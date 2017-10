Rossana Taddei presenta hoy "minimalmambo" junto a Gustavo Etchenique

La cantante uruguaya Rossana Taddei presenta junto al músico Gustavo Etchenique su proyecto "MINIMALmambo", un espectáculo que incluye composiciones propias y también clásicos del folclore latinoamericano y europeo, además de canciones sobre obras de poetas uruguayos e italianos convertidos en desinhibidas formas musicales. En el marco del festejo de los 10 años del dúo, también interpretarán canciones de los discos "ReUnión" y "Semillas", y nuevos trabajos que formarán parte de "Espiral", álbum que se editará en 2018. Se presentarán esta noche, a partir de las 21.30 en Plataforma Lavardén (Sarmiento y Mendoza).

"Nací en Montevideo y a los 16 meses viajé con mi familia a Ticino, donde se habla italiano, que es la primera lengua que aprendí. Viví hasta los doce en un pueblo precioso y tranquilo, a los pies del monte Bré, donde nació mi padre Julio que era artista plástico, mi tío y mi abuelo", explicó Rossana sobre las primeras influencias que la marcarían para la creación musical.

Según contó, el entorno también es parte esencial de su inspiración. "Mi música transita por distintos espacios como la naturaleza. Eso es muy intenso y está en mí naturalmente, la cito muchísimo en mis textos. Siempre vuelvo a ese lugar en el que guardo un montón de tesoros, árboles y bosques que me vieron crecer y yo a ellos. En mis poesías la música va con ellos", contó la compositora, que a lo largo de su carrera compartió escenario con Lila Downs, Paulinho Moska, Gal Costa y Leo Masliah, entre otros reconocidos artistas.

Luego de su regreso a Uruguay, comienza a explorar la música argentina, uruguaya y brasileña y todo lo que no llegaba hasta Suiza. "Mis canciones reunían las influencias de la música italiana, uruguaya, argentina, brasileña y, naturalmente, me enganché en la adolescencia con Pink Floyd, Los Beatles, Nirvana, Janis Joplin, P.J. Harvey, y una infinidad de música que forma parte hasta hoy del cóctel sonoro variado que me define", dijo Rossana.

La cantante tiene editados hasta la fecha 15 discos, tanto como solista como en colaboración con otros músicos, además de composiciones de música para obras de teatro. En el 2015 celebró treinta años en la música y presentó su disco "ReUnión" un álbum recopilación de su carrera. Esos treinta años en la música también fueron celebrados con un concierto a sala llena en el Teatro Solís, el principal escenario del Uruguay, y un tour por diferentes ciudades del país.

"La música está conmigo desde siempre. Ahora estoy festejando los diez años del dúo «MINIMALmambo», con el que pasaron muchas cosas maravillosas. Venimos de una gira muy intensa por Europa, tocando en Suiza y España, en ciudades como Valencia, Madrid, Barcelona y Galicia", detalló.

El dúo ideal. En "MINIMALmambo" encontró el compañero ideal, el baterista y percusionista Gustavo Etchenique, músico uruguayo de larga trayectoria que ha participado tanto tocando como grabando discos con compositores como Jaime Roos, Eduardo Mateo y Fernando Cabrera. Rossana dice que el dúo nace casi de casualidad, tocando espontáneamente y en diferentes formatos, a veces trío, a veces cuarteto o quinteto.

"En el 2007, después del disco «Saliendo al sol», nos contrataron para tocar en la Feria Ideas en el parque Rodó en Montevideo. El guitarrista y el bajista ya tenían comprometida esa fecha con otros proyectos, entonces nos miramos con Etchenique y dijimos «¿Lo hacemos a dúo?». Hicimos algo mínimo y que tenga un lindo mambo y de ahí el nombre. Elegimos los temas que mejor funcionaban sólo con nosotros dos y nos gustó, y a la gente también y nos sentimos muy estimulados a seguir investigando en este formato", contó Rossana.

El dúo empezó con guitarra criolla, un set pequeño de percusión y fue mutando hasta sumar guitarra eléctrica y batería. A la hora de definir la propuesta Rossana intenta pero se pierde en el abanico musical que abarca. "Quizás podría definirse como un power dúo con muchos matices. El ritmo y la melodía es lo que se destaca e incluimos mis temas en nuestros shows, pero también hacemos versiones a nuestra manera de referentes de la música uruguaya y también de otras partes del mundo", explicó.

Taddei y Etchenique, que tocó varias veces en Rosario con Leo Masliah, Martín Buscaglia, Daniel Viglietti y Jaime Roos, estarán acompañados por El Cielito, grupo integrado por Carlos Samamé en guitarras y voz, y Alfredo Tosto en batería, percusión y voz, quienes han desarrollado un trabajo compositivo basado fundamentalmente en influencias de música popular argentina y latinoamericana, atentos a un lenguaje armónico y de improvisación que remiten tanto a la música brasilera como al jazz, y una fuerte presencia de percusión y rítmicas de raíz afro.