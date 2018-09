Después del accidentado show que dio Charly García el miércoles a la noche en el hangar del Parque Independencia, el productor del recital y el médico personal de García salieron a explicar por qué el show terminó antes de lo previsto y también aseguraron que el músico se encuentra bien de salud. Hacía cinco años que Charly no tocaba en Rosario y su presentación había generado gran expectativa. Pero el cantante sólo hizo 14 temas de los 25 previstos porque le subió la presión, y la producción decidió terminar antes el recital para cuidar la salud del artista. Además se reveló que García "sufrió un exceso de estrés" por diferentes situaciones que vivió horas antes de subir al escenario.

"Como encargado de Charly tomé la decisión de que no siguiera tocando", dijo el productor del show en Rosario, Jorge Palazzo, aunque dejó en claro que García quería seguir. En declaraciones al programa "Procopio830", que se emite por La Ocho, Palazzo se explayó: "Nosotros consideramos con el equipo que estaba ahí, con los músicos y el médico, que no estaba bien y que no tenía que seguir. Charly subió al escenario perfecto, había probado sonido con diez canciones antes de que diéramos puerta y estaba todo muy bien. En un momento nos dijo que se sentía mal, cerramos el telón, hablamos con él y con el médico de cabecera que lo acompaña, que nos dijo que estaba todo bien. Charly quería seguir, pero lo notábamos como caído, pero así y todo siguió tocando", relató. Finalmente, como el músico no mejoraba, se decidió que dejara el escenario. "Charly se quedó sentado en el piano, en una especie de debate, porque él quería seguir y nosotros considerábamos que no", contó el productor de espectáculos cordobés, y agregó: "Los médicos recomendaron que no siguiera, y a eso se debió que se demorara la comunicación de que el show se había cancelado".

Si bien muchos espectadores se quejaron en las redes sociales por lo acotado del show, Palazzo dijo que no tenían previsto devolver el valor de las entradas. "El show se hizo", apuntó, y aclaró que el recital "tenía previstas 17 canciones más tres bises", y de esa lista se llegaron a tocar 14 temas. El productor también le restó importancia al hecho de que gran parte del público se quedó en el recinto una vez que se bajó el telón. "Cuando la gente de seguridad informó que había terminado el show hubo gente que se empezó a ir y otra que se quedó, como pasa siempre", indicó, y puso los siguientes ejemplos: "En enero tocó en el teatro Coliseo (de Buenos Aires), tocó 18 canciones y la gente se quedó una hora y media adentro del teatro. Lo mismo pasó en el Gran Rex, la gente se quedó cantando las canciones de Charly", recordó.

Hace apenas una semana, García había dado un show en el teatro Gran Rex de Buenos Aires que, según todas las reseñas, fue impecable. El recital duró casi tres horas sin baches, el músico cantó mucho mejor que en otras oportunidades y estaba de excelente humor. Por eso lo que pasó en Rosario llamó mucho la atención, y además volvió a encender las alarmas con respecto a la siempre inestable salud de Charly.

En relación a este tema, Palazzo intentó llevar tranquilidad. "Fue atendido por los médicos de ahí (de Rosario), se le dio una medicación para la tensión y durmió en el hotel sin ningún problema", afirmó. El músico se quedó en Rosario hasta pasadas las dos de la tarde de ayer y después regresó a Buenos Aires.

"Exceso de estrés"

Entretanto, el médico personal de Charly, el doctor Rubén Mühlberger, también salió a poner paños fríos. "El no es hipertenso, pero le agarró un pico de hipertensión arterial. Y prefirieron preservarlo. Charly se puso muy bien inmediatamente. Está perfecto", aseguró en declaraciones a Infobae. El profesional agregó que el artista sufrió "un exceso de estrés" por diferentes situaciones que vivió en las horas previas al show: hubo un inconveniente técnico cuando fue a hacer la prueba de sonido y además había mucho público cuando llegó al ex predio de La Rural. "No es lo mismo llegar por la puerta de entrada que por la de atrás", dijo el médico. "En otros recitales llegó más tranquilo, de forma silenciosa. Acá había una cantidad de gente que lo estaba esperando. El ya llegó con un plus muy fuerte, muy presionado por el estrés", afirmó.

El doctor Mühlberger controla el tratamiento antiaging que viene haciendo Charly García desde hace meses, y que lo mantiene pleno y con mucha energía. "Charly está muy bien, se recuperó enseguida. Además tomó algo que yo le di, que es natural, para estabilizar su sistema hemodinámico. No es nada grave, nada para preocuparse", recalcó, y contó que el músico ahora está pensando en sus vacaciones de verano.

imprevisible. Charly tocó en Rosario tras cinco años de ausencia y con entradas agotadas, pero no pudo completar su show.