La UCA Rosario se proyecta con doble titulación internacional y una carrera innovadora

La universidad se prepara para el ciclo lectivo 2026 con su amplia oferta de 28 carreras y la incorporación de ciencias del comportamiento, única en Santa Fe

La Universidad Católica Argentina ( UCA ), sede Rosario, una institución con trayectoria en la ciudad, inscribe a su amplia oferta académica para 2026, que se extiende a unas 28 carreras de grado y una novedosa licenciatura que comenzará a dictarse el año próximo.

Sandra Villa, coordinadora del Departamento de Ingreso de la UCA, destacó la transformación de la universidad para responder a las nuevas demandas e inquietudes de las distintas generaciones que se suman a sus cuatro facultades: derecho y ciencias sociales; económicas; química e ingeniería; y salud.

Un gran diferencial que resalta el equipo de la UCA es la posibilidad de la doble titulación internacional . A modo de ejemplo, Villa citó la carrera de abogacía, que ofrece convenios con la Universidad Comillas (Madrid) y con la Universidad Católica de Uruguay. Esto permite a los estudiantes cursar cuatro años en Rosario y un año adicional en el extranjero, para obtener un doble título, una característica que responde a la búsqueda de proyección internacional .

La gran novedad anunciada por la sede local de la UCA es la apertura en marzo de 2026 de la licenciatura en ciencias del comportamiento , una carrera inédita en la provincia de Santa Fe .

Romina Donolo, coordinadora de la carrera, explicó que está dirigida a jóvenes interesados en analizar e intervenir en la conducta humana en diversos contextos. La formación busca interpretar qué motiva las decisiones de las personas para poder intervenir creativamente en organizaciones, el sistema educativo, el Estado o empresas.

"Es para aquel joven que le gusta la psicología, pero no le gusta la clínica; que le gusta la sociología, pero no querría ser sociólogo; que le gusta el marketing y la publicidad. Lo que intenta esta cerrera es investigar, evaluar, analizar y pensar creativamente cómo intervenir en el comportamiento de las personas", detalló Donolo.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por UCA Sede Rosario (@ucarosario)

La UCA y el foco en la práctica

Desde la UCA hicieron hincapié en que la formación actual exige una mirada teórica-práctica que satisfaga las demandas de los estudiantes, quienes ya no se conforman solo con la base teórica.

En este sentido, Villa explicó que en abogacía se incorporó una sala de litigación que replica el diseño de los Tribunales de Rosario, para permitir a los alumnos practicar en un escenario real.

"Ya en la formación áulica con base solamente teórica no alcanza, hay que pensar qué van a hacer cuando salgan de la universidad", señaló Donolo.

Además, la UCA cuenta con 56 aulas híbridas, garantizando la continuidad de las clases y la interacción, un valor que se suma a la visión de educación personalizada y humanista que la UCA promueve en su campus universitario. "Los alumnos respiran universidad", apuntó Villa.

uca1 (2).jpg

Desarrollo humano y excelencia

Por su parte, la Facultad de Ciencias Económicas del Rosario se distingue por un modelo educativo que integra innovación, práctica profesional y desarrollo humano. En línea con las tendencias globales, promueve activamente la incorporación de herramientas de inteligencia artificial en las aulas, preparando a los estudiantes para enfrentar los desafíos del entorno económico y empresarial. Este enfoque se complementa con el fortalecimiento de las habilidades blandas, consideradas esenciales para la empleabilidad y el crecimiento profesional.

Desde la UCA destacan que la propuesta académica se sostiene en un equilibrio permanente entre teoría y práctica. Por ello, la Facultad impulsa experiencias que acercan a los estudiantes al mundo laboral, tales como visitas a plantas industriales, encuentros con empresarios y desayunos de trabajo con consultoras y áreas de Recursos Humanos. Estas instancias permiten ampliar la comprensión del mercado y sus dinámicas, generando oportunidades concretas para el desarrollo profesional.

Asimismo, la institución reconoce el talento y el compromiso de su comunidad mediante dos distinciones anuales: el Premio Facultad, que destaca a estudiantes con alto potencial, y el Premio Entusiasmo, que celebra la participación activa en actividades extracurriculares. Con estas iniciativas, la Facultad reafirma que "la excelencia se mide no solo por el rendimiento académico, sino también por la actitud, la curiosidad y la disposición a aprender de manera continua".

Ciencias de la Salud: una apuesta tecnológica

Con carreras como medicina, kinesiología, nutrición y fonoaudiología, la Facultad de Ciencias de la Salud de la UCA se destaca por su inversión en tecnología de punta. Es que los alumnos de medicina, así como el resto de las carreras de salud, tienen acceso a una Mesa Sectra, un simulación mediante un software avanzado que permite visualizar el cuerpo humano de manera real, disponible también como aplicación para que los estudiantes accedan desde sus hogares.

Además, la UCA Rosario cuenta con Laboratorios de Simulación para primeros auxilios, cirugías y pediatría, donde todo el aprendizaje se realiza desde la simulación antes de acceder a los efectores públicos.

La UCA ya finalizó su primer curso de ingreso con cerca de 500 inscriptos, pero los aspirantes aún tienen oportunidades. El segundo curso de ingreso inicia la primera semana de diciembre, y el último será a partir de la segunda quincena de febrero. La universidad mantiene su programa de becas y ayuda económica, bajo la premisa de que "la necesidad económica no sea un problema para estudiar en la UCA".