Shakira y Gerard Piqué, en crisis por una supuesta infidelidad del capitán del Barcelona

Pérez de Rozas confirma que la vida nocturna de Piqué se intensificó en las últimas semanas y que hay quien lo vio volver a vivir, pasar noches y días en su antiguo departamento de la calle Muntaner, pegadito a la plaza Adrià. Esos datos revelan que el futbolista habría vuelto a hacer vida de soltero, algo que con Shakira estaba vedado.

“Ese detalle, unido a las salidas nocturnas de ‘Geri’ formando parte del joven grupo de amigos y amigas de su protegido Riqui Puig, añade cierta incertidumbre al tema”, explica Pérez de Rozas, quien además destacó la sorpresiva “desaparición” de Piqué de las redes sociales de la cantante colombiana. Otro dato que alienta el rumor de la separación.

Embed

En el podcast “Mamarazzis”, de las periodistas españolas Lorena Vázquez y Laura Fa, refrendaron la especie: “Lo que me comentan a mí (según sus fuentes)... me dicen: Shakira ha pillado a Piqué con otra y se van a separar... me dicen: Eso es así, ha ocurrido, por eso hay distancia”. Y aseguraron que el defensor catalán que “va desbocado de fiesta”.

Si bien en sus respectivas redes sociales ninguno de los dos dio la más mínima señal sobre el tan mentado quiebre de su situación sentimental. No obstante, la prensa del corazón apuntó que la canción de Shakira “Te felicito”, lanzada el pasado abril, reflejaría con un trio por elevación la crisis que atraviesa su relación con Piqué.

“Te felicito, qué bien actúas, de eso no me cabe duda, con tu papel continúa, te queda bien es show... Esa filosofía barata no la compro, lo siento, en esa moto ya no me monto, la gente de dos caras no la soporto, yo que ponía las manos al fuego por ti y me tratas como una más de tus antojos. Tu herida no me abrió la piel, pero sí los ojos, los tengo rojos de tanto llorar por ti”, dice la canción.

Lo cierto es que Shakira y Piqué llevan ya, más allá de sus idas y vueltas, 12 años de amor. A lo largo de su relación, vivieron por primera vez la experiencia de ser padres con el nacimiento de Milan en el año 2013. Posteriormente, repitieron su rol de padres con Sasha, nacido en 2015.Vivieron momentos felices y de los otros también, si su romance ha llegado a su fin solo ellos lo pueden decir.