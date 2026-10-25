El Turismo Carretera dejó Rosario con un gran espectáculo y la victoria de Mauricio Lambiris

Mauricio Lambiris se llevó todo del Fangio y pese a que no dejó resquicios, tanto la final del Turismo Carretera como del TC Pista y las series fueron emotivas

El Ford Mustang de Mauricio Lambiris hizo la pole, ganó la serie más rápida y ganó de punta a punta la 13ª fecha del Turismo Carretera en Rosario.

Debieron pasar siete años para que Rosario vuelva a vibrar con el Turismo Carretera y vaya sí lo hizo. En un domingo siempre amenazante con un clima enrarecido, una multitud disfrutó en el Fangio de un gran espectáculo, con las series y finales del TC y TCP, y la Fórmula 2. Pese a que Mauricio Lambiris no le dio resquicios a nadie, hubo emoción de principio a fin.

El Fangio se pobló desde temprano el domingo. En realidad, desde el miércoles que ya se instalaron alrededor del dibujo de 4 mil metros varias casas rodantes y grupos de amigos que hacen de una carrera del TC un verdadero rito.

El viernes, pero sobre todo el sábado, los encargados de las acreditaciones, tanto de prensa como de invitados y miembros de equipos, trabajaron a destajo. Fueron los menos los que solo fueron el día de las definiciones. Y entre todos le dieron al Fangio un margen espectacular, con tribunas repletas, como las nuevas instaladas en el talud del ingreso al primer curvón.

En semejante marco, la emoción empezó desde temprano con las series del TCP ganadas por Juan Sebastián Gallo y el del apellido famoso, Ian Reutemann, el piloto de Humboldt de lejano parentesco con el inolvidable Lole.

Ellos animarían una gran final luego, con relanzamiento incluido, hasta que la Dodge del SAP Team con sede en Rosario de Reutemann aflojó cerca del final, pue perdiendo rendimiento y terminó abandonando sin poder defender siquiera el último escalón del podio.

>> Leer más: Qué dijeron los responsables de que el TC vuelva a Rosario y el ganador en la última de San Nicolás

Eso posibilitó el avance del líder Bautista Damiani, que se le fue encima a Gallo e hizo varias maniobras de adelantamiento que pusieron los pelos de punta a más de uno. En el último de ellos, bloqueó en la curva 5 y perdió la chance, aunque el segundo puesto lo festejó igual.

Fue muy bueno el avance de Santiago Biagi, piloto del RUS Med Team rosarino, que finalizó 5º y aún sueña con el campeonato. Luciano Cotignola completó el podio. El radicado en Rosario Thomas Pozner escaló al 7º lugar tras quedarse en el fondo en la serie, tras salir en primera fila. Y el de Rufino Faustino Cifre fue de mayor a menor y terminó 13º.

Mauricio Lambiris no dejó nada a nadie

Las series del TC fue una lucha en los relojes por quedarse con la mejor de la mañana. Primero la ganó Lambiris, autor de la pole, y luego Matías Rossi y Otto Friztler intentaron desbancarlo pero no pudieron. Y así largaron la final.

Pero en las mangas ya hubo dimes y diretes entre compañeros de equipo. Mientras Fritzler era bien resguardado por Diego Azar al momento de la largada, cuidando al que tiene más chances de coronarse en el team Mercedes que está bajo la tutela del Maquin Parts de Venado Tuerto, los del RUS Med Team hicieron todo lo contrario.

Josito Di Palma buscaba en Rosario sumar en grande, asegurar su lugar entre los 3 de Ultimo Minuto, pero lo tocó de atrás en la primera vuelta Tobías Martínez y le arruinó el fin de semana. El sanjuanino, que obtuvo el histórico primer triunfo del equipo en su ciudad, y cuenta con la victoria obligatoria, no está cerca de entrar en la última fecha y por lo tanto el equipo se perjudicó. Ambos escalaron en la final.

>>Leer más: Fiesta popular del Turismo Carretera en el Fangio, con el ritual del encuentro entre miles de fanáticos

Y otro equipo de la región que no hizo juego de equipo fue el Galarza Racing de Acebal, por el toque entre Marcos Dianda y Jonatan Castellano que arruinó la carrera de ambos cuando estaban 6º y 7º en ese inicio de carrera. La maniobra era investigada y podría haber sanciones.

Ganadores y perdedores en Rosario

Castellano antes se había tocado con Germán Todino y le provocaron el trompo al de Las Parejas Facundo Ardusso, que estaba para el top ten y debió resignarse a remarla de atrás. Otro tanto le pasó al último ganador de San Nicolás, el santafesino de Villa Minetti Ignacio Faín. Mientras que el de Reconquista Gaspar Chansard se involucró en otro toque y abandonó rápido.

Además de Lambiris, que obtuvo el triunfo obligatorio y puede meterse en la discusión de la Copa de Oro, los que hicieron gran negocio fueron el cuarto Julián Santero y el que más escaló en la pista, el entrerriano Mariano Werner, que partió 16º y llegó 3º con grandes superaciones.

Santero ahora lidera la Copa entrando por los de 3 de Ultimo Minuto y Werner está 3, con Facundo Chapur en el medio. El cordobés se excedió en la serie al tratar de pasar por un lugar imposible a Hernán Palazzo (lo culpó sin razón), después se enredó en los toques de la vuelta inicial y escaló hasta donde pudo. Pensar que en la batería, antes de la acción en que hizo un trompo y se retrasó, había superado magistralmente a Werner. Todo pérdida en el domingo de Rosario, por ser demasiado optimista.

>>Leer más: El prólogo del Turismo Carretera en el Juan Manuel Fangio de Rosario fue de Mauricio Lambiris

Y perdió también Friztler, que venía para ser tercero pero se quedó sin pedal de aceleración y hasta que lo recuperó bajó seis posiciones, bajando en el campeonato al quinto lugar detrás de un sólido campeón Agustín Canapino, otro de buena carrera para terminar 8º.

Las emociones de la primera mitad de la carrera en Rosario se fue apagando en el último tramo, luego de que Werner diera el último espectáculo. Pero cuando Lambiris cruzó la meta en solitario hubo aplausos de todos los costados. La fiesta del TC, que volverá para inaugurar la temporada 2027 el 14 de febrero, Día de los Enamorados, enamoró a una multitud tuerca que volvió a mostrar que no sólo la ciudad vive del fútbol.