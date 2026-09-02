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El cambio climático que potencia al niño

¿Cuánto tiempo más podemos seguir negando las evidencias que la naturaleza nos pone enfrente?

Diego Sueiras

Por Diego Sueiras

2 de septiembre 2026 · 12:26hs
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El cambio climático que potencia al niño

El niño hoy nos interpela en esta región, y cada gota y desastre que venga, nos hace sentir que mirar hacia un lado hace que el costo sea muy caro. Muchas veces nos enredamos en debates estériles o postergamos decisiones cruciales, pero cuando los fenómenos climáticos golpean nuestras puertas, no hay lugar para la especulación.

Hoy el planeta atraviesa una alteración sin precedentes. En 2025 alcanzamos un récord histórico con 38.100 millones de toneladas de dióxido de carbono emitidas, mientras perdemos el tamaño de Portugal de bosque cada año (10,9 millones de hectáreas) y arrojamos 13 millones toneladas de plástico al mar por año intoxicando y saturándolo que es el gran filtro de nuestro planeta. Por otro lado, en 2024 se registró el año más cálido desde que existen registros y, para 2026, la estimación aproximada alcanza 1,46 °C sobre el nivel preindustrial. El límite de 1,5 °C que el mundo se propuso evitar ya está siendo alcanzado. Sobre este planeta cada vez más cálido e impactado se instala hoy el Fenómeno de El Niño.

“Este Niño no es el mismo de hace tres décadas. Hoy se despliega sobre un planeta alterado por la quema de combustibles fósiles y sobre un océano que encadenó temperaturas récord consecutivas entre 2023 y 2025.” Afirma Laura Rocha en el medio Periodistas por el planeta.

El Niño es una fase natural del sistema océano-atmósfera en el Pacífico, pero hoy ocurre en un contexto global alterado. Con aguas del Pacífico oriental que alcanzaron anomalías positivas de hasta 2,9 grados y pronósticos del Servicio Meteorológico Nacional que marcan casi un 100% de probabilidad de mayor continuidad del El Niño para los próximos meses, los modelos internacionales como el NOAA (Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica) y la Organización Meteorológica Mundial indican que podríamos estar ante un episodio de intensidad excepcional.

Para la Argentina, esto no es una abstracción académica; es una realidad que toca directamente nuestros ríos, campos y ciudades. En nuestra Región Núcleo, donde el 80% de los suelos presenta reservas de agua escasas o regulares, las proyecciones climáticas que presenta el informe de la Bolsa De Comercio de Rosario, anticipan lluvias un 30% superiores en octubre, 70% en noviembre y hasta 90% en diciembre. El sector productivo ajusta sus estrategias adelantando siembras de maíz y soja, pero el desafío trasciende lo agronómico: nos interpela a gestionar el agua y proteger las poblaciones frente al riesgo inminente de inundaciones, proliferación de vectores como el mosquito del dengue y enfermedades respiratorias debido a las lluvias intensas y la humedad. En este

En este sentido, El Instituto Nacional del Agua ya comprobó la estrecha relación entre El Niño y el incremento en los caudales del Río Paraná, que serán inminentes.

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