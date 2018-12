Los estrenos bajo la lupa de Escenario

►"Bumblebee", ternura robótica

Calificación: 4 estrellas

Intérpretes: Hailee Steinfeld, John Cena, Pamela Adlon y Kenneth Choi.

Dirección: Travis Knight.

Género: Ciencia ficción.

salas: Hoyts, Showcase y Village.

Pocas películas logran tener la dosis justa de acción, ternura y emoción, como la tiene "Bumblebee". Y como si todo eso fuera poco, que se pueda escuchar a The Smiths durante todo el filme. Esta mezcla de precuela y spin-off de la saga de Transformers, de Michael Bay, es una opción realmente valiosa para grandes y chicos porque convierte a estos robots, en seres con vida e intenciones concretas. En este sentido se nota la impronta del director Travis Knight, que ya había incursionado en el cine infantil con "Kubo y la búsqueda del samurai" (2016) y como animador en "Los mundos de Coraline" (2009), entre otras. La historia de este filme está situada en 1987 y se centra en Bumblebee que se encuentra refugiado en un desarmadero cercano a una playa de California. Charlie, de 18 años y buscando su lugar en el mundo, lo descubre destruido y con las consecuencias de la guerra encima. Decide llevarlo pero una noche en su garaje descubre que no era sólo un antiguo auto amarillo, sino un robot de enorme tamaño, lo que la entusiasma por completo. A partir de ese momento, esta adolescente interpretada por Hailee Steinfeld, que se lleva todos los aplausos por su frescura, comenzará una especie de guerra con los transformers malos que quieren adueñarse de la Tierra y matar a los humanos. Pero Bumblebee y su dueña harán todo lo posible para que esto no suceda. Así, entre escenas de amistad, juegos y aventuras en la playa hasta persecuciones a gran velocidad y explosiones, esta película promete 114 minutos de pura diversión.

Por Luciana Boglioli





►"3 rostros", una road movie iraní

Calificación: 3 estrellas

Intérpretes: Behnaz Jafari, Jafar Panahi, Marziyeh Rezaei, Maedeh Erteghaei y Narges Delaram.

dirección: Jafar Panahi.

Género: Drama.

salas: Cines del Centro.

El director iraní Jafar Panahi volvió a rodar a pesar de las prohibiciones de hacerlo. El realizador de “El círculo”, ya lo había conseguido con “Taxi Teherán”, que ganó el Oso de Oro en el Festival de Berlín en 2015. En esta ocasión vuelve a subir a un coche pero, en lugar de viajar en un taxi por la capital iraní, se dirige en su auto hacia una zona poco habitada del norte del país. Lo hace en compañía de una famosa actriz a quien le llegó un video en el que le pide ayuda para un drama que parece irresoluble: la negativa de su familia a que estudie actuación porque será una deshonra para todos. El video termina con la chica en lo que parece un suicidio. Ante la duda y la culpa, la actriz sale en su búsqueda. En el camino Panahi, desarrolla un panorama de la actualidad y la realidad de su país sin nombrar nada explícitamente, e inclusive con humor, desde carencias básicas en esa región como servicios y salud, hasta la política, el estado de las rutas, la idiosincrasia y los deseos en oposición a la tradición, entre otros temas. Panahi lo hace todo en un tono que fusiona el drama, el suspenso y la comedia en un relato que transforma la austeridad del rodaje en un valor.

Por Rodolfo Bella





►"Enamorado de mi mujer", pan, amor y fantasía

Calificación: 2 estrellas