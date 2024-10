Franco Colapinto: "Hicimos grandes cambios para la clasificación y se ve que no funcionaron"

Franco Colapinto estuvo con gesto adusto en todo el sábado en Austin . Muy diferente a su habitual sonrisa. Y es que no quedó conforme ni con el sprint, pese a que tuvo una actuación correcta, ni mucho menos con la clasificación, a la que directamente calificó de “muy mala” con el Williams .

Y el argentino lo atribuyó a que se hicieron grandes cambios para la clasificación y que no le cayeron nada bien al Williams .

Franco Colapinto no tuvo una buena clasificación y largará 16º el GP de Estados Unidos

Ya respecto al sprint, Colapinto refirió que “teníamos ritmo pero era imposible pasar y los Haas iban muy rápido, tienen un cohete este fin de semana , parece que con las mejoras dieron un paso hacia adelante. Estaba un poco más rápido que Tsunoda pero no lo suficiente para intentar algo”.

“A Checo (Pérez) no lo pude pasar un montón de vueltas, nosotros estábamos aún más complicados. Hubo mucha degradación, fue una carrera media lineal, no pudimos hacer mucho, y aburrida”, dijo a primera hora el argentino, al que ya se le notaba que no había quedado conforme y sentía que el Williams era inferior a Haas, con el que pelea para escalar al 7º lugar de la Copa de Constructores.