 y fueron juzgados Rafael Levy, dueño del complejo donde estaba Cromañón, comisarios y funcionarios. El cuarto juicio fue juzgado y condenado el ex inspector del gobierno porteño Roberto Calderini por coimas para habilitar el lugar.

El 30 de diciembre de 2004, cerca de las 22:50, Callejeros comenzó a tocar su primer tema de la tercera noche consecutiva en República de Cromañón, en el barrio de Once. Sus seguidores solían utilizar bengalas y pirotecnia en los recitales, aunque el lugar era el menos indicado para hacerlo.

En primer lugar porque era cerrado, tenía mediasombra como semi techo y más arriba materiales plásticos. En segundo lugar, la capacidad expedía el límite: de 1.50 permitidas había unas 3.500/4.000.

cromañon1.jpg El incendio en Cromañón dejó una huella muy marcada en la sociedad argentina.

Según narra fiscales.gob.ar, que toma la información de los expedientes, el gerenciador del lugar Omar Chabán, quien se instaló en la torre de sonido, le había pedido al público que no tiraran bengalas. La banda también habría hecho lo propio.

Sin embargo, durante la primera canción, una “candela” impactó contra la media sombra y se incendió rápidamente. La banda dejó de tocar, las llamas comenzaron a prender y la luz se cortó automáticamente. Esto hizo que el pánico ganara el lugar. Un humo denso y oscuro invadió todo y generó que todos quisieran salir. La desesperación para lograrlo, sumado a que el lugar ni siquiera contaba con una salida de emergencia habilitada, más las puertas cerradas con candado, llevó a que las y los jóvenes se amontonaran en las cercanías de la única puerta de acceso.

Cronología de los juicios

Enero de 2005: la jueza de instrucción María Angélica Crotto dictó el procesamiento de Emir Omar Chabán, acusado de homicidio simple con dolo eventual de 192 muertes. Un mes después fueron detenidos Diego Argañaraz (manager de la banda), Raúl Villarreal (coordinador general de República Cromañón) y Lorenzo Bussi (encargado de seguridad del local). Luego fueron procesados por cohecho pasivo (sobornos) comisarios, y agentes por incumplimiento de los deberes de funcionario público.

Junio de 2005: Los integrantes de Callejeros fueron procesados por homicidio culposo agravado. También se procesó a una decena de integrantes de Seguridad y de Control del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

27 de septiembre de 2005: la Sala V de la Cámara del Crimen cambió la carátula a estrago doloso (provoca un daño de grandes proporciones con intenciones). En diciembre el juez de instrucción Julio Lucini (que reemplazó a la primera jueza por problemas de salud), imputó a los integrantes de Callejeros por estrago doloso seguido de muerte.

Septiembre de 2006: sumado a la acusación por estrago doloso, los integrantes de Callejeros, su mánager y el escenógrafo fueron procesados por cohecho activo como partícipes secundarios (sobornos).

Agosto de 2007: la Sala III de la Cámara de Casación Penal confirmó el sobreseimiento del exjefe de gobierno porteño Aníbal Ibarra. En marzo de 2006 había sido destituido por mal desempeño por la Legislatura.

El Juicio

19 de agosto de 2009: Por fallo unánime, el Tribunal Oral en lo Criminal N° 24 condenó a Omar Chabán a 20 años; a Diego Argañaraz (mánager de la banda) y al subcomisario Carlos Díaz a 18 años de prisión, y a funcionarias de control a dos años. Los integrantes de Callejeros, el comisario Miguel Belay y el funcionario Gustavo Torres fueron absueltos.

20 de abril de 2011: Las absoluciones fueron revocadas por la Cámara de Casación por considerarlos coorganizadores del recital. La Sala III de la Cámara de Casación atenuó la calificación del delito y por ende las penas, al convertir el incendio doloso en culposo, es decir, de intencional a negligente.

chaban.jpg

La condena final

17 de octubre de 2012: La Sala IV de Casación Penal confirmó las condenas dictadas por la sala III de ese mismo tribunal. Las penas fueron de diez años y nueve meses a Omar Chabán (murió en 2014 producto de un cáncer en libertad condicional); cinco años a Argañaraz (mánager de la banda); siete años para el cantante Patricio Santos Fontanet; seis para el baterista Eduardo Arturo Vázquez (quien sigue preso por femicidio de su pareja), y cinco años para los restantes músicos de la banda, Christian Torrejón, Juan Carbone, Maximiliano Djerfy y Elio Delgado.

El escenógrafo del grupo, Horacio Cardell fue sentenciado a seis años de prisión, mientras que Raúl Villarreal (mano derecha de Chabán) recibió una pena de seis años, todos ellos por los delitos de incendio culposo seguido de muerte y cohecho.

También fueron condenados el subcomisario Carlos Díaz (ocho años de prisión), la ex subsecretaria de Control Comunal Fabiana Fiszbin (cuatro años de prisión), el ex director general de Fiscalización y Control Gustavo Torres (cuatro años) y la ex directora general adjunta de la misma dirección, Ana María Fernández (tres años y seis meses de prisión) por el delito de omisión de deberes de funcionario público en concurso ideal con incendio culposo seguido de muerte.

Estuvieron presos menos de dos años porque en agosto de 2014 la Corte aceptó tratar algunos casos. Quedaron en libertad los músicos de Callejeros, Villarreal y los tres ex funcionarios. Todos volvieron a prisión en abril de 2016 después de que Casación y la Corte dejaron firme la sentencia.

En 2013, el procurador fiscal ante la Corte Suprema de Justicia, Eduardo Casal, aceptó que se retome la hipótesis del estrago doloso y, subsidiariamente, que se garantice el derecho de los imputados a la revisión de la condena impuesta.

El 6 de abril de 2016: en sintonía con los dictámenes de Casal, la Corte Suprema de Justicia de la Nación rechazó por inadmisibles los recursos extraordinarios presentados por los imputados en la causa, dejando de esta manera firmes las condenas establecidas por la Cámara Federal de Casación Penal.