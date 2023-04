Filtran la cifra en dólares que cobra Alfa por sus presencias en eventos

Alfa nunca para de hablar ni de dar que hablar. El ex “Gran Hermano” , que se convirtió en uno de los personajes más queridos y odiados en la última edición del reality, construyó su personaje en base historias grandilocuentes y excentricidades. Ahora, se filtró un audio donde se revela que cobra en dólares las presencias.

Una de las formas de ingreso más comunes de ciertos famosos, sobre todo del tipo ex participantes de reality, es aparecer en eventos o boliches para entretener a los asistentes. En el audio filtrado, se escuchó decir a Alfa “¿Qué tal? ¿Cómo estás, viejo? Mirá... lo que están cobrando todos, y yo te voy a cobrar más porque tengo mucho más arrastre que el resto. Es mil dólares más el traslado. ¿Qué te parece? Decime vos”. Fiel a su estilo, el ex "Gran Hermano" indicó que su presupuesto es un poco más alto que la media porque tiene su nombre atrae más público que el de algunos de sus ex compañeros.