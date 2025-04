De los desechos a las pasarelas: IMIX, la marca que transforma denim en oportunidades

IMIX es mi marca personal, en la que vengo trabajando desde hace bastantes años. Comencé como diseñador, diseñadora-autora, y llegó un momento en el que volver a comprar materia prima para armar una nueva colección se volvió algo devastador. En ese contexto, donde ya no se podía acceder a nuevos materiales, hubo un quiebre en la pequeña empresa, y durante un tiempo no pude volver a producir ni a lanzar una colección nueva. Fue entonces, a partir de esa crisis, que surgió la idea de reciclar jeans. Empecé con los míos, después algunos amigos me dieron los suyos -esos que ya no usaban más-, y así empezó todo. Comencé a despertarme en ese sentido, en relación a cómo acumulamos muchísima ropa en el placard que no usamos. Y, en particular, el denim me pareció ideal: es un tejido súper duradero, noble, resistente, y me resultó genial la idea de volver a incorporarlo al mercado, transformando esas prendas que estaban guardadas o archivadas en los placares. Esa crisis fue entre 2018 y 2019. Desde ese momento, hace ya cinco años, empecé con esto del reciclaje del denim.