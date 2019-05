Ernesto Jodos, con el foco puesto en un jazz volado

“Siempre pienso que mi último disco es el mejor, y éste no es la excepción”, responde el pianista de jazz Ernesto Jodos, a la hora de explicar su nuevo material “La mirada detenida”, que presentará junto a un trío impecable este sábado, a las 21, en el teatro del Centro Cultural Parque de España (Sarmiento y el río). Acompañan a Jodos el clarinetista Inti Sabev; Maxi Kirszner en contrabajo y el baterista Carto Brandán, con quien Jodos viene tocando hace más de quince años.

“La mirada detenida” (BlueArt Records, 2019) fue grabado por el grupo que Jodos formó hace tres años. “Hemos tocado mucha música mía, y dedicado conciertos a la música de Thelonious Monk, Andrew Hill y Duke Ellington. También trabajamos mucho diferentes dispositivos de improvisación”, indicó el músico.

El repertorio de música original que hacemos se fue limpiando: descartamos temas nuevos y viejos, y el sonido y la estética del grupo se consolidó”, detalló Ernesto Jodos.

Y agregó: “Creo que el sonido del clarinete me permitió al fin separarme de algunos gestos musicales que ya no quería en mi música, al menos en este momento, y la manera de funcionar del grupo me ayudó a consolidar otros caminos”, explicó el pianista.

Para ampliar el concepto con el que se inicia esta nota amplió: “Siempre pienso que mi último disco es el mejor, y éste no es la excepción. Por suerte, siempre siento que me voy acercando un poco más”.

Con respecto a los músicos que lo acompañan en “La mirada detenida”, señaló: “Inti Sabev (clarinetista) es un gran músico, mucho menos conocido que lo que se merece. Tiene un vocabulario melódico, rítmico y tímbrico que es muy rico, y además es un músico que siempre está escuchando lo que pasa alrededor de lo que él toca, y reacciona a eso de manera muy creativa”.

“Maxi Kirszner -agregó- toca muy bien el contrabajo, con mucha energía para llevar adelante a la banda, y es muy abierto musicalmente, mientras que Carto Brandán es pura magia en la batería. Toco con Carto desde 2002, hemos viajado muchísimo, conoce la música que yo escribo y toda su evolución. Tiene una energía muy relajada, y a la vez siempre está ahí presente y activo para la música”.

Y se alejó de los rótulos del jazz contemporáneo: “No creo que haya una definición del jazz contemporáneo, ya que es algo que se está creando en este mismo momento”.