¿Por qué en la serie "Cromañón" no suena Callejeros y La Renga se volvió viral con un hit?

Disponible desde el 8 de noviembre , la serie sigue a un grupo de adolescentes cuyas vidas fueron irrevocablemente cambiadas por la tragedia del barrio porteño de Once . Luego de su debut surgió una controversia que no dejó indiferentes a los espectadores: a lo largo de los ocho episodios no hay ninguna canción original de Callejeros, la banda cuya presentación dio origen a la tragedia .

Según fuentes cercanas al proyecto, Callejeros mantiene una postura histórica de no permitir el uso de sus temas en producciones audiovisuales. Esta negativa dejó a los creadores de la serie ante un desafío: recrear la atmósfera de la época sin los himnos que definieron a la banda. "Fue como pintar el paisaje de una ciudad sin poder mencionarla", definió Gabriel Pedernera responsable del soundtrack original de la serie.

Pedernera recalcó que la decisión de no incluir los temas originales no fue de él ya que la banda Callejeros sí fue invitada a formar parte de la producción. "Ellos no quisieron ser parte de la serie de ninguna manera, algo que me parece respetable. A la vez, eso generó comentarios raros. Leí a uno que dijo: ‘Seguro la producción los dejó afuera’. Y no, la verdad que no”, comentó.

A su vez, José Palazzo, productor de los shows de Callejeros desde su regreso a los escenarios tras Cromañón, declaró: “Nosotros no participamos en nada. De la productora me contactaron para darnos la posibilidad de ser parte, de mandarnos el guión de la serie y opinar. Les agradecí mucho la propuesta pero la banda me dijo que no, que no estaba interesada. Entonces no hicimos nada y ellos no participaron de ninguna manera”.

La historia detrás de la canción de La Renga

Mientras otros grupos como La Renga, Intoxicados y Las Pelotas suenan a lo largo de los episodios, la música de Callejeros brilla por su ausencia, un vacío que se convierte en una pieza clave de la narrativa.

En este contexto, llamó la atención de los espectadores el uso de la emblemática "Triste Canción de Amor". Originalmente de la banda mexicana El Tri, este tema se hizo popular en Argentina gracias a La Renga y se convirtió en una de las piezas centrales de la serie.

la rengaa.jpeg "Triste Canción de amor", de La Renga, se convierte en el emblemático tema de la serie "Cromañón"

"Triste Canción de Amor" se interpreta en la serie en dos versiones: una más suave, cantada por los personajes Malena y Nico, y otra más intensa, a cargo de la banda "Mujer Cebra". El tema no solo acompaña el desarrollo de un triángulo amoroso ficticio entre los personajes de Malena, Lucas y Nico, sino que también evoca el dolor y las secuelas dejadas por la tragedia de Cromañón.

cromañon triangulo amrooso.jpg El triángulo amoroso de Malena, Lucas y Nico en la serie "Cromañón"

Lo interesante es que, en la vida real, esta canción quedó profundamente ligada a la trágica muerte de Mariana Sillota, quien fue la novia de Patricio Fontanet (lider y vocalista de Callejeros). Mariana estaba presente en el VIP de República Cromañón la noche del incendio y, aunque sobrevivió, falleció 14 días después en la clínica de la Trinidad de Palermo.

La noticia de su muerte fue publicada en el sitio oficial de Callejeros, acompañada de fragmentos de la letra de "Triste Canción de Amor". En aquellos días, su imagen, capturada en una época de fotologs, circuló acompañada de esos versos, creando una conexión emocional entre la canción y el luto de los involucrados

Además, la historia detrás de la relación entre Fontanet y Sillota también tiene tintes de triángulo amoroso (como en la ficción la relación entre Malena, Lucas y Nico). Durante varios años, Mariana había sido pareja de Diego "Chaca" Dorrego, manager de La 25, pero a mediados de 2004, en plena popularidad de Callejeros, comenzó una relación con Patricio Fontanet, quien por ese entonces aún mantenía una amistad con Chaca.

