Zaira Nara se encuentra "muy triste" tras confirmar su separación

El comunicado de Zaira Nara en Instagram Stories (via @zaira.nara)

Zaira Nara y Jakob von Plessen (via @jakotango)

Hace un año, se puede encontrar el primer antecedente. Es que el Wandagate salpicó a la pareja: trascendió que mientras Mauro Icardi tenía un encuentro a escondidas con la China Suárez, Jakob se encontraba durmiendo en su auto a la espera que su amigo volviera de su cita con la actriz. Este rumor fue algo que después se desmintió, pero muchos indican que fue un punto de quiebre para la pareja.

Comunicado de Zaira.jfif El comunicado de Zaira Nara en Instagram Stories (via @zaira.nara)

Durante 2022, Zaira y Jakob se separaron y empezaron a vivir en hogares separados. En un momento hubo una reconciliación pero no dejaron de mantener casas separadas. Entre tantas idas y vueltas, finalmente se separaron.

En el programa Socios del Espectáculo, Luli Fernández brindó algunos detalles de la intimidad de la modelo. "Zaira hasta últimamente intentó que su pareja saliera adelante. La decisión la toma ella, después de muchos meses de pelearla. Ella está muy triste, está viviendo un duelo. Estas son palabras literales", reveló.

https://graph.facebook.com/v8.0/instagram_oembed?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fp%2FChRJWzboQp0%2F&access_token=EAAGZAH4sEtVABAE2UBCX60uLz7XfWBJ2y8EufxedZCpANwpGCzRd610A7QItBo8ZCMQq7FBdEdknZC0g4CBHGsBd7n0elmxjjZA0iGiVBIh0paZBBolgZCcjLHvTLBDEPUbj46JwWFpLkWVytX7YgP7jhdL9jgBpMSZBPDLSv5WUVHbqZBOQwaoTuii2D5wPlcLEZD View this post on Instagram A post shared by Jakob von Plessen (@jakotango)

Luego comentó que Nara estaba buscando salir adelante más que nada por sus hijos: "Ella quería seguir peleándola por sus hijos. Ahí es en donde le surge la cosa de 'me siento culpable, pero no puedo más. No puedo superar la situación y necesito tomar una decisión' ". Por su parte, ni Zaira ni Jakob volvieron a hablar al respecto.