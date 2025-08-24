La Capital | Espectáculo | Adrián Abonizio

Abonizio se presenta en El Círculo en formato acústico

Será este martes 26 de agosto a las 20. El autor de "El témpano" estará acompañado por el guitarrista Julián Cicerchia

24 de agosto 2025 · 12:52hs
Adrián Abonizio.

Adrián Abonizio, uno de los fundadores de la Trova Rosarina, autor de emblemáticos temas como "El témpano" y "Mirta, de regreso", entre otros clásicos, ofrecerá sus canciones en formato acústico junto a Julián Cicerchia en guitarra el martes 26 de agosto a las 20 en el teatro El Círculo, Laprida y Mendoza.

Abonizio se suma así al ciclo "Fila Cero", una coproducción del sello discográfico BlueArt y la Asociación del teatro El Círculo.

Abonizio grabó dos discos para BlueArt Records: "Extraño conocido" (con hits de sus grandes canciones argentinas con nuevos arreglos musicales) y "Tangolpeando" (Mejor álbum nuevo artista de tango, Premio Gardel 2013).

Precio de la entrada: $ 15.000

