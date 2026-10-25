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El rosarino Valentino Merlo cantará para el Papa León XIV en Buenos Aires

El joven, que hace poco ganó un Martín Fierro de la Música como artista revelación, estará en el "Encuentro con los jóvenes" durante la visita del Sumo Pontífice al país

25 de octubre 2026 · 18:41hs
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El rosarino Valentino Merlo. 

El rosarino Valentino Merlo. 

El rosarino Valentino Merlo cantará para el Papa León XIV en su visita a Argentina. El evento será en la vigilia del "Encuentro con los jóvenes" que se llevará adelante el 10 de noviembre en el Monumento a los Españoles en Buenos Aires y que contará con la presencia de otros artistas y personalidades reconocidas del país.

El joven de 17 años formará parte de este encuentro junto a los periodistas Sofía Martínez y Nacho Girón, el cantante Nahuel Pennisi, la bailarina Maia Roldán y otros artistas de todo el país. En los próximos días se darán a conocer nuevos nombres que se irán sumando a las distintas celebraciones. Más de 600 coristas y 200 músicos acompañarán las celebraciones litúrgicas y a ellos se sumarán artistas y participantes en cada evento.

Lo cierto es que la carrera de Merlo no para de crecer y su participación en la visita del Papa León XIV forma parte de una serie de éxitos que el artista viene experimentando. De hecho, el pasado 14 de octubre, el chico que empezó cantando en las piletas de Saladillo ganó su primer Martín Fierro como Mejor Artista Revelación Masculino.

Encuentros donde participan distintos artistas

► Lunes 9 de noviembre:

Encuentro al personal de servicio y huéspedes del Pequeño Cottolengo Don Orione – Claypole:

Abel Pintos y Coro Cottolengo Don Orione.

Previa y Misa en el Monumento de los Españoles - Ciudad de Buenos Aires:

Los Olmos, Uriel Arcodaci, Athenas, Vero Sanfilippo, Magnificat y Corrientes purajhei.

Encuentro del mundo del trabajo – Ciudad de Buenos Aires Agustín Day. Vigilia y Misa en FAdeA – Córdoba:

José Luis Miralles, Ruah, Coro Agnes, Tradición Serrana, DUITO, Ignacio Sagala, Andrés Castellano, Toco Para Dios, Jorge Rojas, Maxi Larghi, Pablo Martínez, Trinidad, Jairo y Cor Mariae.

► Martes 10 de noviembre

Encuentro con los jóvenes en el Monumento de los Españoles – Ciudad de Buenos Aires:

Sofía Martínez, Ignacio Girón, Banuev, Ballet Maia Roldán, Tati Domínguez, Valentino Merlo, Alan Madanes, Lucas Rodríguez, Maggie Cullen y Nahuel Pennisi.

► Miércoles 11 de noviembre

Vigilia y Misa en Basílica Nuestra Señora de Luján:

Hermanos Menta, Filocalia, Campedrinos, Santiago Tucumán, Carafea, Ballet Sumampa y Luciano Pereyra.

>>Leer más: El reclamo universitario llegó al Vaticano: Franco Bartolacci se reunió con el Papa León XIV

La visita del Papa León XIV a Argentina

La visita del Papa León XIV se puso en duda cuando, hace dos semanas, tuvo que someterse a una cirugía por un nódulo pulmonar que resultó ser maligno. Sin embargo, el Sumo Pontífice evolucionó de manera favorable y no se comunicó ninguna cancelación o cambio en el cronograma previsto.

El lunes 9, León XIV visitaría el Pequeño Cottolengo Don Orione de Claypole, en el partido bonaerense de Almirante Brown, y celebraría una misa junto al Monumento de los Españoles, además de reunirse con representantes del mundo del trabajo en la Universidad Católica Argentina. El martes 10 viajaría a Córdoba, y el miércoles 11 cerraría su estadía con una misa frente a la Basílica de Luján, antes de partir hacia Perú.

Lo cierto es que el Vaticano informó esta semana que los estudios posteriores a la cirugía descartaron la necesidad de tratamientos oncológicos adicionales, al confirmar que el tumor se encontraba localizado. León XIV recibió el alta el sábado 17 de octubre y retomó de manera gradual sus actividades públicas: encabezó el Ángelus del domingo siguiente ante unas 15.000 personas y, el miércoles 21, volvió a presidir la audiencia general en la Plaza de San Pedro a bordo del papamóvil.

>> Leer más: El Papa León XIV no necesitará tratamiento oncológico y crece la expectativa por su viaje a la Argentina

El cirujano que lo operó, Stefano Margaritora, afirmó en declaraciones recogidas por Vatican News que “no hay motivos clínicos por los que no se pueda realizar este viaje” y estimó que el Papa podría estar “plenamente recuperado” en un plazo cercano a los diez días.

La Santa Sede no introdujo hasta el momento modificaciones en el programa de la gira sudamericana, mientras en la Argentina el gobierno mantiene activa una unidad especial de coordinación de seguridad, logística y protocolo para la visita.

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