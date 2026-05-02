Franco Colapinto volvió a descollar en Miami y logró su mejor clasificación en la Fórmula 1

Brillante clasificación del piloto argentino, que repitió lo de la sprint y quedó octavo, como el mejor del resto y delante de Gasly en Miami

El Alpine 43 de Franco Colapinto sale a pista en Miami para la clasificación.

Franco Colapinto pegó el puñetazo sobre la mesa en Miami y mostró que lo del viernes no fue casualidad. Clasificó octavo, fue el mejor del resto e inclusive superó a uno de los Red Bull. Con el chasis nuevo está para más. Y logró su primera Q3 para un GP en Alpine , con su mejor posición de largada en la Fórmula 1.

Si bien pasó a la Q3 el viernes para la carrera sprint, la que cuenta para las estadísticas es esta para la carrera. Y así Colapinto no solo pasó por primera vez a la Q3 en Alpine, sino que consiguió su mejor tiempo clasificatorio.

La única vez que había clasificado entre los diez primeros fue en su segunda carrera en F-1, con Williamas, en Azerbaiyán, donde clasificó 9º. Y ahora lo superó con el 8º puesto.

La pole quedó para el sorprendente líder Kimi Antonelli, seguido por Max Verstappen, mientras que Colapinto largará en la cuarta fila, al lado de Oscar Piastri.

>>Leer más: Franco Colapinto y la vuelta al trabajo: primera práctica de la Fórmula 1 en Miami

La Q3 para el GP

En el primer intento de la Q3, de nuevo Colapinto fue más rápido que Gasly en 246 milésimas, en el 8º lugar, por delante de Isack Hadjar y a una décima de Oscar Piastri, que era 7º en ese primer corte.

Gasly mejoró algo en el segundo intento pero no le alcanzó para salir del último lugar, mientras que el argentino no venía mejorando en el segundo paso cuando debió cortar la chicana en la zona de los mixtos.

Y como Hadjar tampoco mejoró, el argentino alcanzó un brillante octavo lugar, su mejor clasificación en la Fórmula 1.

El segundo corte de la clasificación

El segundo corte Colapinto lo inició bárbaro, bajando el 1m 29: 1m 28,975, que lo ponía a 0,623s del mejor tiempo entonces de Antonelli. Gasly quedaba de nuevo abajo, a 0.809s, con el campeón Norris intercalado entre los dos Alpine.

Esos tiempos fueron los mejores de los Alpine y nadie pudo mejorarlos, excepto Norris que subió al 7º lugar. Es que habían hecho una buena distancia con el resto como para estar tranquilos.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/F1/status/2050678890532585753&partner=&hide_thread=false ELIMINATED IN Q2



Hulkenberg

Lawson

Bearman

Sainz

Ocon

Albon#F1 #MiamiGP pic.twitter.com/vM6LaVXPUD — Formula 1 (@F1) May 2, 2026

La clasificación Q1 en Miami

Muy buen corte de Colapinto. Los dos Alpine abortaron el primer intento e hicieron los dos posibles con gomas blandas usadas.

Y en los dos intentos el argentino fue más rápido que Gasly. De hecho, finalizó 10º, 330 milésimas por delante, mientras el francés quedó 15º, apenas adelante de Oscar Piastri, que pasó el corte de milagro, beneficiado porque Gabriel Bortoletto no pudo realizar su registro.

Es más, Colapinto estuvo a solo una décima de Lewis Hamilton y George Russell. La única mancha fue que le pusieron bandera blanca y negra de advertencia por exceder los límites de pista.

Claramente eso pasó porque en las zonas de los mixtos, la más angosta e intrincada del callejero, Colapinto cortó una parte sin razón aparente porque no venía en vuelta rápida ni tenía que dejar pasar a otro que sí lo estuviera haciendo. No pasó de eso.

>>Leer más: Qué esperar del regreso de Franco Colapinto a pista en Miami, en el reinicio de la Fórmula 1