Subastan el Rolls-Royce Silver Shadow que perteneció a Freddie Mercury

Freddie Mercury, el legendario cantante de Queen, amaba los autos. Aunque no manejaba, tenía una flota de coches de lujo que eran la envidia de más de un coleccionista. Su pasión quedó grabada en el tema “I’m In Love With My Car”, que escribió Roger Taylor y fue publicada en el álbum "A Night a the Opera". En el tema, la voz inconfundible del front man del grupo canta "the machine of a dream", una sentida declaración de amor.