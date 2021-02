Gustavo Postiglione filma en vivo, en un hecho casi inédito en la historia del cine

Filmar una película no es cosa de todos los días, pero filmar en vivo es un hecho que tiene apenas dos antecedentes en el mundo. Uno fue Francis Ford Coppola en cortometrajes realizados en universidades estadounidenses con su proyecto experimental “Distant Vision”; otro fue Woody Harrelson en la película “Lost in London”. El tercer caso en la historia del cine, según estos datos, es Gustavo Postiglione, que hoy, a las 21, en el Complejo Cultural Atlas de calle Mitre 645, en Rosario, filmará en vivo “Simulacro”, que se emitirá por streaming en Octubre TV y se verá gratis en una pantalla al aire libre ubicada en la vereda, con corte de calle pedido para la ocasión. “Mi espíritu amateur es lo que me mantiene con ganas de seguir probando cosas nuevas”, le dice Postiglione a La Capital acerca de esta película que será filmada en plano secuencia dentro de la siguiente lógica: se filma, se ilumina, se actúa, se musicaliza, se edita mientras se proyecta y se emite. Arriesgado sí, tanto que puede salir muy bien, como puede salir muy mal. Pero no hay hecho artístico sin riesgo.