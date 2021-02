Daft Punk anunció su disolución tras 28 años de carrera

Daft Punk, el exitoso dúo francés de música electrónica galardonado con seis Grammy, anunció ayer su disolución luego de 28 años de trayectoria. El grupo dio la noticia en un video de ocho minutos titulado “Epilogue” (Epílogo). Su publicista, Kathryn Frazier, confirmó la separación a The Associated Press. Los músicos Guy-Manuel de Homem-Christo y Thomas Bangalter se despidieron del mismo modo enigmático en el que manejaron casi toda su carrera: aunque en los inicios no ocultaban su rostro, la evolución artística de Daft Punk los llevó a hacer sus apariciones públicas enfundados en cascos de robots. Y con esa estética tan particular conquistaron el mundo con hits como “One More Time”, “Harder, Better, Faster, Stronger” y “Get Lucky”.