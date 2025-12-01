Polémico final de la Fórmula 1 en Qatar: las acusaciones de Red Bull y un pedido de disculpas

Tras el error de Kimi Antonelli que benefició a Lando Norris, los comentarios en el paddock dieron paso a una marea de insultos en redes sociales

El Gran Premio de Qatar finalizó con polémica , luego de que Lando Norris superase a Kimi Antonelli con facilidad y sumara de esta manera puntos que podrían ser claves para la definición del campeonato de la Fórmula 1 la próxima semana en Abu Dhabi. Ante el error del italiano, desde Red Bull llegaron las acusaciones .

Luego de que Helmut Marko , asesor de la escudería austríaca, sugirió que el rookie de Mercedes dejó pasar deliberadamente al líder del campeonato , una catarata de insultos recayeron sobre el piloto de 18 años a través de las redes sociales.

Antonelli se ubicaba en el 4º lugar y aguantaba la presión de Norris por detrás pero una mala maniobra en la penúltima vuelta de la carrera en Lusail le permitió al inglés sobrepasarlo y sumar dos puntos importantes para sus posibilidades de coronarse campeón.

Ante esta situación, según detalló el medio especializado Motorsport, Gianpiero Lambiase, ingeniero de carrera de Max Verstappen, expresó que parecía que el italiano había dejado simplemente pasar a Norris . A su vez, Marko aseguró que era “obvio” que al británico “lo dejaron pasar” .

Kimi Antonelli Mercedes Qatar Tras el GP de Qatar, Kimi Antonelli fue blanco de insultos en redes sociales. AP

Pedido de disculpas de Helmut Marko

Luego de la carrera, los comentarios desencadenaron una marea de insultos contra Antonelli en redes sociales, quien está a punto de finalizar su primera temporada en la Fórmula 1.

Por eso, el asesor de Red Bull dio marcha atrás con sus acusaciones y pidió disculpas por sus declaraciones contra el italiano. “Volví a mirar las imágenes con detenimiento. La primera vez, Antonelli podría haber mantenido mejor su posición (cuando Oscar Piastri lo superó en la Curva 1). La segunda vez fue un error de conducción y no algo intencional”, explicó.

>> Leer más: Cuándo se define la Fórmula 1: días, horarios y TV del GP de Abu Dhabi

“Lamento que Antonelli haya recibido tantos ataques en línea. Para aclarar una vez más, no dejó pasar a Norris a propósito”, remarcó Helmut Marko en diálogo con F1-insider para dejar atrás la polémica.

El comunicado de Red Bull

Para frenar el abuso en línea contra el joven piloto, Red Bull emitió un comunicado a través de sus redes sociales. “Los comentarios hechos antes del final y justo después del GP de Qatar, sugiriendo que el piloto de Mercedes Kimi Antonelli había dejado deliberadamente que Lando Norris lo adelantara, son claramente incorrectos”, comenzaron.

“Las repeticiones muestran que Antonelli perdió momentáneamente el control de su auto, lo que permitió que Norris lo superara. Lamentamos sinceramente que esto haya derivado en abusos en línea contra Kimi”, concluyó el comunicado de la escudería austríaca.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/redbullracing/status/1995452133659799696?s=20&partner=&hide_thread=false pic.twitter.com/P25VRqASKf — Oracle Red Bull Racing (@redbullracing) December 1, 2025

Por su parte, Toto Wolff, director de Mercedes, criticó duramente a Marko por los comentarios iniciales y remarcó que “es un disparate total” que lo deja “perplejo” las acusaciones contra Antonelli, ya que además Mercedes todavía pelea “por el segundo puesto en el campeonato”.