La Capital | Info Carreras | UCA

La UCA Rosario se proyecta con doble titulación internacional y una carrera innovadora

La universidad se prepara para el ciclo lectivo 2026 con su amplia oferta de 28 carreras y la incorporación de ciencias del comportamiento, única en Santa Fe

3 de diciembre 2025 · 07:05hs
El campus de la UCA de Pellegrini al 3300 brinda una amplia gama de carreras.

El campus de la UCA de Pellegrini al 3300 brinda una amplia gama de carreras.

La Universidad Católica Argentina (UCA), sede Rosario, una institución con trayectoria en la ciudad, inscribe a su amplia oferta académica para 2026, que se extiende a unas 28 carreras de grado y una novedosa licenciatura que comenzará a dictarse el año próximo.

Sandra Villa, coordinadora del Departamento de Ingreso de la UCA, destacó la transformación de la universidad para responder a las nuevas demandas e inquietudes de las distintas generaciones que se suman a sus cuatro facultades: derecho y ciencias sociales; económicas; química e ingeniería; y salud.

Un gran diferencial que resalta el equipo de la UCA es la posibilidad de la doble titulación internacional. A modo de ejemplo, Villa citó la carrera de abogacía, que ofrece convenios con la Universidad Comillas (Madrid) y con la Universidad Católica de Uruguay. Esto permite a los estudiantes cursar cuatro años en Rosario y un año adicional en el extranjero, para obtener un doble título, una característica que responde a la búsqueda de proyección internacional.

El gran lanzamiento: ciencias del comportamiento

La gran novedad anunciada por la sede local de la UCA es la apertura en marzo de 2026 de la licenciatura en ciencias del comportamiento, una carrera inédita en la provincia de Santa Fe.

Romina Donolo, coordinadora de la carrera, explicó que está dirigida a jóvenes interesados en analizar e intervenir en la conducta humana en diversos contextos. La formación busca interpretar qué motiva las decisiones de las personas para poder intervenir creativamente en organizaciones, el sistema educativo, el Estado o empresas.

"Es para aquel joven que le gusta la psicología, pero no le gusta la clínica; que le gusta la sociología, pero no querría ser sociólogo; que le gusta el marketing y la publicidad. Lo que intenta esta cerrera es investigar, evaluar, analizar y pensar creativamente cómo intervenir en el comportamiento de las personas", detalló Donolo.

Embed

La UCA y el foco en la práctica

Desde la UCA hicieron hincapié en que la formación actual exige una mirada teórica-práctica que satisfaga las demandas de los estudiantes, quienes ya no se conforman solo con la base teórica.

En este sentido, Villa explicó que en abogacía se incorporó una sala de litigación que replica el diseño de los Tribunales de Rosario, para permitir a los alumnos practicar en un escenario real.

"Ya en la formación áulica con base solamente teórica no alcanza, hay que pensar qué van a hacer cuando salgan de la universidad", señaló Donolo.

Además, la UCA cuenta con 56 aulas híbridas, garantizando la continuidad de las clases y la interacción, un valor que se suma a la visión de educación personalizada y humanista que la UCA promueve en su campus universitario. "Los alumnos respiran universidad", apuntó Villa.

uca1 (2).jpg

Desarrollo humano y excelencia

Por su parte, la Facultad de Ciencias Económicas del Rosario se distingue por un modelo educativo que integra innovación, práctica profesional y desarrollo humano. En línea con las tendencias globales, promueve activamente la incorporación de herramientas de inteligencia artificial en las aulas, preparando a los estudiantes para enfrentar los desafíos del entorno económico y empresarial. Este enfoque se complementa con el fortalecimiento de las habilidades blandas, consideradas esenciales para la empleabilidad y el crecimiento profesional.

Desde la UCA destacan que la propuesta académica se sostiene en un equilibrio permanente entre teoría y práctica. Por ello, la Facultad impulsa experiencias que acercan a los estudiantes al mundo laboral, tales como visitas a plantas industriales, encuentros con empresarios y desayunos de trabajo con consultoras y áreas de Recursos Humanos. Estas instancias permiten ampliar la comprensión del mercado y sus dinámicas, generando oportunidades concretas para el desarrollo profesional.

Asimismo, la institución reconoce el talento y el compromiso de su comunidad mediante dos distinciones anuales: el Premio Facultad, que destaca a estudiantes con alto potencial, y el Premio Entusiasmo, que celebra la participación activa en actividades extracurriculares. Con estas iniciativas, la Facultad reafirma que "la excelencia se mide no solo por el rendimiento académico, sino también por la actitud, la curiosidad y la disposición a aprender de manera continua".

Ciencias de la Salud: una apuesta tecnológica

Con carreras como medicina, kinesiología, nutrición y fonoaudiología, la Facultad de Ciencias de la Salud de la UCA se destaca por su inversión en tecnología de punta. Es que los alumnos de medicina, así como el resto de las carreras de salud, tienen acceso a una Mesa Sectra, un simulación mediante un software avanzado que permite visualizar el cuerpo humano de manera real, disponible también como aplicación para que los estudiantes accedan desde sus hogares.

Además, la UCA Rosario cuenta con Laboratorios de Simulación para primeros auxilios, cirugías y pediatría, donde todo el aprendizaje se realiza desde la simulación antes de acceder a los efectores públicos.

La UCA ya finalizó su primer curso de ingreso con cerca de 500 inscriptos, pero los aspirantes aún tienen oportunidades. El segundo curso de ingreso inicia la primera semana de diciembre, y el último será a partir de la segunda quincena de febrero. La universidad mantiene su programa de becas y ayuda económica, bajo la premisa de que "la necesidad económica no sea un problema para estudiar en la UCA".

Ver comentarios

Las más leídas

Fue jugador y DT de Central y ahora dirigirá a un grande que ganó tres veces la Libertadores

Fue jugador y DT de Central y ahora dirigirá a un grande que ganó tres veces la Libertadores

Ya venden vuelos directos entre Rosario y Madrid: ¿cuánto cuesta el pasaje?

Ya venden vuelos directos entre Rosario y Madrid: ¿cuánto cuesta el pasaje?

Detuvieron a 5 argentinos acusados de robar en un shopping en Miami

Detuvieron a 5 argentinos acusados de robar en un shopping en Miami

Vuelve a Newells un lateral que estaba a préstamo y salió campeón de la Copa Sudamericana

Vuelve a Newell's un lateral que estaba a préstamo y salió campeón de la Copa Sudamericana

Lo último

Arca: cuáles son los nuevos topes de facturación del monotributo para diciembre

Arca: cuáles son los nuevos topes de facturación del monotributo para diciembre

Cuándo llega Spotify Wrapped 2025, el resumen musical del año

Cuándo llega Spotify Wrapped 2025, el resumen musical del año

Cómo afecta el calor al auto y qué controles reforzar para evitar fallas

Cómo afecta el calor al auto y qué controles reforzar para evitar fallas

Apuran los últimos trabajos para inaugurar la Plaza 25 de Mayo

El acto será el domingo, a las 19. Con la apertura del espacio público se completan las obras de puesta en valor de la manzana fundacional de Rosario

Apuran los últimos trabajos para inaugurar la Plaza 25 de Mayo

Por Carina Bazzoni

Schmuck presidirá el Concejo Municipal por séptimo año consecutivo

Por Lucas Ameriso

La Ciudad

Schmuck presidirá el Concejo Municipal por séptimo año consecutivo

Diputados: los libertarios llegan con ventaja a una sesión clave
Politica

Diputados: los libertarios llegan con ventaja a una sesión clave

El tiempo en Rosario: un miércoles con mucho sol y el calor en aumento
La Ciudad

El tiempo en Rosario: un miércoles con mucho sol y el calor en aumento

La nafta premium ya supera los $2.000 en Rosario y anticipan subas en enero
La Ciudad

La nafta premium ya supera los $2.000 en Rosario y anticipan subas en enero

Bancos contra las billeteras virtuales: Pagar salarios ahí es un peligro
Economía

Bancos contra las billeteras virtuales: "Pagar salarios ahí es un peligro"

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Fue jugador y DT de Central y ahora dirigirá a un grande que ganó tres veces la Libertadores

Fue jugador y DT de Central y ahora dirigirá a un grande que ganó tres veces la Libertadores

Ya venden vuelos directos entre Rosario y Madrid: ¿cuánto cuesta el pasaje?

Ya venden vuelos directos entre Rosario y Madrid: ¿cuánto cuesta el pasaje?

Detuvieron a 5 argentinos acusados de robar en un shopping en Miami

Detuvieron a 5 argentinos acusados de robar en un shopping en Miami

Vuelve a Newells un lateral que estaba a préstamo y salió campeón de la Copa Sudamericana

Vuelve a Newell's un lateral que estaba a préstamo y salió campeón de la Copa Sudamericana

Santa Fe al borde de un colapso productivo: Rabbia pide acciones inmediatas

Santa Fe al borde de un colapso productivo: Rabbia pide acciones inmediatas

Ovación
Ariel Holan es el primer pasajero canalla que quiere asegurarse la continuidad

Por Elbio Evangeliste
Ovación

Ariel Holan es el primer pasajero canalla que quiere asegurarse la continuidad

Ariel Holan es el primer pasajero canalla que quiere asegurarse la continuidad

Ariel Holan es el primer pasajero canalla que quiere asegurarse la continuidad

Los Pumas deben madrugar: este miércoles se sortea el Mundial de Rugby con Argentina cabeza de serie

Los Pumas deben madrugar: este miércoles se sortea el Mundial de Rugby con Argentina cabeza de serie

Vuelve a Newells un lateral que estaba a préstamo y salió campeón de la Copa Sudamericana

Vuelve a Newell's un lateral que estaba a préstamo y salió campeón de la Copa Sudamericana

Policiales
Balacera en Granadero Baigorria: hirieron a un chico de 13 años sentado en la vereda
Policiales

Balacera en Granadero Baigorria: hirieron a un chico de 13 años sentado en la vereda

Detenido por darle un machetazo en la cabeza a un vecino en Nuevo Alberdi

Detenido por darle un machetazo en la cabeza a un vecino en Nuevo Alberdi

Una mujer fue detenida por amenazar a otra para lograr cobrar una deuda

Una mujer fue detenida por amenazar a otra para lograr cobrar una deuda

Preventiva para banda de La Cerámica y Nuevo Alberdi conducida desde la cárcel

Preventiva para banda de La Cerámica y Nuevo Alberdi conducida desde la cárcel

La Ciudad
Apuran los últimos trabajos para inaugurar la Plaza 25 de Mayo

Por Carina Bazzoni

La Ciudad

Apuran los últimos trabajos para inaugurar la Plaza 25 de Mayo

Schmuck presidirá el Concejo Municipal por séptimo año consecutivo

Schmuck presidirá el Concejo Municipal por séptimo año consecutivo

El tiempo en Rosario: un miércoles con mucho sol y el calor en aumento

El tiempo en Rosario: un miércoles con mucho sol y el calor en aumento

La nafta premium ya supera los $2.000 en Rosario y anticipan subas en enero

La nafta premium ya supera los $2.000 en Rosario y anticipan subas en enero

Fentanilo contaminado: presentaron el informe final de Diputados
Información general

Fentanilo contaminado: presentaron el informe final de Diputados

Llegan las altas temperaturas: qué día de la semana será el más caluroso
La Ciudad

Llegan las altas temperaturas: qué día de la semana será el más caluroso

Pullaro convocó a sesiones extraordinarias en la Legislatura
Política

Pullaro convocó a sesiones extraordinarias en la Legislatura

La UNR le entrega a Fito Páez el título de doctor honoris causa
La Ciudad

La UNR le entrega a Fito Páez el título de doctor honoris causa

Una policía federal fue capturada en Concordia con 14 kilos de cocaína
Policiales

Una policía federal fue capturada en Concordia con 14 kilos de cocaína

Un corto del Superior de Comercio ganó un premio en el festival Cine Tiza
La Ciudad

Un corto del Superior de Comercio ganó un premio en el festival Cine Tiza

Bullrich pidió que Messi se despegue de Tapia y tensó más la disputa con la AFA
Política

Bullrich pidió que Messi se despegue de Tapia y tensó más la disputa con la AFA

¿El magnesio puede ser beneficioso para las personas con hígado graso?

Por Florencia O’Keeffe

Salud

¿El magnesio puede ser beneficioso para las personas con hígado graso?

Vicentin: Grassi rechazó con dureza las impugnaciones de los cuasi competidores
Economía

Vicentin: Grassi rechazó con dureza las impugnaciones de los "cuasi competidores"

José Núñez integrará la bancada de Provincias Unidas en Diputados
Política

José Núñez integrará la bancada de Provincias Unidas en Diputados

General Motors sigue achicando su planta de Alvear: 90 nuevos retiros
La Región

General Motors sigue achicando su planta de Alvear: 90 nuevos retiros

Tres hombres imputados por violenta agresión a inspectores municipales
LA CIUDAD

Tres hombres imputados por violenta agresión a inspectores municipales

Frigorífico de Villa G. Gálvez en crisis: trabajadores quieren una cooperativa
LA REGION

Frigorífico de Villa G. Gálvez en crisis: trabajadores quieren una cooperativa

Se viene la 36ª Muestra Anual de Fotoperiodismo Argentino, con participación rosarina

Por Morena Pardo
Zoom

Se viene la 36ª Muestra Anual de Fotoperiodismo Argentino, con participación rosarina

Demoraron a diez personas por pintadas vinculadas a las elecciones en un sindicato
La Ciudad

Demoraron a diez personas por pintadas vinculadas a las elecciones en un sindicato

Monteoliva asume en Seguridad y ratifica la doctrina Bullrich
POLITICA

Monteoliva asume en Seguridad y ratifica la "doctrina Bullrich"

La EPE detectó un loteo residencial colgado de la luz en el Gran Rosario
La Región

La EPE detectó un loteo residencial colgado de la luz en el Gran Rosario