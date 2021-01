El periodista Diego Poggi le contó a su padre que es gay y recibió una hiriente respuesta

Diego Poggi es uno de los influencers más activos en todas las redes sociales, además de ser periodista. Aunque no suele hablar mucho de su vida privada, hoy quiso compartir una situación familiar y se encontró con una situación particular, nada agradable. “Le acabo de contar a mi viejo que estoy de novio (con un chico) y que me voy de vacaciones con él”, escribió junto con la foto del chat. La respuesta de su papa fue sorprendente: “Linda noticia, no la quería escuchar nunca. Que seas muy feliz, olvidate de que tenés papá”.