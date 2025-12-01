La Capital | Fórmula 1 | Fórmula 1

Polémico final de la Fórmula 1 en Qatar: las acusaciones de Red Bull y un pedido de disculpas

Tras el error de Kimi Antonelli que benefició a Lando Norris, los comentarios en el paddock dieron paso a una marea de insultos en redes sociales

1 de diciembre 2025 · 12:16hs
Lando Norris adelantó a Kimi Antonelli en la última vuelta del GP de Qatar de la Fórmula 1.

AP

Lando Norris adelantó a Kimi Antonelli en la última vuelta del GP de Qatar de la Fórmula 1.

El Gran Premio de Qatar finalizó con polémica, luego de que Lando Norris superase a Kimi Antonelli con facilidad y sumara de esta manera puntos que podrían ser claves para la definición del campeonato de la Fórmula 1 la próxima semana en Abu Dhabi. Ante el error del italiano, desde Red Bull llegaron las acusaciones.

Luego de que Helmut Marko, asesor de la escudería austríaca, sugirió que el rookie de Mercedes dejó pasar deliberadamente al líder del campeonato, una catarata de insultos recayeron sobre el piloto de 18 años a través de las redes sociales.

Antonelli se ubicaba en el 4º lugar y aguantaba la presión de Norris por detrás pero una mala maniobra en la penúltima vuelta de la carrera en Lusail le permitió al inglés sobrepasarlo y sumar dos puntos importantes para sus posibilidades de coronarse campeón.

Ante esta situación, según detalló el medio especializado Motorsport, Gianpiero Lambiase, ingeniero de carrera de Max Verstappen, expresó que parecía que el italiano había dejado simplemente pasar a Norris. A su vez, Marko aseguró que era “obvio” que al británico “lo dejaron pasar”.

Kimi Antonelli Mercedes Qatar
Tras el GP de Qatar, Kimi Antonelli fue blanco de insultos en redes sociales.

Tras el GP de Qatar, Kimi Antonelli fue blanco de insultos en redes sociales.

Pedido de disculpas de Helmut Marko

Luego de la carrera, los comentarios desencadenaron una marea de insultos contra Antonelli en redes sociales, quien está a punto de finalizar su primera temporada en la Fórmula 1.

Por eso, el asesor de Red Bull dio marcha atrás con sus acusaciones y pidió disculpas por sus declaraciones contra el italiano. “Volví a mirar las imágenes con detenimiento. La primera vez, Antonelli podría haber mantenido mejor su posición (cuando Oscar Piastri lo superó en la Curva 1). La segunda vez fue un error de conducción y no algo intencional”, explicó.

>> Leer más: Cuándo se define la Fórmula 1: días, horarios y TV del GP de Abu Dhabi

“Lamento que Antonelli haya recibido tantos ataques en línea. Para aclarar una vez más, no dejó pasar a Norris a propósito”, remarcó Helmut Marko en diálogo con F1-insider para dejar atrás la polémica.

El comunicado de Red Bull

Para frenar el abuso en línea contra el joven piloto, Red Bull emitió un comunicado a través de sus redes sociales. “Los comentarios hechos antes del final y justo después del GP de Qatar, sugiriendo que el piloto de Mercedes Kimi Antonelli había dejado deliberadamente que Lando Norris lo adelantara, son claramente incorrectos”, comenzaron.

“Las repeticiones muestran que Antonelli perdió momentáneamente el control de su auto, lo que permitió que Norris lo superara. Lamentamos sinceramente que esto haya derivado en abusos en línea contra Kimi”, concluyó el comunicado de la escudería austríaca.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/redbullracing/status/1995452133659799696?s=20&partner=&hide_thread=false

Por su parte, Toto Wolff, director de Mercedes, criticó duramente a Marko por los comentarios iniciales y remarcó que “es un disparate total” que lo deja “perplejo” las acusaciones contra Antonelli, ya que además Mercedes todavía pelea “por el segundo puesto en el campeonato”.

Noticias relacionadas
Franco Colapinto no pudo hacer nada con el Alpine. Largó último desde boxes, llegó último.

Franco Colapinto largó de boxes último y así llegó a la meta en una aburrida sprint en Qatar

Franco Colapinto disputa en Qatar su 26º semana de gran premio con el Alpine.

Colapinto no pudo hacer mucho con el Alpine y largará último la sprint con Pierre Gasly al lado

El Alpine de Franco Colapinto en el asfalto de Qatar, donde se corre la penúltima de la Fórmula 1.

Cómo le fue a Franco Colapinto en el único ensayo libre del GP de Qatar

Franco Colapinto: Uno de mis grandes sueños es correr en Argentina.

Cuándo corre Franco Colapinto: horarios de entrenamientos, clasificación y GP de Qatar

Ver comentarios

Las más leídas

Alperovich se casó con Marianela Mirra y luego fue internado de urgencia

Alperovich se casó con Marianela Mirra y luego fue internado de urgencia

Histórico: arranca este martes la venta de los vuelos directos a Madrid

Histórico: arranca este martes la venta de los vuelos directos a Madrid

Quedó ciego en un ataque sicario y ahora terminó detenido por microtráfico

Quedó ciego en un ataque sicario y ahora terminó detenido por microtráfico

Hallaron un cuerpo en el río y confirmaron que es la gendarme desaparecida

Hallaron un cuerpo en el río y confirmaron que es la gendarme desaparecida

Lo último

Polémico final de la Fórmula 1 en Qatar: las acusaciones de Red Bull y un pedido de disculpas

Polémico final de la Fórmula 1 en Qatar: las acusaciones de Red Bull y un pedido de disculpas

Pullaro hace más cambios: sale la secretaria de Energía

Pullaro hace más cambios: sale la secretaria de Energía

El escándalo entre Chechu Bonelli y Darío Cvitanich: dichos, reproches y ruptura inesperada

El escándalo entre Chechu Bonelli y Darío Cvitanich: dichos, reproches y ruptura inesperada

Se fue Patricia Bullrich de Seguridad: ¿qué pasa con el Plan Bandera en Rosario?

El operativo conjunto entre la provincia y Nación se mantiene. Juran que no habrá cambios tras la partida de una mentora del exitoso programa. ¿Qué viene?
Se fue Patricia Bullrich de Seguridad: ¿qué pasa con el Plan Bandera en Rosario?

Por Facundo Borrego
Los reclamos de consumidores crecieron 29% en Rosario: cuáles fueron los más frecuentes
La Ciudad

Los reclamos de consumidores crecieron 29% en Rosario: cuáles fueron los más frecuentes

Crimen en el barrio Plata: murió una mujer baleada en la puerta de su casa
Policiales

Crimen en el barrio Plata: murió una mujer baleada en la puerta de su casa

Histórico: arranca este martes la venta de los vuelos directos a Madrid

Por Pablo R. Procopio
La Ciudad

Histórico: arranca este martes la venta de los vuelos directos a Madrid

Pullaro hace más cambios: sale la secretaria de Energía
Política

Pullaro hace más cambios: sale la secretaria de Energía

La EPE avanza en obras que buscan bajar la frecuencia de cortes en verano
LA CIUDAD

La EPE avanza en obras que buscan bajar la frecuencia de cortes en verano

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Alperovich se casó con Marianela Mirra y luego fue internado de urgencia

Alperovich se casó con Marianela Mirra y luego fue internado de urgencia

Histórico: arranca este martes la venta de los vuelos directos a Madrid

Histórico: arranca este martes la venta de los vuelos directos a Madrid

Quedó ciego en un ataque sicario y ahora terminó detenido por microtráfico

Quedó ciego en un ataque sicario y ahora terminó detenido por microtráfico

Hallaron un cuerpo en el río y confirmaron que es la gendarme desaparecida

Hallaron un cuerpo en el río y confirmaron que es la gendarme desaparecida

Un caudillo de Uruguay se negó ser colaborador de Marcelo Bielsa en la selección

Un caudillo de Uruguay se negó ser colaborador de Marcelo Bielsa en la selección

Ovación
Cuándo se define la Fórmula 1: días, horarios y TV del GP de Abu Dhabi
Ovación

Cuándo se define la Fórmula 1: días, horarios y TV del GP de Abu Dhabi

Cuándo se define la Fórmula 1: días, horarios y TV del GP de Abu Dhabi

Cuándo se define la Fórmula 1: días, horarios y TV del GP de Abu Dhabi

Insólito: destrozaron una estatua de Lionel Messi en Mar del Plata

Insólito: destrozaron una estatua de Lionel Messi en Mar del Plata

Esgrima: Covani, un touch lo dejó sin el oro y con sed de revancha

Esgrima: Covani, un touch lo dejó sin el oro y con sed de revancha

Policiales
Sufrió lesiones graves en Empalme Graneros: investigan si lo apuñaló su hermana
Policiales

Sufrió lesiones graves en Empalme Graneros: investigan si lo apuñaló su hermana

Crimen en el barrio Plata: murió una mujer baleada en la puerta de su casa

Crimen en el barrio Plata: murió una mujer baleada en la puerta de su casa

Quedó ciego en un ataque sicario y ahora terminó detenido por microtráfico

Quedó ciego en un ataque sicario y ahora terminó detenido por microtráfico

Rafaela: imputan por femicidio a un vecino de una mujer asesinada

Rafaela: imputan por femicidio a un vecino de una mujer asesinada

La Ciudad
Los reclamos de consumidores crecieron 29% en Rosario: cuáles fueron los más frecuentes
La Ciudad

Los reclamos de consumidores crecieron 29% en Rosario: cuáles fueron los más frecuentes

Se fue Patricia Bullrich de Seguridad: ¿qué pasa con el Plan Bandera en Rosario?

Se fue Patricia Bullrich de Seguridad: ¿qué pasa con el Plan Bandera en Rosario?

Apuestas online: jugadores de Newells y Central se suman a la campaña #No Garpa

Apuestas online: jugadores de Newell's y Central se suman a la campaña #No Garpa

La EPE avanza en obras que buscan bajar la frecuencia de cortes en verano

La EPE avanza en obras que buscan bajar la frecuencia de cortes en verano

Hallaron un cuerpo en el río y confirmaron que es la gendarme desaparecida
La Ciudad

Hallaron un cuerpo en el río y confirmaron que es la gendarme desaparecida

Verano 2026: así será el clima en la Costa Atlántica, en Rosario y en todo el país
Información General

Verano 2026: así será el clima en la Costa Atlántica, en Rosario y en todo el país

El salto de dos diputados rosarinos del PRO a LLA desata una guerra interna
Política

El salto de dos diputados rosarinos del PRO a LLA desata una guerra interna

Un pasajero rosarino le ganó un juicio a Aerolíneas por cobrar dos veces un vuelo
La Ciudad

Un pasajero rosarino le ganó un juicio a Aerolíneas por cobrar "dos veces" un vuelo

Alperovich se casó con Marianela Mirra y luego fue internado de urgencia
Información General

Alperovich se casó con Marianela Mirra y luego fue internado de urgencia

Un caudillo de Uruguay se negó ser colaborador de Marcelo Bielsa en la selección
Ovación

Un caudillo de Uruguay se negó ser colaborador de Marcelo Bielsa en la selección

Facundo Marín: No juego más en Central Córdoba, me despido de la mejor manera

Por Juan Iturrez
Ovación

Facundo Marín: "No juego más en Central Córdoba, me despido de la mejor manera"

Quini 6 vacante: cuatro santafesinos ganaron $19,8 millones en el Siempre Sale
Información General

Quini 6 vacante: cuatro santafesinos ganaron $19,8 millones en el Siempre Sale

Se viene el Quini 6 especial navideño con un Siempre Sale de $6.000 millones
Información General

Se viene el Quini 6 especial navideño con un Siempre Sale de $6.000 millones

El gurú rosarino del blue y un diagnóstico contundente: En diciembre el dólar baja
Economía

El gurú rosarino del blue y un diagnóstico contundente: "En diciembre el dólar baja"

Boca le ganó 1-0 a Argentinos Juniors y se metió en las semis del Torneo Clausura
Ovación

Boca le ganó 1-0 a Argentinos Juniors y se metió en las semis del Torneo Clausura

Beneficios para la salud física y mental: Aikido, con su dojo oficial en Rosario

Por Leandro Garbossa
Ovación

Beneficios para la salud física y mental: Aikido, con su dojo oficial en Rosario

Rafaela: imputan por femicidio a un vecino de una mujer asesinada
Policiales

Rafaela: imputan por femicidio a un vecino de una mujer asesinada

Alcoholemia en Rosario: un conductor tenía 2,50 g/l y otro causó un choque
La Ciudad

Alcoholemia en Rosario: un conductor tenía 2,50 g/l y otro causó un choque

Aumentan los casos de tos convulsa: 57 en la provincia, la mayoría en Rosario
La Ciudad

Aumentan los casos de tos convulsa: 57 en la provincia, la mayoría en Rosario

Miguel Russo, Ricardo Iorio y Miguel Lifschitz tendrán calles con su nombre
La Ciudad

Miguel Russo, Ricardo Iorio y Miguel Lifschitz tendrán calles con su nombre

Tiroteo en California: buscan a un hombre que mató a tres nenes y un adulto
Información General

Tiroteo en California: buscan a un hombre que mató a tres nenes y un adulto

Rosario enviará un camión con reciclados para ayudar al hospital Garrahan
La Ciudad

Rosario enviará un camión con reciclados para ayudar al hospital Garrahan

El aeropuerto de Rosario se prepara para tener mayor conectividad internacional
La Ciudad

El aeropuerto de Rosario se prepara para tener mayor conectividad internacional

Beccani: La industria es trabajo calificado y movilidad social
Economía

Beccani: "La industria es trabajo calificado y movilidad social"