Central: el gol de Emanuel Coronel que le pone fin a las "cargadas" de sus compañeros

El lateral derecho canalla habló de las chicanas que recibía y se mostró feliz por su primer gol en Arroyito, aunque puso todo el valor en el triunfo

Emanuel Coronel acaba de convertir de palomita y sale eufórico a gritar su primer gol con la camiseta de Central.

Hubo muchos rendimientos altos en la gran victoria por 2 a 0 de Central ante Huracán y uno de los jugadores que dejó una huella fue Emanuel Coronel por ese gol de cabeza que abrió al camino a la victoria.

El lateral por derecha de Central se mostró inmensamente feliz por ese gol, pero sobre todo por el triunfo en sí, aunque a partir de ese cabezazo goleador que metió, contó una infidencia de su relación con sus compañeros.

Hasta este partido, Coronel no había podido convertir con la camiseta de Central, lo que, según el propio futbolista, le valió la cargada de varios.

“Los chicos a veces me cargan porque no había podido hacer un gol con esta camiseta, pero mi trabajo es otro”, tiró Coronel después del partido en el Gigante de Arroyito , en el que el equipo de Jorgen Almirón logró tres puntos clave.

¡DE PALOMITA AL GOL! Gran centro del Bicho Campaz para que Coronel meta el cabezazo y anote el 1-0 de Rosario Central vs. Huracán.



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“Acá lo importante es que el equipo gane, para mí eso es lo fundamental. Obviamente contento por haber podido ayudar al equipo, pero más contento porque estamos peleando y vamos a ir por todo”, agregó Coronel.

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Y agregó: “En este partido me tocó estar un poco más suelto porque Jorge (Almirón) me pidió durante la semana que llegue al área porque pensábamos que el rival iba a estar un poco más retrasado. Durante la semana trabajamos muchas cosas, a veces se dan y otras no, pero lo importante es siempre conseguir resultados, que es lo que nos mantiene ahí arriba”.

De pecho al piso. Coronel abrió el camino en la gran victoria que Central logró en el Gigante contra Huracán. Celina Mutti Lovera / La Capital

La empezó y la terminó él

La notorio de esa jugada en particular es que la inició él, con un centro hacia Jaminton Campaz, y que terminó con una gran asistencia del colombiano para la palomita que terminó en gol.

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“La jugada salió así, pero es algo que habíamos hablado en la previa con Campaz, que él iba a tirar un centro y yo me iba a tirar de palomita. Se dio todo, fue completo”, dijo. Y apuntó: “En el centro que tiré lo busqué al Bicho y después fue él quien me buscó a mí”.

“Estamos muy ilusionado y la expectativa la tenemos latente por las cosas que venimos haciendo. Después de la Supercopa conseguimos muchos resultados, que es lo que en el fútbol argentino te mantiene posicionado. Ojalá que podamos seguir por esta senda y ganar en las dos últimas fechas”, concluyó el lateral derecho canalla.