Los estrenos más esperados que llegan en mayo a Netflix

Lo cierto es que ante la disminución de suscriptores por el surgimiento de una gran competencia entre las demás cadenas televisivas, Netflix produce cada vez más contenido propio pero trae también algunos estrenos de hace unos años, como una forma de diversificar su catálogo con opciones para todo el público.

Esto es lo más destacado del catálogo de Netflix en mayo.

Series

"El marginal" - 4 de mayo: la quinta y última temporada de la exitosa serie argentina llega a la plataforma el 4 de mayo, y con ella el desenlace de esta fascinante historia que en los últimos años cosechó miles de fanáticos y elogios de todo el mundo. En esta última entrega se podrá ver la disputa final por el poder dentro del penal mientras que Diosito se juega su destino mientras se encuentra prófugo.

María Leal y Maite Lanata se suman al elenco principal formado por Juan Minujín, Nicolás Furtado, Claudio Rissi y Gerardo Romano.

El marginal - Temporada 5 | Tráiler oficial | Netflix

"Bienvenidos a Edén" - 6 de mayo: en los primeros días de mayo se estrenará por primera vez una serie española llamada "Bienvenidos a Edén", protagonizada por Begoña Vargas, Belinda, Amaia Aberasturi, Amaia Salamanca, Ana Mena y Sergio Momo. La serie trata sobre cómo un grupo de jóvenes muy activos en las redes recibe una invitación a una exclusiva fiesta organizada por una importante marca de bebidas en una isla secreta. Los jóvenes aceptan la invitación pero de a poco descubrirán que aquella fiesta y aquella isla no son lo que parecen.

Aún sin haberse emitido un solo episodio Netflix ya confirmó la realización de una segunda temporada de este thriller español.

Bienvenidos a Edén | Tráiler oficial | Netflix

"42 días en la oscuridad" - 11 de mayo: como parte de una apuesta diversificadora, se viene la primera serie chilena original de Netflix. "42 días en la oscuridad" es un thriller policial basado en la vida real que narra la búsqueda desesperada de una mujer para dar con el paradero de su hermana desaparecida mientras lucha con la burocracia, la negligencia y el acoso mediático.

La trama se inspiró en el caso de la desaparición de Viviana Haeger en Puerto Varas, cerca de Puerto Montt, en 2010. La serie está protagonizada por Claudia Di Girolamo, Aline Küppenheim, Gloria Münchmeyer y Pablo Macaya, entre otros.

42 días en la oscuridad | Tráiler Oficial | Netflix

"Stranger Things" - 27 de mayo: entre los estrenos más esperados se encuentra la aclamada serie de thriller y terror "Stranger Things". Los realizadores decidieron dividir la última temporada en dos partes. La primera se estrenará en mayo y la segunda en julio, dando así el cierre a esta sorprendente trama. Lo que se espera de esta temporada es ver cómo Hopper, todavía prisionero en Rusia, intenta escapar mientras que, en Estados Unidos, el grupo de amigos que había quedado separado tras la última batalla, debe enfrentarse a un nuevo fenómeno paranormal.

Stranger Things 4 | Tráiler oficial | Netflix

Películas

"Jackass 4.5" - 20 de mayo: Johnny Knoxville y sus compañeros grabaron numerosas escenas de bromas, gags y aventuras de todo tipo que que rozan lo peligroso o lo absurdo con el mismo fin que tuvieron siempre: hacer comedia. Esta vez, para la película "Jackass Forever" se han grabado tanto contenido que Netflix decidió compilar los descartes y las tomas dejadas de lado para una nueva entrega que hará reír a todos sus fanáticos.

jackass forever | Official Trailer (2022 Movie)

"Cuarentones" - 6 de mayo: esta película mexicana nos presenta una comedia sobre los altibajos de la vida y cómo lidiar con ellos. La trama muestra a César, un exitoso chef que tras descubrir un engaño de su esposa y en medio de la crisis de los 40, se encuentra participando de una competencia culinaria en Cancún. Allí conocerá a Naomi, una mujer que lo ayudará a afrontar las sorpresas que depara la vida.

La película está protagonizada por Erick Elías, Adal Ramones y Gaby Espino, y está dirigida por Pietro Loprieno.

Cuarentones | Tráiler oficial | Netflix

"Incompatibles 2" - 6 de mayo: la dupla de policías franceses regresa en esta segunda entrega para seguir las pistas de una nueva investigación. En la primera película, estos inusuales y para nada similares investigadores se reunieron para indagar el asesinato de una mujer. Esta vez, se pondrán tras una operación de narcotráfico que los envolverá en los peligros de las grandes empresas de drogas y los llevará a vivir situaciones inesperadas.

Incompatibles 2 | Netflix | Tráiler Oficial Subtitulado

"La batalla de Kamdesh" - 29 de mayo: inspirada en una historia real, esta película de 2020 cuenta cómo se vivió una de las más difíciles batallas que se dio en el marco de la guerra de Afganistán. La trama sigue la extraordinaria empresa de 53 soldados norteamericanos que debieron enfrentarse a un grupo de 400 talibanes en la operación llamada "Libertad duradera".

La película estuvo dirigida por Rod Lurie, se basó en el bestseller del corresponsal Jake Tapper llamado "The Outpost: An Untold Story of American Valor" y tiene un reparto formado por Scott Eastwood, Caleb Landry Jones, Orlando Bloom, Milo Gibson, Taylor John Smith y Celina Sinden, entre otros.

The Outpost (2020) | Tráiler Oficial Subtitulado | Orlando Bloom y Scott Eastwood

Documentales

"Accidente nuclear" - 4 de mayo: este documental fue realizado en formato de miniserie para poder narrar lo ocurrido el 28 de marzo de 1979, durante el accidente de la central nuclear de Three Mile Island, en Pensilvania. La serie muestra la sucesión de los hechos en tiempo real, además de las controversias generadas y la forma en que Richard Parks, el ingeniero jefe y responsable de hablar y denunciar la situación evitó que se creara una catástrofe para toda la costa este de Estados Unidos.

Accidente Nuclear | Netflix | Tráiler Oficial Subtitulado

"Nuestro padre" - 11 de mayo: esta increíble historia, tan increíble que pareciera no ser cierta, cuenta cómo un médico ginecólogo que atiende su clínica de fertilización, se enfrenta a la escasez de donantes y utiliza su propio esperma para fecundar a sus pacientes. Desde finales de los 70 hasta finales de los 80, Donald Cline llevó a cabo esta práctica más de cincuenta veces para inseminar a las mujeres que iban en busca de una solución para concebir.

Cuando la situación salió a la luz, se supo que el hombre tenía un total de 50 hijas e hijos biológicos pero las consecuencias no fueron tan graves para el doctor, mientras los vecinos vivían con el temor que de incluso sus parejas pudieran ser sus hermanos.

Nuestro Padre | Netflix | Tráiler Oficial Subtitulado

"El fotógrafo y el cartero: el crimen de Cabezas" - 19 de mayo: este documental nos acerca a una investigación sobre el asesinato del reportero gráfico José Luis Cabezas, el cual tuvo lugar en el año 1997 y estuvo directamente vinculado a uno de los más poderosos empresarios de la época, Alfredo Yabrán.

La investigación reconstruye el crimen de Cabezas e incluye material de archivo y diversos testimonios del caso. El documental está dirigido por Alejandro Hartmann y producido por Vanessa Ragone, ambos colegas en el anterior proyecto "Carmel: ¿Quién mató a María Marta?", también de Netflix.