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Cuenta regresiva para la Semana del Clima Rosario 2026

Del 13 al 16 de octubre, Rosario reunirá a distintos sectores para debatir respuestas locales frente a los principales desafíos climáticos.

30 de septiembre 2026 · 15:13hs
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Cuenta regresiva para la Semana del Clima Rosario 2026

La segunda Semana del Clima Rosario reunirá a gobiernos, sector productivo, academia, organizaciones y ciudadanía para abordar adaptación, innovación, transición justa y cooperación, con una programación que busca vincular los desafíos globales con respuestas concretas desde el territorio.

Rosario será sede de la segunda Semana del Clima, concebida como un espacio de encuentro, articulación y construcción colectiva orientado a profundizar la acción climática desde el territorio y fortalecer el intercambio y la cooperación local y regional. La iniciativa es organizada por la Fundación Nueva Generación Argentina en conjunto con la Municipalidad de Rosario y se desarrolla en línea con el Plan Local de Acción Climática Rosario 2030.

La propuesta se organiza alrededor de tres grandes ejes: Adaptación al Cambio Climático; Innovación Productiva y Transición Justa; y Del Acuerdo Global a la Acción Local. La programación combina debates sectoriales, talleres, presentaciones, actividades técnicas y espacios de participación.

Producción, innovación y transición energética

La agenda detallada comienza el miércoles 14 de octubre, con el lanzamiento oficial a las 9, la presentación de la Declaración de Rosario y la declaración de interés municipal y provincial. Desde las 11, el eje de Innovación Productiva y Transición Justa concentrará una parte central de las actividades.

El sector agropecuario tendrá un recorrido específico. El panel “Hacia sistemas productivos más sostenibles. Del diagnóstico a la acción: acuerdos para un agro más resiliente” abrirá una discusión orientada a la transformación de los sistemas productivos. Luego, “El futuro del agro: producir de manera más sostenible”, “Manejo de suelos y sistemas agroalimentarios” y “La producción sostenible como paradigma productivo: el arte de maximizar eficiencias” abordarán distintos componentes de esa transición.

La jornada también incorporará “Regenerar el suelo, capturar carbono: experiencias que transforman la agricultura”, junto con debates sobre biocombustibles, movilidad, sostenibilidad y comercio. En paralelo, Climatech pondrá el foco en innovación y tecnología para el clima.

La transición energética tendrá además un taller dedicado a “Prosperidad sin fósiles”, que recorrerá la relación entre geopolítica global y transición energética justa en Santa Fe y Rosario. El programa incluirá también una charla sobre los desafíos de Argentina rumbo a la COP31 y la presentación del Plan de Respuesta frente al Cambio Climático de la provincia de Santa Fe.

Adaptación y resiliencia urbana

El jueves 15, la agenda se trasladará al eje de Adaptación al Cambio Climático. El abordaje parte de una pregunta urbana concreta: cómo preparar ciudades y comunidades frente a impactos cada vez más relevantes. El panel “Ciudades resilientes frente al calor extremo” abrirá la jornada, acompañado por discusiones sobre clima extremo, anticipación y gestión del riesgo, y adaptación al cambio climático en barrios populares.

La programación incorporará además conservación y restauración de ecosistemas, espacios sobre empresas aseguradoras y mercados de carbono, y una charla sobre la Meta Global de Adaptación rumbo a la COP31.

Otro tramo de la jornada buscará conectar compromisos internacionales con políticas y capacidades locales. El panel sobre Mercociudades camino a las COP presentará el posicionamiento de Mercociudades e ICLEI ante las conferencias de las partes vinculadas con desertificación, biodiversidad y cambio climático. La agenda continuará con debates sobre acuerdos comerciales, salud, financiamiento climático y competitividad empresarial.

Comunicación, conocimiento y participación

La Semana plantea que la acción climática necesita herramientas para comunicar, formar y ampliar la participación. Por eso, el jueves se desarrollará un taller de comunicación ambiental, organizado por la Fundación Nueva Generación Argentina y Periodistas por el Planeta, y otro sobre sostenibilidad, certificaciones y reportes.

La agenda prevé asimismo espacios para analizar el futuro ambiental, las redes del futuro, la energía limpia y el desarrollo provincial. El cierre de la jornada tendrá un componente institucional: a las 18 se realizará la lectura de la Declaración de Rosario y sus adhesiones. En paralelo, un webinario abordará cómo incorporar el cambio climático en la evaluación de impacto ambiental a partir del caso chileno.

El viernes 16 ampliará el alcance territorial de la Semana. Entre las 9 y las 13 se desarrollará la Pre COP31 “Argentina frente a la agenda climática internacional”, mientras que por la tarde tendrá lugar el Encuentro de Legisladores por la Acción Climática. La programación oficial sumará visitas técnicas al Bosque de los Constituyentes, la Planta de Compostaje, el Parque Solar de San Lorenzo y el Cinturón Verde.

Habrá un conversatorio sobre cambio climático, residuos y economía circular, una entrega anual de árboles nativos de la UNR en La Siberia y, por la noche, un festival ambiental organizado por organizaciones ambientales juveniles.

Así, la Semana del Clima Rosario propone una agenda que no separa la dimensión global de las decisiones locales. La adaptación urbana, la producción sostenible, la transición energética, la conservación de ecosistemas, la salud, el comercio, las finanzas y la participación ciudadana aparecen conectados por una necesidad: convertir los desafíos climáticos en políticas, proyectos y capacidades concretas.

En esa articulación reside su dimensión regional. Rosario se presenta como un ámbito para intercambiar experiencias, construir acuerdos y acercar la agenda internacional. La participación de gobiernos, empresas, universidades, organizaciones y ciudadanía permite ampliar la conversación y vincularla con decisiones que afectan la vida. La Semana buscará que el debate climático no termine en los paneles, sino que encuentre continuidad en las instituciones, las comunidades y las acciones sostenibles más allá de octubre.

Con la fecha cada vez más cerca, Rosario se prepara para volver a poner la agenda climática en el centro de la escena y abrir la discusión a distintos sectores de la sociedad. Durante cuatro jornadas, la Semana del Clima reunirá experiencias, debates y propuestas que atraviesan desde la producción y la energía hasta la planificación urbana, la conservación ambiental y la participación ciudadana. El desafío será, en ese marco, pasar de los diagnósticos a las decisiones y encontrar puntos de encuentro entre las discusiones globales y las realidades concretas del territorio.

La participación será libre y gratuita, con inscripción previa. Quienes quieran conocer la programación completa, consultar horarios y actividades o reservar su lugar pueden hacerlo a través del sitio oficial de la Semana del Clima Rosario: https://www.semanadelclimarosario.com.ar/.

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