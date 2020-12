El youtuber Martín Cirio anunció, angustiado, que se va a vivir a Turquía

Repudiado en las redes sociales el youtuber quedó en medio de la polémica y por esa razón desapareció de los medios. Con una suerte que no es la de antes, Martín decidió dejar el país y volar hacia un lejano destino.

A través de un video publicado en su canal de Youtube dijo: “No voy a caretear el motivo por el que me estoy yendo a Turquía. No es un motivo feliz. La realidad es que llegó un punto en el que me está costando mucho funcionar. La gente que me sigue en Twit... No, Twitter no, no tengo más esa cuenta, está sepultada. Yo veo Twitter y lloro. Cada vez que entro a Twitter me trae bad memories (malos recuerdos)”, comenzó diciendo.

Luego agregó: ”Los que me siguen en Instagram se dan cuenta que subo cada vez menos historias, hay días que solo reposteo, y de repente en una semana desaparecí. Y no es porque estoy ocupada con la música, es porque estoy tirada en el suelo llorando”.