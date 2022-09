Un actor de "Stranger Things" confirmó su participación en la Argentina Comic-Con

Desde la organización anunciaron que el actor estará exponiendo en el escenario principal (que se puede ver con cualquier tipo de ticket de acceso: General o Golden) durante el viernes 9/12 y el sábado 10/12, y también realizará actividades Meet & Greet, cuyos pases se pondrán a la venta el día lunes 3 de Octubre de forma exclusiva por sistema Ticketek.

A pesar de que muchos conocieron al actor por su incorporación a la cuarta temporada de "Stranger Things", Campbell Bower tiene ya una trayectoria marcada principalmente por sus actuaciones en las películas "Sweeney Todd: The Demon Barber of Fleet Street", "Cazadores de sombras: Ciudad de hueso" y "Crepúsculo: La Saga".

