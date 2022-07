Tras 8 meses de ausencia, Marcelo Tinelli volvió a la televisión. Atrás quedó "La Academia", que no dio los frutos que esperaban el conductor y las autoridades de El Trece, y comenzó "Canta conmigo ahora" , el nuevo formato con el que el animador buscar recuperar su rol central en la pantalla chica.

Alex Caniggia se consagró campeón de "El hotel de lo famosos": "Este reality me cambió la vida"

Como ya es tradicional, el envío comenzó con un gran musical del que participaron Felipe Herrera y Lula Rosenthal, que dieron paso a Pablo Lescano y Damas gratis, que entonó su gran éxito "Me vas a extrañar", una elección que los entendidos leyeron como un mensaje de Tinelli a su ex esposa.

“¡Qué lindo, como se extrañaba! ¡Y hoy tenemos al coconductor! Empezamos con el saludo tradicional: ¡Buenas noches América!”, dijo Tinelli, quien le hizo repetir su emblemático saludo a su hijo. “Qué lindo volver a la tele, por Dios. Buenas noches, América, buenas noches Argentina, buenas noches a toda la familia que está ahí del otro lado”, insistió.

Embed

"Es el día más esperado para todos nosotros. Ojalá que para ustedes también”, volvió a la carga, y de inmediato se abocó a mostrar el estudio donde se llevará a cabo el certamen y presentar a algunos de los 100 jurados que lo acompañarán en el programa: su hija Candelaria junto a Coti Sorokin, Cristian Castro y José Luis “El puma” Rodríguez.

Después hizo una pasada rápida por otras de las caras conocidas que animarán del envío, Gladys La Bomba Tucumana, Luciano "El Tirri" Giugno, Manuel Wirtz, Locho Loccisano , recién salido de "El hotel de los famosos" y el Bahiano. Ellos tendrán la responsabilidad de juzgar a los cantantes que tomarán parte del concuros.

El primer concursante fue Ailén, de 24 años, quien se animó a cantar “Somebody To Love”, el clásico de Queen que inmortalizó la voz de Freddie Mercury. “Yo me muero cantando adelante de todos estos monstruos, no sé cómo hiciste”, fue el elogio de Tïnelli cuando el joven concluyó su interpretación.

Embed

Después le tocó el turno a Olivia, que cantó “Bachata rosa” de Juan Luis Guerra, y Tinelli lanzó un comentario desafiante. “Ustedes no se pararon en ningún tema, ¿pasa algo con la silla?”, disparó suspicaz, y los jurados le respondieron que la interpretación de los cantantes que habían actuado hasta ese momento no les había llegado.

Lo cierto es que después de la participación de 8 cantantes, el podio quedó conformado por Maxi y Ailén (ambos con 92 puntos, pero en el desempate quedó Ailén, que cantó un flamenco de Diego el Cigala) y Matías Muñoz, quien alcanzó la marca de 87 sobre 100.

En la pantalla de Telefe, "La voz argentina" apostaba fuerte a las batallas de sus concursantes, uno de los momentos más emotivos y que mejor le han rendido al certamen de canto que tiene como animadores a Soledad Pastorutti, Lali, Ricardo Montaner y sus hijos Mau y Ricky. En este primer round hubo un empate técnico, pero la pelea por el rating recién empieza.