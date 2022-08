El crimen de Sharon Tate: vida y obra de la actriz víctima del clan de Charles Manson

Casada con Roman Polanski y a punto de dar a luz a su primer hijo, la joven actriz de 26 años fue asesinada en su casa y junto a sus amigos por miembros de la "familia" de Charles Manson. Bajo las órdenes del sectario, unos jóvenes hippies irrumpieron en su hogar y apuñalaron a todos los presentes. Durante meses no se supo de los culpables, hasta que Susan Atkins, presa por otro delito, confesó en prisión haber sido responsable de aquél terrorífico episodio.

Todos los participantes del crimen fueron condenados a cadena perpetua. El nombre de Tate adquirió otro significado, por lo que sus películas fueron reeditadas y cobraron más relevancia. En la cultura popular y en la cultura general, su muerte es uno de los más cautivantes momentos de la historia, no sólo por su nombre, sino por el trasfondo que involucra a miembros del movimiento hippie, una secta, una conspiración y varios otros asesinatos de la época.

Niñez nómade

Sharon Marie Tate nació en Dallas, Texas, el 24 de enero de 1943, siendo la primogénita de Paul James Tate, un coronel del Ejército de los Estados Unidos, y Doris Gwendolyn. Además de Sharon, el matrimonio tuvo a otras dos hijas más, siendo un total de tres hermanas.

La belleza de Sharon sorprendió desde muy pequeña, pues con sólo seis meses, la bebé ganó el concurso "Miss Tiny Tot of Dallas pageant" (Señorita pequeña de las festividades de Dallas). Sin embargo, los Tate no tenían ningún interés en hacer que su hija llevara una carrera en la belleza o el arte. De hecho, dado el trabajo de su padre, Sharon tuvo que mudarse muchas veces, llegando a vivir en seis ciudades distintas con sólo 16 años.

Cuando creció, la joven decidió anotarse en concursos de belleza, ganando el título de "Miss Richland" en 1959, pero su paso por aquellos certámenes no duró demasiado, ya que su padre fue transferido a Italia, y allí se marchó junto a toda su familia.

Cuando Sharon se enamora del cine

Una vez radicada en el país mediterráneo, Sharon comenzó a asistir a una escuela en donde eran enviados varios jóvenes hijos de militares transferidos. Con ellos compartía el mismo sentimiento de desarraigo y dificultad para relacionarse, motivo que paradójicamente la ayudó a relacionarse más con aquellas personas, quienes se convirtieron en verdaderos amigos.

Sharon Tate adolescencia.jpg

Tate y sus amigos se interesaron en el rodaje de "Adventures of a Young Man" ("Las aventuras de un hombre joven"), que se estaban realizando cerca de Vicenza, con Paul Newman, Susan Strasberg y Richard Beymer. Su merodeo obtuvo una recompensa y consiguieron participar de la película como extras. Pero entre toma y toma, Beymer notó a Tate entre la multitud y se presentó. Comenzaron a salir durante el tiempo que duró la producción de la película y el actor incitó a Tate para seguir una carrera en el cine.

Sharon Tate primeras sesiones fotográficas.jpg

Así fue cómo, en 1961, Sharon obtuvo su primer contrato con el cual apareció en un especial de televisión que el cantante Pat Boone, su jefe, realizó en Venecia. Más tarde ese año, cuando cerca de Verona se filmaba la película "Barrabás", una vez más, Tate fue contratada como extra.

Con el deseo de continuar con sus estudios y trabajar en el cine, Sharon regresó por su cuenta a su país natal, decisión que tuvo que enmendar más tarde, cuando su madre tuvo una crisis nerviosa en medio de la preocupación por la seguridad de su hija.

Pequeño comienzo

La familia Tate volvió a los Estados Unidos en 1962, y Sharon se trasladó a Los Ángeles para ponerse en contacto con el agente de Richard Beymer, Harold Gefsky. Gracias a Gefsky, la joven conoció a Martin Ransohoff, director de Filmways, Inc., quien le firmó a un contrato de siete años.

Sharon Tate Mister Ed.jpg

Ransohoff empezó por darle pequeños papeles, como los de "Mister Ed" y "The Beverly Hillbillies" para ayudarla a ganar experiencia, con la intención de presentarla al mundo sólo cuando estuviera lista para las películas importantes. Tate realizó muchas pruebas de cámara y obtuvo papeles secundarios hasta que finalmente, en 1965, Ransohoff le dio su primer papel importante en la película "Eye of the Devil", coprotagonizada por David Niven, Deborah Kerr, Donald Pleasence y David Hemmings.

Sharon Tate - Eye of the Devil Scene 1

Un dato curioso sobre esta parte de su vida es que durante el rodaje de la película, Tate viajó a Londres en donde conoció al Sumo Sacerdote y a la Suma Sacerdotisa de la denominación Alexandriana de la Wicca, una religión neopagana que incluye prácticas de brujería, y se inició en este culto. El encuentro se produjo en el marco de la preparación de su personaje, Odile, una bruja que ejerce un misterioso poder sobre un terrateniente y su esposa.

"El baile de los vampiros" y los desnudos publicados por Playboy

Sharon Tate conoció a Roman Polanski durante su estadía en Londres. Polanski se encontraba organizando la filmación de "The Fearless Vampire Killers" ("El baile de los vampiros"), que sería coproducida por Ransohoff. Este último insistió en que le realizara una prueba a Tate para interpretar al protagónico, rol que obtuvo sin problemas.

Clip HD | The Fearless Vampire Killers | Warner Archive

Durante el rodaje del largometraje, Sharon y Polanski iniciaron un vínculo y ella se mudó al departamento de su pareja en Londres. En este periodo, Polanski tomó una serie de fotografías del género desnudos o desnudos parciales, que en 1967 fueron publicadas a través de la revista Playboy.

Sharon Tate Playboy.jpg

Aquella publicación sumada a sus dos películas a estrenar ("Eye of the Devil" y "El baile de los vampiros") hicieron una gran publicidad de la actriz que venía de haber protagonizado una película de muy poco éxito. Gracias a la repercusión de su imagen, Tate firmó un contrato para actuar en la película "Valley of the Dolls", cuyo guion no fue tan atractivo como la posibilidad de lograr aún más reconocimiento.

Valley of the Dolls Trailer (1967)

Últimas películas

La actriz anhelaba demasiado consagrarse en el séptimo arte pero un trágico hecho finalizó con su carrera, su historia y su vida a una muy temprana edad. La gran mayoría de las personas conoce la historia de la secta o "la familia" de Charles Manson y los atroces crímenes que cometieron, y entre ellos, está el asesinato de Sharon Tate.

Pero antes de que esto ocurriera, Tate logró realizar dos películas más. La primera fue un filme co-protagonizado junto a Dean Martin, en el cual conoció a Bruce Lee, la estrella de las artes marciales con quien entabló amistad. "Las demoledoras" fue una comedia y la última película que se estrenó antes de la muerte de la actriz. Sharon actuó de una sensual guía turística mientras que Bruce Lee se desempeñó como coreógrafo de las escenas de artes marciales.

Sharon Tate - The Wrecking Crew Scene 1

La última película que realizó Tate fue "12 + 1" o "¿Cuál de las 13?", una comedia de 1969 dirigida por Nicolas Gessner y Luciano Lucignani y basada en la sátira de 1928 "Las doce sillas". La comedia fue protagonizada por Sharon Tate y Vittorio Gassman, contando con la participación, entre otros, de Orson Welles, Vittorio De Sica y Tim Brooke-Taylor. La película es una obra póstuma de la actriz.

'13 Chairs' Duke Street St. James's with Sharon Tate 1969

Asesinato ritual

La vida de la actriz parecía encaminarse. Luego de una serie de relaciones fallidas, su romance con Polanski avanzaba a paso estable. Tanto que Sharon se encontraba embarazada de su primer hijo. Pero, el 8 de agosto de 1969, cuando estaba a dos semanas de dar a luz, Tate se encontró con que su pareja no regresaría aún de Londres. Planificó entonces una jornada en donde almorzaría con amigas y cenaría con amigos.

Sharon Tate y Roman Polanski.webp

Sharon Tate últimas fotos embarazada.jpg

Esa noche del 8 de agosto, fue a cenar a su restaurante favorito, "El Coyote", junto a Jay Sebring, Voytek Frykowski y Abigail Folger, y regresó a su casa a las 22:30. Lo que no sabían era que, a su regreso, la casa no estaría sola. Charles Manson y su "familia", estaban allí preparados para cometer uno de los crímenes más famosos del cine. Sharon Tate, de 26 años, y sus amigos fueron asesinados y sus cuerpos fueron encontrados la mañana siguiente por el ama de llaves Winifred Chapman.

Todas las víctimas de aquella noche fueron asesinadas a puñaladas, a excepción de una persona identificada como Steven Parent, quien fue encontrado muerto a tiros en su auto, ubicado en la entrada de la casa. El primer sospechoso fue el conserje, pero luego de su testimonio y tras no encontrar ninguna prueba, fue liberado.

Comenzaron a sospechar de amistades de la víctima y de su pareja. Polanski rozó la paranoia tras no tener ninguna certeza de nada y pudo calmarse sólo meses después, cuando encontraron a los culpables.

Arresto y juicio de los culpables

En noviembre de 1969, mientras Susan Atkins, miembro de "la familia", se encontraba encarcelada por el robo de un auto, alardeó delante de otra presa de ser responsable del asesinato de Sharon Tate. Esto la llevó a ser acusada junto a los cómplices que ella misma acusó: Charles Manson, Tex Watson, Patricia Krenwinkel y Linda Kasabian. También reveló que los asesinatos de Leno y Rosemary LaBianca en Los Feliz, Los Ángeles, ocurridos la noche después del asesinato de Tate, fueron a su vez obra de miembros de la "familia", incriminando a Leslie Van Houten.

Sharon Tate, homicidas.jpg

En un principio, el fiscal de distrito de Los Ángeles pactó un acuerdo en el que Atkins colaboraría y confesaría ante el jurado, pero la acusada se negó a continuar con el acuerdo. A Kasabian se le ofreció inmunidad a cambio de que aceptase prestar testimonio en cualquier juicio posterior relacionado con cualquiera de los acusados.

El 15 de junio de 1970, a casi un año de los hechos, comenzó el juicio contra Manson, Atkins, Krenwinkel y Van Houten, mientras Watson permaneció en Texas luchando contra la extradición y testificó contra un grupo de hippies y su líder Charles Manson, un músico frustrado que pensaba que se acercaba una guerra racial de forma inminente.

Narración de los hechos y condena

Manson creía que la música de Los Beatles avisaba del cercano holocausto, al que se refería como Helter Skelter, por la canción de la banda de Liverpool. Dicho título de la canción apareció escrito con sangre en la escena del crimen. Además, pensaba que sólo los "elegidos", su "familia", sobrevivirían. Pensó que podría acelerar la guerra racial matando salvajemente a gente pudiente en sus casas e intentando hacer recaer las sospechas sobre grupos.

Charles Manson.jpg

Su primera víctima sería la persona que viviera en el antiguo hogar de Terry Melcher, dado que Melcher no ayudó a Manson a convertirse en músico y su casa representaba su rechazo a la industria. Ordenó entonces a Watson, Atkins, Krenwinkel y Kasabian que fuesen al lugar "y matasen a todos los allí presentes", mientras él permanecía en el campamento de Spahn's Movie Ranch. Sharon Tate fue apuñalada 16 veces y Atkins mojó una toalla en la sangre para escribir "PIG" ("cerda") en la puerta principal de la casa. Abandonaron la casa de Tate pasada la medianoche y regresaron a Spahn Ranch.

Spahn's Movie Ranch.jpg

Se declaró a los acusados culpables y se los condenó a muerte el 29 de marzo de 1971. A Charles Watson se lo juzgó por separado después de ser extraditado desde Texas. Los psiquiatras testificaron que parecía que estaba fingiendo demencia y a pesar de que admitió haber participado en todos los asesinatos, se negó a reconocer sus responsabilidades.

Tex Watson.webp

Se lo declaró culpable y fue sentenciado a muerte el 21 de octubre de 1971, aunque la pena de muerte se transformó inmediatamente en cadena perpetua después de que la Corte Suprema de California invalidara, gracias al caso California v. Anderson, todas las penas de muerte impuestas antes de 1972. A día de hoy, Watson, Krenwinkel y Van Houten continúan encarcelados, mientras que Atkins murió en prisión el 24 de septiembre de 2009, y Manson murió el 19 de noviembre de 2017.