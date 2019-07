"Esto es burlesque puro". Así definió Vanesa Morán Díaz al show "El club del burlesque", un espectáculo en el que promete música en vivo y performances a cargo de un grupo de artistas que hacen arte de la sensualidad. Enmarcado en una actividad sostenida hasta la actualidad en ciudades como Nueva York, París y Berlín, Morán Díaz aseguró que su propuesta sumará el relato de la historia y los códigos de este estilo de espectáculo en el que la mujer tiene protagonismo y que admite artistas "de todos los tamaños, todos los colores y todas las edades", ya que "para ser sexy, graciosa, sensual, no hace falta tener 90-60-90", afirmó. "El club del burlesque" cuenta con las actuaciones de Gastón Legaristi como maestro de ceremonia, y Silvana Michelini, Ania González, Gabriela Amame, Arlete Lefleur y Vanesa Morán Díaz, quien además es la directora del espectáculo que se podrá ver hoy, a las 22, en Club Fosse (Falucho 270 bis).

—¿Cómo es el espectáculo?

—Fueron convocadas las vedetes de Rosario, con la experiencia que tienen en el arte del strip tease desde hace muchos años. Decidí reunirlas en un mismo escenario, compartir el espacio con una banda de jazz y con el maestro de ceremonias que es quien lleva el hilo del espectáculo. Queremos emular un poco lo que se hace en Nueva Orleans donde el show de neoburlesque está enmarcado en un gran escenario, con la banda de jazz que toca jazz, latin jazz, blues y las bailarinas hacen sus performances al ritmo de la orquesta. Mientras, el maestro de ceremonia tiene su labor, y en este caso es un actor que tiene mucha experiencia en teatro de texto.

—¿Tiene un hilo conductor?

—Como lo que vengo haciendo con los espectáculos de cabaret, me gusta ponerle esa impronta de que no es un cuadro tras un cuadro, tipo revista, sin ningún tipo de ilación. Justamente nuestro maestro de ceremonias va a tener un breve relato que es el que nos irá enseñando qué es el burlesque, la historia, los códigos, y un pequeño relato que hace al cierre del espectáculo.

EM_DASH¿Qué diferencia a este espectáculo de otros que hacen en Fosse?

—Esto es burlesque puro. El arte básico que se va a desarrollar es el arte del strip tease, con un perfil diferente porque cada algunas trabajan la comicidad, lo acrobático, o el canto, o la actuación. Van a ser performances todas muy diferentes. Lo que estuve viendo en los festivales de afuera es que son similares, por eso desde la dirección decidí que cada una encare de una manera distinta llevar a cabo el arte del strip tease. Hay distintos grados de strip tease. La idea siempre es insinuar, seducir, ya sea con la danza o cómo ejecutes tu performance. Por otro lado se buscó pegarnos al neoburlesque que tiende a resaltar la femineidad y todo el glamour.

EM_DASH¿Cómo encaran los prejuicios que rodean al striptease?

—Lo encaramos sin prejuicios, por eso lo podemos difundir con la frescura que lo hacemos, porque creemos que es un arte y encaramos de esa manera. Estamos ensayando y haciendo que cada cuadro sea realmente algo artístico. Creo que a esta altura, como están difundidas las cosas hoy en día, a nadie le puede ruborizar ver una chica en bombacha y corpiño. Es un juego. Y además nosotros estamos pegándonos a una corriente, una moda que hay en otras ciudades del mundo. Estos espectáculos convocan a un montón de gente joven, grande que va a escuchar buena música y a ver bailarinas, algo que los divierta. Además justamente el burlesque tiene eso que es un show que tiene mucha picardía. No tiene que ver con el código de la comicidad, pero sí con algo fresco, desenfadado. Es un ambiente de adultos, pero no exclusivamente de hombres, para nada. Es algo lindo, cuidado, con arte, con belleza, con talento. No nos tenemos que olvidar que durante mucho tiempo en la ciudad el strip tease estuvo llevado a cabo por un montón de gente que no eran artistas.

EM_DASHAnuncian que es un espectáculo con mujeres reales. ¿Qué significa esa diferenciación?

—Esto también tiene que ver con una tendencia en el mundo con los cuerpos perfectos, que la gente hoy trata de salir sin tanto photoshop y algunas actrices empezaron con esto. Es real, los artistas no tienen que ser perfectos, y el neoburlesque, como arranca de manera amateur en todo el mundo, agrupa a un montón de practicantes y personas que lo llevan adelante que son de todos los tamaños, todos los colores, todas las edades. Es algo que tratamos de hacer llegar, que para ser sexy, graciosa, sensual, no hace falta tener 90-60-90. El burlesque admite esta gran diversidad de las mujeres. En eso es muy diferente al cabaret donde tienen que tener unas medidas específicas.

—¿Qué aporta a este momento de reivindicaciones femeninas?

—Me encanta porque en "Cabaret en cápsulas" tenemos performances que las hacen chicas gorditas y la gente, tanto mujeres como hombres, empatizan con eso y admiran lo que ven, además de que bailan muy bien. El público recibe muy bien también lo diferente. Hay otra realidad. La cuestión mediática y las pantallas hicieron que nos alejemos mucho de lo que realmente se siente en el teatro, en vivo que tiene otra diversidad y otra manera de llegar al público, la energía es diferente.

EM_DASH¿Qué diferencia harías entre este espectáculo y uno no apto para menores?

—Nuestro espectáculo tampoco es para menores. Creo que los menores tienen que hacer y ver otras cosas. Ya van a tener tiempo para ver este tipo de shows que son más sensuales. Lo que jamas rozamos es la cuestión explícita de absolutamente nada. Como directora no es mi mundo estético y no me parece de buen gusto. Nosotros jamás vamos a estar haciendo que tiene que ver con ese erotismo que hoy termina siendo un cliché porque no es ni chicha ni limonada, como otros espectáculos en los que se quiere ver más o no cierra como cuestión artística. Es algo que no manejo y no elegiría para contar y no es la estética que me gusta para poner en un escenario.

—¿Mostrar el cuerpo de la mujer la pone en el lugar del que la quiere sacar el feminismo o es una forma de tener el control?

—El feminismo tiene todo el derecho de decir lo que quiera, pero yo no comparto muchos puntos de vista. Me parece que no hay nada más feminista que las artistas que tienen la libertad de mostrar su cuerpo y hacerlo porque lo eligen. Es un hecho estético, acá nadie lo hace para provocar o herir sentimientos. Lo hacemos exaltando la femineidad. La mujer en un escenario tiene que estar endiosada desplegando su talento porque no tiene sentido mostrar el cuerpo porque sí. Esto tiene todo un sentido, un significado y una razón de ser. Y la libertad en este show está a pleno.

posición. "Creo que no hay nada más feminista que artistas que tienen la libertad de mostrar su cuerpo, y hacerlo porque lo eligen", dijo Vanesa.

Un poco de historia

El neo-burlesque es la actualización del burlesque tradicional estadounidense. Aunque se basa en el arte surgido en Europa a fines del siglo XIX, la nueva forma abarca una gama más amplia de performances que pueden abarcar desde el clásico striptease hasta la danza moderna, los mini dramas teatrales y la sátira.