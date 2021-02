The Weekend y Miley Cyrus, la banda sonora del Super Bowl

Después de interpretar segmentos de su primera producción, "House of Balloons", acompañado de un coro cuyos integrantes llevaban un uniforme de robot postapocalíptico, el artista siguió desde un laberinto de espejos con "Can't Feel My Face", "Feel It Coming" y "Save Your Tears". Luego fue el turno de "Earn It", el tema de la película "Cincuenta sombras de Grey", que cantó acompañado de una orquesta en vivo y delante de asientos iluminados de tal forma que daban la sensación de ser edificios que luego se transformaron en la silueta de un cementerio.

Durante los 15 minutos que duró el espectáculo The Weeknd actuó solo, sin ningún invitado. Y pese a que muchos le criticaron la falta de emoción, su número estuvo repleto de grandes éxitos. The Weeknd cerró el show con "Blinding Lights", el tema que durante el comienzo de la pandemia de coronavirus le puso la corona de rey de Tik Tok. Fue entonces cuando cientos de bailarines vestidos igual que el canadiense llenaron el campo de juego.

Las restriciones de la pandemia

¿Quizá tuvo restricciones vinculadas a la pandemia del Covid? Nadie lo confirma pero muchos remarcaron que su interpretación se sintió limitada e inadecuada.Los invitados especiales debieron ser obligatorios. Finalmente The Weeknd cobró vida, cuando habían pasado ya 10 minutos de la presentación y decenas de sus bailarines llegaron al campo para interpretar la explosiva "Blinding Lights'' con toques de flash mob.

The Weeknd’s FULL Pepsi Super Bowl LV Halftime Show

El músico estaba finalmente en el centro del escenario, donde necesitó estar toda la noche. Pero ya era demasiado tarde para salvar el show, la mayoría del canto se hizo a un lado del campo, como si fuera una idea adicional. Quizá así lo fue. ¿quién sí logró impresionar al mundo en el Super Bowl? Jazmine Sullivan y Eric Church.

La pareja dispareja demostró por qué son astros ganadores de múltiples Grammy por derecho propio. Ambos mezclaron sus voces bellamente para crear una versión memorable y disfrutable del himno nacional, "The Star Spangled Banner'' en el Raymond James Stadium. Church comenzó la interpretación con su guitarra y mucho sentimiento en su voz ronca.

Super Bowl03.jpeg

Sullivan se unió después con la voz igualmente ronca pero rica y con mucha presencia, interpretando las letras como una cantante veterana. Ambos se ganaron nuevos fans el domingo por la noche. Terminaron la canción cantando juntos.

Super Bowl04.jpeg

Church dejó que Sullivan ocupara el lugar principal con su voz radiante mientras él la respaldaba, fusionándose épicamente como un equipo perfecto. Previo a esa presentación, la guitarrista galardonada con el Grammy H.E.R. demostró su estatus como estrella del rock con su interpretación de "America the Beautiful''.

Su voz era suave y a la vez poderosa al tiempo que interpretaba su guitarra como una verdadera estrella. Sullivan, Church y H.E.R. se presentaron en Tampa momentos antes de que los Buccaneers de Tampa Bay derrotaron 31-9 a los Chiefs de Kansas City.

El gran momento de Miley Cyrus

The Weeknd apostó por un espectáculo sobrio y totalmente audiovisual. Aunque el espectáculo del medio tiempo suele ser una producción híbrida para el espectador en el estadio y el que está en casa, esta vez se sintió como un espectáculo totalmente televisivo. Y se trató de una apuesta personal de The Weeknd, que destinó siete millones de dólares de su propio bolsillo para poder ofrecer esta experiencia cinemática.

Antes del canadiense se calentaron motores con un concierto de Miley Cyrus en las afueras del estadio, que fue transmitido en vivo por TikTok. La artista interpretó, entre otras canciones, su sencillo 'Nothing Breaks Like a Heart'. Además, compartió el escenario con Billy Idol, con el que interpretó 'Night Crawling' y 'White Wedding', ante una audiencia de 7.500 trabajadores de salud.