"Todas estamos atravesadas por el tango y lo queremos visibilizar"

El tango con tacos o en zapatillas, con pollera de tajo o sin pollera y sin tajo, el tango está en el aire. Y las mujeres quieren ser parte del aire. Mañana, en el marco del XV Encuentro Metropolitano de Tango, por primera vez en Rosario, 9 cantantes y compositoras contemporáneas se reúnen para compartir su música ciudadana entre valses, milongas y candombes en una noche única. La cita será a las 20, en el Galpón de la Música (Paseo de las Artes y el río) y con entrada libre y gratuita. "La idea es visibilizar a las mujeres", dijo en diálogo con Escenario Evelina Sanzo, cantante y gestora de esta movida, que podría ser la punta de lanza de varias juntadas más.

"Noche de mujeres". Así se titula el espectáculo de mañana en el que se anuncia a "Las nuevas compositoras de tango rosarinas Milonga del Deseo". Ellas son Verónica Muñoz, Evelina Sanzo, Eugenia Garralda Lazarte, Joselina Casadei, Gisela Stival, Dani Lesté, Mercedes Borrel, Majo Clutet y Ayelén Prado, quienes estarán acompañadas por el guitarrista Julián "Pepa" Cicerchia y la pianista Victoria Aiello, junto a artistas invitados.

Todo comenzará desde las 20 con la clase de "Tango sin género" titulada "Dos deseos en juego"; a las 21 será el concierto de las tangueras rosarinas; a las 22 el cierre será con "Milonga del deseo" y una performance a cargo de la Colectiva Subleva Tango (Natalia Mazza, Mariana Castaño, Inés Otero, Gisela Ratti y Gisela Basaldella), con la pareja de baile compuesta por Gio de Bellonia y Lucía Be.

"Claramente hay un germen tanguero en la ciudad", dijo Evelina Sanzo, quien contó que este show surgió casi de casualidad. "Nos convocaron para una mesa de tango con perspectiva de género para la Feria del Libro de Rosario y ahí me preguntaron si conocía chicas que compongan tango. Yo tenía algunos hechos, empezamos a pasar nombres entre nosotras y juntamos 9, pero seguro que hay muchas más", indicó la cantante local.

Sanzo se hizo conocida como Evelyn, cuando participó en la segunda edición de "Operación Triunfo" en Telefe en 2004, pero después emprendió su camino en otras búsquedas más lejos del pop y ya lleva editados dos discos solistas "Curandera" y "Tabú", además de ser una de las elegidas por Fito Páez para hacer coros en algunos de sus shows.

Integrante del Colectivo de Mujeres de Rosario y muy identificada con las cuestiones de género, Sanzo indicó que aunque la juntada de mujeres tangueras fue casi asaroza, no es casualidad que en este momento cultural y social surjan propuestas de este tipo. "Salimos a cantar lo propio para cuestionar los roles y el lugar que se le dio a la mujer en el tango, tanto en la lírica como en la composición y en la danza. ¿Por qué el hombre tiene que llevar a la mujer en baile? A mí también me gusta hacerlo, por ejemplo, hasta en eso fue machista el tango", apuntó.

Respecto a qué receptividad esperan tener de los tangueros más clásicos y ortodoxos, destacó: "Siempre estarán los puristas que te van a cuestionar todo, pero por ejemplo habría que plantear por qué hay que bailarlo en tacos y no en zapatillas; o repensar la armonía y la letra de las canciones. Siempre habrá personas que se resistan, en este grupo somos todas chicas de entre 30 y 40 años, y está bueno que se abra el género y que nos den estos espacios que antes eran exclusivos de varones".

Según Evelina, las etiquetas no le hacen nada bien a la música y menos a la creatividad. "Creo que no hay que etiquetarse, al menos yo lo siento así, me aburriría si hiciese sólo trova, tango o funk, hago lo que siento y listo", dijo y agregó que sus compañeras tangueras también están en esa misma sintonía:"Dani Lesté viene de cantar chamamé, Euge Garralda es de la canción, Joselina hace tango, Vero viene del folclore, Majo es más de la trova y el pop. Pero todas estamos atravesadas por el tango, el rock y el pop".

Para reafirmar que no hay fronteras en la música, graficó: "Por ahí me encuentro con una señora de 80 años que me dice que le gusta una canción mía de rock o un chique de 15 que se copa con un tango. La música trasciende géneros, edades y épocas. Y esta, puntualmente, es una época maravillosa, hermosa y revolucionaria".

Y concluyó: "Es hermoso sentirse atravesada por el tango y está bueno que no se pierda. Son los brotecitos que hay que alimentar".

Mujeres por el tango. Evelina Sanzo (tercera desde la izquierda) fue la gestora de esta juntada.