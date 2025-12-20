La Capital cerró el año con una fiesta en el Complejo Forest

Economía La Justicia le otorgó al grupo Grassi el control de Vicentin

Politica Legislatura: sanción definitiva al presupuesto y a la ley tributaria 2026

La Ciudad El municipio presenta una nueva temporada de la red de refugios climáticos

Información General De las profundidades al borde del mar: un hallazgo excepcional en la costa atlántica

La Ciudad En lo que va del año detuvieron a más de 200 cuidacoches en Rosario

Economía La tasa de desempleo araña el 9% en el Gran Rosario, de las más altas del país

La Ciudad Plus por Asistencia Perfecta: cuántos docentes cobrarán este viernes el beneficio

Ovación Newell's ya piensa en refuerzos: quién es el defensor del fútbol mexicano en la carpeta

La Ciudad Se viene un viernes de calor intenso con una temperatura que trepará hasta los 35°

Policiales Homicidio de un gendarme: piden perpetua y el veredicto se conoce el lunes

La Ciudad A poco de la reapertura, el aeropuerto de Rosario suma una conexión con el Caribe

Información General Ansés 2026: el cronograma de pagos para jubilados y pensiones en enero

La Ciudad India fue abandonada en un pet shop y una campaña en redes le cambió la vida

Información General El chef Christian Petersen está internado en San Martín de los Andes: "Lucha por su vida"

Policiales Un doble femicidio en contexto narco llegó a juicio con un acusado con pedido de prisión perpetua

Información General Pagó un atado de cigarrillos en Río y terminó estafado por 3.400 dólares

La Ciudad El calor se apodera de Rosario pero habrá respiro: cuándo llegan las lluvias

Policiales Detuvieron al hijo del Toro Escobar, último prófugo de la banda de Jano Fernández

La Ciudad Llega la última edición del año del Mercado de las Artes en la ex Aduana