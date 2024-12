Fuego cruzado en la Fórmula 1: Russell y Verstappen aumentan la tensión en el paddock

George Russell Max Verstappen (2).png Foto: Motorsport.com

Las acusaciones de Russell

Por su parte, Russell decidió dar declaraciones y aumentó la tensión con el vigente campeón y ambos equipos. “Me parece todo bastante irónico, ya que el sábado por la noche dijo que iba a hacer todo lo posible para chocarme y darme de cabeza contra la pared”, señaló en diálogo con Motorsport.

Tras confesar las presuntas amenazas de Verstappen, agregó: “Cuestionar la integridad de alguien como persona, mientras dice comentarios como ese el día anterior, lo encuentro muy irónico, y no voy a sentarme aquí y aceptarlo”.

“La gente ha sido intimidada por Max durante años, y no se puede cuestionar su capacidad de conducción. Pero no puede hacer frente a la adversidad siempre que algo ha ido en su contra. Esos comentarios el sábado por la noche y el domingo fueron totalmente irrespetuosos e innecesarios, porque lo que sucede en la pista es parte de las carreras”, remarcó el piloto británico.

George Russell Max Verstappen (1).png

Verstappen no se quedó callado

Luego de las declaraciones de su rival, Verstappen salió nuevamente al cruce. “No me sorprende. Eso no es verdad -las amenazas-, no lo dije así. Está tratando de exagerarlo otra vez. No puedo soportar que me ataque de una manera manera inaceptable con los comisarios y luego vuelve un día después como si nada pasara”, respondió.

“Yo estaba muy relajado con los comisarios, ya había ganado el campeonato, pero él tuvo que ser muy dramático para salir primero”, apuntó el neerlandés este jueves desde el Circuito Yas Marina en Abu Dhabi.