Presupuesto 2026: el rector de la UNR repudió a Losada y Galaretto por votar el ajuste a la educación y las universidades

Franco Bartolacci cuestionó con dureza a los dos senadores radicales por Santa Fe que acompañaron el artículo del presupuesto de Javier Milei que elimina pisos de financiamiento educativo y científico. Advirtió que la decisión traerá “dificultades” para el funcionamiento de las universidades públicas.

El rector de la Universidad Nacional de Rosario (UNR), Franco Bartolacci , lanzó una dura crítica contra los senadores nacionales por Santa Fe Carolina Losada y Eduardo Galaretto , ambos de la Unión Cívica Radical, por haber votado a favor del Presupuesto 2026 impulsado por el gobierno de Javier Milei , que incluye artículos que afectan directamente el financiamiento de la educación pública y de las universidades nacionales.

Las declaraciones se produjeron luego de que el Senado aprobara el proyecto el viernes pasado, en una sesión especial, con 46 votos a favor, 25 en contra y una abstención , convirtiendo al presupuesto en la primera ley de gastos y recursos sancionada durante la gestión de Milei.

En declaraciones a Radio 2, Bartolacci fue contundente al referirse al posicionamiento de los legisladores santafesinos.

“ La posición de algunos senadores es incomprensible. Dicen tributar algunas tradiciones, pero después actúan en contra en el Congreso ”, sostuvo.

Presupuesto 2026 y educación: el impacto del artículo 30

Uno de los puntos más cuestionados del Presupuesto 2026 fue el artículo 30, finalmente aprobado por la mayoría del Senado. Ese artículo elimina los pisos de financiamiento establecidos para:

el sistema educativo ,

la ciencia, tecnología e innovación ,

la educación técnico profesional ,

y el Fondo Nacional de la Defensa.

Desde el interior del país se multiplicaron las advertencias, especialmente por el riesgo de que las escuelas técnicas queden sin financiamiento suficiente.

senador3

El radicalismo había anticipado reparos sobre ese artículo, pero en la votación final los números reflejaron lo contrario: el oficialismo consiguió aprobarlo con 42 votos a favor (con gran aporte del bloque radical), 28 en contra y dos abstenciones.

El ajuste de las universidades y el reiterado voto de Losada

Bartolacci fue aún más duro al analizar esa contradicción: “Cuando uno suscribe a una tradición que hace de la educación pública, la producción del conocimiento y la ciencia su columna vertebral, no puede tomar decisiones que vayan en contra”.

Y agregó: “Pasó en el financiamiento universitario con la senadora Losada, volvió a pasar ahora. Es bastante insólito”.

El artículo 12 y el control sobre las universidades

Otro punto sensible es el artículo 12, que obliga a las universidades a presentar información ante la Subsecretaría de Políticas Universitarias del Ministerio de Capital Humano y habilita al gobierno a interrumpir las transferencias de fondos si considera que hay incumplimientos en la rendición.

En la previa, la UCR era el espacio que más resistía ese artículo, pero finalmente los votos de sus senadores acompañaron el texto.

“Habrá dificultades para el funcionamiento de las universidades”

Para Bartolacci, el presupuesto aprobado generará problemas estructurales: “Dispone para 2026 la misma cantidad de recursos que para 2025”, advirtió, lo que en un contexto inflacionario implicará menos recursos reales para las casas de estudio.

En ese marco, destacó la importancia de la medida cautelar de la Justicia Federal, que ordenó frenar la suspensión del financiamiento universitario dispuesta por decreto y actualizar salarios y becas.

“La ley de financiamiento es importante porque recompone los salarios respecto de la inflación registrada desde diciembre de 2023 hasta octubre del año pasado. Fija un piso sustancialmente distinto al que aprobó el Congreso”, señaló.

Cómo votaron los senadores de Santa Fe

Carolina Losada (UCR): votó a favor en general y en particular

Eduardo Galaretto (UCR): votó a favor en general y en particular

Marcelo Lewandowski (Unión por la Patria): votó en contra en general y en particular

senador

Losada y Galaretto mantienen diálogo con el gobernador Maximiliano Pullaro, aunque Galaretto es políticamente más cercano al mandatario santafesino. Ambos acompañaron el proyecto oficialista, mientras Lewandowski rechazó la ley y aprovechó para cuestionar públicamente a Pullaro: “Quédese tranquilo gobernador que acá tiene un senador que va a votar a favor de los intereses de Santa Fe”, escribió con ironía en X.

Repercusiones políticas y universitarias

Tras la sanción del presupuesto 2026, el gobernador Pullaro cuestionó la paralización de la obra pública nacional, el ajuste a la educación y a la discapacidad, a pesar de que los senadores de su espacio acompañaron el presupuesto.

Desde el movimiento estudiantil también hubo fuertes reacciones. El presidente de la Federación Universitaria Argentina (FUA), el rosarino Joaquín Carvalho (Franja Morada), afirmó: “La historia dirá que en el 2025 Milei en complicidad con el Senado se quiso llevar puesto lo más sagrado de nuestro país: la educación. Será un 2026 jodido pero no vamos a dejar morir nuestro país. La lucha continúa”.