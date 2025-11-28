La FNGA fortalece su agenda climática internacional en Río de Janeiro En la antesala de la COP30, líderes globales avanzaron en descarbonización, financiamiento y cooperación multinivel para fortalecer la acción climática 28 de noviembre 2025 · 12:05hs

Diego Sueiras, Presidente de la FNGA, junto al Alcalde de Londres, Sadiq Khan

Durante la primera semana de noviembre, Río de Janeiro fue sede de una intensa agenda climática internacional que reunió a actores gubernamentales, empresariales, académicos y de la sociedad civil, convocados por Bloomberg Philanthropies y la Presidencia de la COP30. En este escenario, la Fundación Nueva Generación Argentina (FNGA) fortaleció su presencia en espacios estratégicos que apuntan a acelerar la implementación del Acuerdo de París desde lo local.

Uno de los hitos fue el Fellowship de la Alianza para la Acción Climática (ACA), red que integra a más de una docena de países y en la que la fundación forma parte del board nacional. A lo largo de cuatro jornadas se abordaron temas prioritarios para la región: gobernanza multinivel, actualización de NDC, reducción de metano y plásticos, innovación en gestión de residuos y fortalecimiento de capacidades para ciudades y territorios. El intercambio permitió identificar casos replicables y nuevas oportunidades de articulación en América Latina.

El segundo eje clave fue el Local Leaders Forum de C40, encabezado por el alcalde de Londres, Sadiq Khan, junto al anfitrión carioca, Eduardo Paes. Las sesiones destacaron avances en transición energética, movilidad limpia, descarbonización urbana y cooperación Sur-Sur. La cumbre concluyó con la entrega de reconocimientos a iniciativas urbanas innovadoras por su impacto climático.

Finalmente, se desarrollaron reuniones vinculadas a la Coalición Under2, centradas en financiamiento subnacional, transición justa y resiliencia territorial, reforzando el papel decisivo de las ciudades en la acción climática global.

Estos espacios permitieron a la fundación avanzar en alianzas y contenidos para la Semana del Clima Rosario 2026, proyectando la experiencia regional hacia una agenda internacional cada vez más integrada.