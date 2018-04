Uno de los estrenos más esperados del año llega hoy a los cines de Rosario: "Avengers: Infinity War" es la nueva película de la saga de superhéroes de Marvel, y también es el comienzo de la conclusión de una década de películas basadas en los cómics del Capitán América, Iron Man, Hulk, Thor y compañía. Esta tercera entrega de los célebres Vengadores promete reunir a más supehéroes que nunca y, según se anticipa, tiene la adrenalina, la épica y hasta cierta oscuridad a la altura de las expectativas de los fans.

El "tanque" no sólo aparece como una apuesta segura para recuperar los más de 300 millones de dólares invertidos en su producción —la mayor inversión hasta ahora en las 19 películas de la redituable saga de los Avengers y una de las más costosas de la historia del cine— sino que también tiene altas chances de convertirse en el filme más visto de 2018.

Inspirada en la saga de cómics "The Infinity Gauntlet", escrita por Jim Starlin para Marvel en 1991, la trama de esta película se viene gestando desde el puntapié inicial del denominado Universo Cinematográfico de Marvel en 2008, que arrancó con "Iron Man". Todas las películas del universo narrativo de los Avengers fueron diseñadas por el productor Kevin Feige como las piezas de una historia más grande y trascendental que empieza su desenlace con "Infinity War", en la cual el villano intergaláctico Thanos busca reunir una serie de seis gemas que le darán el poder para destruir mundos con un simple chasquido de sus dedos. Según el cronograma de Marvel, que se cumple a rajatabla, el año que viene se estrenará la cuarta y última entrega de los Vengadores, completando una saga inolvidable.

El elenco de "Infinity War" es un festival de estrellas, entre nuevos y veteranos: Robert Downey Jr. (Iron Man), Chris Evans (Capitán América), Chris Hemsworth (Thor), Mark Ruffalo (Hulk), Chris Pratt (Star Lord), Scarlett Johansson (Viuda Negra), Tom Hiddleston (Loki), Zoe Saldana (Gamora), Benedict Cumberbatch (Dr. Strange), Tom Holland (Spider-Man) y hasta el recién llegado Chadwick Boseman (Pantera Negra), entre otros. El villano Thanos está interpretado por un irreconocible Josh Brolin.

Los directores de la película, Anthony y Joe Russo, son también conocidos en el universo de Marvel, ya que se pusieron detrás de cámara en "Capitán América: soldado de invierno" (2014) y "Capitán América: guerra civil" (2016). Los Russo se mudaron por dos años a Georgia (Estados Unidos), donde rodaron "Infinity War" y también su secuela. Entre las dos películas se tomaron sólo tres semanas de descanso. "Si sos un buen maratonista ya sabés cómo entrenar. Pero de repente te toca correr un doble maratón. No podés entenderlo sino hasta que lo hacés", dijo Anthony Russo.

Los hermanos admitieron que parte de la razón para rodar así las dos películas fue económica: es más barato para Marvel contratar a los actores —decenas de ellos, algunos de los cuales cobran mucho— durante algunos meses en vez de conseguir contratos individuales para cada película.

"Fue muchísimo trabajo duro. Filmamos durante un año las dos películas. Y son dos de los filmes más ambiciosos que jamás se han hecho", comentó Joe Russo. "Ya es difícil hacer sólo una de ellas, así que fue un trabajo arduo. Pero lo especial de estas películas, y lo que es más satisfactorio para nosotros, es la convivencia con los fans. Son muy apasionados cuando se trata de estas historias y es increíble observarlos reaccionar a estas películas. Se crea un sentido de comunidad que es maravilloso", aseguró.

Según Joe Russo, hay varias razones que convierten a los filmes de Marvel en un éxito seguro: "Los personajes son muy humanos y es fácil relacionarte con ellos. Tienen muchos defectos y lidian con problemas que todos enfrentamos todos los días. Por ejemplo, «Capitán América: guerra civil» trata sobre un divorcio, es sobre una familia que se separa después de tener diferencias irreconciliables. Mucha gente alrededor del mundo ha pasado por eso y lo entiende. También hay un sentido de optimismo que es importante en el mundo actual. Por otro lado, está la mitología de ser un héroe: qué poderes tendrías y qué decisiones tomarías si lo fueras", explicó.

Las películas del Capitán América que dirigieron los hermanos Russo son historias más serias, que se sienten más como películas de género. En ese sentido, Anthony dijo que "Infinity War" cabe perfecto dentro del género de "filme de robo". "La trama se centra en Thanos recolectando las piedras. Tenemos ese elemento de «destruye y roba» inspirado en películas noventeras como «Out of Sight» o «Two Days in the Valley». Entonces sí tiene un género, pero no es tan marcado como en "Soldado de invierno" —que era un thriller político— o en "Guerra civil" —que fue un thriller psicológico—. Pero creo que eso es lo atractivo de hacer películas de superhéroes: siempre estás buscando elementos de géneros que usualmente no combinan para utilizarlos juntos", señaló.

Mark Ruffalo, que regresa a la saga en la piel verde del enfurecido Hulk, elogió el trabajo de los hermanos Russo. "Lo que más me gusta de ellos es que tienen diferentes sensibilidades y fortalezas. Su experiencia es tremenda y entienden en profundidad el universo de Marvel: sus personajes, contextos y voces interiores. Es la perfecta combinación entre estructura y libertad para construir. En «Infinity War» encuentran el balance para contar un cuento épico repleto de protagonistas, sin perder la esencia individual de cada uno de ellos", afirmó. "Estamos ante una estructura de dos películas en la que debes acomodar a 60 actores y darles su espacio propio sin abandonar el hilo principal. Este podría ser el filme de superhéroes más grande de todos los tiempos", agregó.

Para Tom Holland, el joven actor que da vida a Spider-Man, "uno de los grandes logros de «Infinity War» es lidiar con la esencia del villano, porque es interesante cómo este filme está casi contado desde el punto de vista de Thanos. Pienso que es una decisión inteligente de Joe y Anthony (Russo) y de Kevin Feige (presidente de Marvel Studios), porque es necesario conocer las razones que tiene para hacer lo que hace. Esta es una película de superhéroes desde la perspectiva del malo", aseguró.

pura adrenalina. Con el Capitán América al frente, los Vengadores lucharán contra el temible villano Thanos.