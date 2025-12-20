La Capital | Es Social | Diario La Capital

La Capital cerró el año con una fiesta en el Complejo Forest

20 de diciembre 2025 · 00:00hs
Agustina Mastandrea y Vito Scaglione

Agustina Mastandrea y Vito Scaglione

Multimedios La Capital despidió el 2025 con un encuentro que reunió a trabajadores, directivos y equipos de todas sus señales en el Complejo Forest. Fue una

noche de celebración, camaradería y reconocimiento al esfuerzo colectivo de un año marcado por la innovación, la expansión de contenidos y el fortalecimiento

de sus audiencias. La Capital, LT8, Del Siglo, Brindis TV, Metrópoli y La Red brindaron por los proyectos que llegarán el año próximo.

07 Fiesta Anual La Capital 10-12-25
Leandro Salvatierra, Gerardo Carmona, Diego Feser y Pablo Arino

Leandro Salvatierra, Gerardo Carmona, Diego Feser y Pablo Arino

37 Fiesta Anual La Capital 10-12-25
Flavia Recla, Carolina Gardiner y Mariana Arias

Flavia Recla, Carolina Gardiner y Mariana Arias

01 Fiesta Anual La Capital 10-12-25
Lucas Magnago, Martina Komar, Fermín Sánchez, Fer Blasco, Lucía López e Isabella di Pollina

Lucas Magnago, Martina Komar, Fermín Sánchez, Fer Blasco, Lucía López e Isabella di Pollina

15 Fiesta Anual La Capital 10-12-25
Pablo Abdala, Flavia Recla y Sofia Salvi

Pablo Abdala, Flavia Recla y Sofia Salvi

02 Fiesta Anual La Capital 10-12-25
Adrián Gerber, Sebastián Riestra y Ricardo Terán

Adrián Gerber, Sebastián Riestra y Ricardo Terán

04 Fiesta Anual La Capital 10-12-25
Jorge Chemez ,Benjamín Alfonso y Laureano Zalva

Jorge Chemez ,Benjamín Alfonso y Laureano Zalva

05 Fiesta Anual La Capital 10-12-25
Fabián y Adrián Baigorria

Fabián y Adrián Baigorria

08 Fiesta Anual La Capital 10-12-25
Karina Tutolomondo, María Angelica Maccagno, Victoria Aguirre, Sofia Salvi, Virginia Ramello y Celina Bortule

Karina Tutolomondo, María Angelica Maccagno, Victoria Aguirre, Sofia Salvi, Virginia Ramello y Celina Bortule

09 Fiesta Anual La Capital 10-12-25
Ivana Lasca, Jessica Dell Arciprete y Tamara Motta

Ivana Lasca, Jessica Dell Arciprete y Tamara Motta

11 Fiesta Anual La Capital 10-12-25
Gerardo Seghezzo y Juana Baglietto

Gerardo Seghezzo y Juana Baglietto

14 Fiesta Anual La Capital 10-12-25
Leo Folloni, Hernán Cabrera, Lucas Veraldi y Juan Pablo Soto

Leo Folloni, Hernán Cabrera, Lucas Veraldi y Juan Pablo Soto

Noticias relacionadas
Valentino Colovini, Zulma Dinelli, Martina Catini Dinelli, Manuel Fasio

Abrió Casa Estudio, una nueva galería que vincula arte contemporáneo, diseño y patrimonio arquitectónico en Rosario

Tobías, Trinidad Belén Bertero

Circo Anima: Una Navidad Mágica

Belén Oribe. Marta Mercau. Franca Supersaco

The Bag Belt presentó su nuevo local en Alto Rosario

Papá Noel y Martu Escobar

Viví la magia de la Navidad con Papa Noel en Alto Rosario

Ver comentarios

Las más leídas

Vuelven las lluvias a Rosario durante el fin de semana: cómo estará el tiempo en la ciudad

Vuelven las lluvias a Rosario durante el fin de semana: cómo estará el tiempo en la ciudad

Estafa piramidal con un local de vestidos de alta costura como pantalla: cuatro imputados

Estafa piramidal con un local de vestidos de alta costura como pantalla: cuatro imputados

Venta de vuelos directos entre Rosario y el Caribe: ¿cuánto cuesta ir a Punta Cana?

Venta de vuelos directos entre Rosario y el Caribe: ¿cuánto cuesta ir a Punta Cana?

Autonomía municipal: se viene la primera subasta de un inmueble público

Autonomía municipal: se viene la primera subasta de un inmueble público

Lo último

Circo Anima: Una Navidad Mágica

Circo Anima: Una Navidad Mágica

Abrió Casa Estudio, una nueva galería que vincula arte contemporáneo, diseño y patrimonio arquitectónico en Rosario

Abrió Casa Estudio, una nueva galería que vincula arte contemporáneo, diseño y patrimonio arquitectónico en Rosario

Abu Dhabi viajes, despidió el año con una fiesta increíble

Abu Dhabi viajes, despidió el año con una fiesta increíble

Música y recorridas por nuevos sectores: cómo será la reinauguración del aeropuerto

El próximo sábado 27 se realizará una fiesta popular con recorridas guiadas para conocer cada rincón de la obra de modernización de la terminal
Música y recorridas por nuevos sectores: cómo será la reinauguración del aeropuerto

Por Pablo R. Procopio
Residencias médicas 2026: se conocieron las fechas de los exámenes e ingresos en Santa Fe
La Ciudad

Residencias médicas 2026: se conocieron las fechas de los exámenes e ingresos en Santa Fe

El calor se va por un rato: emiten un alerta amarillo por tormentas para Rosario
La Ciudad

El calor se va por un rato: emiten un alerta amarillo por tormentas para Rosario

Estafa piramidal con un local de vestidos de alta costura como pantalla: cuatro imputados
Policiales

Estafa piramidal con un local de vestidos de alta costura como pantalla: cuatro imputados

Grassi: Vamos a volver a poner en marcha todos los activos de Vicentin

Por Patricia Martino

Economía

Grassi: "Vamos a volver a poner en marcha todos los activos de Vicentin"

Venta de vuelos directos entre Rosario y el Caribe: ¿cuánto cuesta ir a Punta Cana?
La Ciudad

Venta de vuelos directos entre Rosario y el Caribe: ¿cuánto cuesta ir a Punta Cana?

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Vuelven las lluvias a Rosario durante el fin de semana: cómo estará el tiempo en la ciudad

Vuelven las lluvias a Rosario durante el fin de semana: cómo estará el tiempo en la ciudad

Estafa piramidal con un local de vestidos de alta costura como pantalla: cuatro imputados

Estafa piramidal con un local de vestidos de alta costura como pantalla: cuatro imputados

Venta de vuelos directos entre Rosario y el Caribe: ¿cuánto cuesta ir a Punta Cana?

Venta de vuelos directos entre Rosario y el Caribe: ¿cuánto cuesta ir a Punta Cana?

Autonomía municipal: se viene la primera subasta de un inmueble público

Autonomía municipal: se viene la primera subasta de un inmueble público

El calor se va por un rato: emiten un alerta amarillo por tormentas para Rosario

El calor se va por un rato: emiten un alerta amarillo por tormentas para Rosario

Ovación
Los héroes de Central de 1995 volvieron al Gigante a posar con la Copa Conmebol

Por Gustavo Conti
Ovación

Los héroes de Central de 1995 volvieron al Gigante a posar con la Copa Conmebol

Los héroes de Central de 1995 volvieron al Gigante a posar con la Copa Conmebol

Los héroes de Central de 1995 volvieron al Gigante a posar con la Copa Conmebol

Tenis: Rosario cerró otra temporada mostrando un crecimiento exponencial de jugadores

Tenis: Rosario cerró otra temporada mostrando un crecimiento exponencial de jugadores

El vóley de Rosario copó el Monumento en el cierre de una temporada histórica

El vóley de Rosario copó el Monumento en el cierre de una temporada histórica

Policiales
El exjuez Bailaque seguirá en prisión domiciliaria hasta fines de marzo de 2026
Policiales

El exjuez Bailaque seguirá en prisión domiciliaria hasta fines de marzo de 2026

Tirotearon tres veces un pasillo donde funcionó un búnker de drogas

Tirotearon tres veces un pasillo donde funcionó un búnker de drogas

Estafa piramidal con un local de vestidos de alta costura como pantalla: cuatro imputados

Estafa piramidal con un local de vestidos de alta costura como pantalla: cuatro imputados

Va a juicio un hombre que mató a otro tras discutir en un partido de fútbol infantil

Va a juicio un hombre que mató a otro tras discutir en un partido de fútbol infantil

La Ciudad
Fiestas de fin de año: llega un refuerzo alimentario para unos 600 mil santafesinos
La Ciudad

Fiestas de fin de año: llega un refuerzo alimentario para unos 600 mil santafesinos

Mercado de las Artes: reprogramaron la última edición del año por la posible llegada de tormentas

Mercado de las Artes: reprogramaron la última edición del año por la posible llegada de tormentas

Música y recorridas por nuevos sectores: cómo será la reinauguración del aeropuerto

Música y recorridas por nuevos sectores: cómo será la reinauguración del aeropuerto

El calor se va por un rato: emiten un alerta amarillo por tormentas para Rosario

El calor se va por un rato: emiten un alerta amarillo por tormentas para Rosario

La Justicia le otorgó al grupo Grassi el control de Vicentin 
Economía

La Justicia le otorgó al grupo Grassi el control de Vicentin 

Legislatura: sanción definitiva al presupuesto y a la ley tributaria 2026
Politica

Legislatura: sanción definitiva al presupuesto y a la ley tributaria 2026

El municipio presenta una nueva temporada de la red de refugios climáticos
La Ciudad

El municipio presenta una nueva temporada de la red de refugios climáticos

De las profundidades al borde del mar: un hallazgo excepcional en la costa atlántica
Información General

De las profundidades al borde del mar: un hallazgo excepcional en la costa atlántica

En lo que va del año detuvieron a más de 200 cuidacoches en Rosario
La Ciudad

En lo que va del año detuvieron a más de 200 cuidacoches en Rosario

La tasa de desempleo araña el 9% en el Gran Rosario, de las más altas del país
Economía

La tasa de desempleo araña el 9% en el Gran Rosario, de las más altas del país

Plus por Asistencia Perfecta: cuántos docentes cobrarán este viernes el beneficio
La Ciudad

Plus por Asistencia Perfecta: cuántos docentes cobrarán este viernes el beneficio

Newells ya piensa en refuerzos: quién es el defensor del fútbol mexicano en la carpeta
Ovación

Newell's ya piensa en refuerzos: quién es el defensor del fútbol mexicano en la carpeta

Se viene un viernes de calor intenso con una temperatura que trepará hasta los 35°
La Ciudad

Se viene un viernes de calor intenso con una temperatura que trepará hasta los 35°

Homicidio de un gendarme: piden perpetua y el veredicto se conoce el lunes
Policiales

Homicidio de un gendarme: piden perpetua y el veredicto se conoce el lunes

A poco de la reapertura, el aeropuerto de Rosario suma una conexión con el Caribe
La Ciudad

A poco de la reapertura, el aeropuerto de Rosario suma una conexión con el Caribe

Ansés 2026: el cronograma de pagos para jubilados y pensiones en enero
Información General

Ansés 2026: el cronograma de pagos para jubilados y pensiones en enero

India fue abandonada en un pet shop y una campaña en redes le cambió la vida
La Ciudad

India fue abandonada en un pet shop y una campaña en redes le cambió la vida

El chef Christian Petersen está internado en San Martín de los Andes: Lucha por su vida
Información General

El chef Christian Petersen está internado en San Martín de los Andes: "Lucha por su vida"

Un doble femicidio en contexto narco llegó a juicio con un acusado con pedido de prisión perpetua
Policiales

Un doble femicidio en contexto narco llegó a juicio con un acusado con pedido de prisión perpetua

Pagó un atado de cigarrillos en Río y terminó estafado por 3.400 dólares
Información General

Pagó un atado de cigarrillos en Río y terminó estafado por 3.400 dólares

El calor se apodera de Rosario pero habrá respiro: cuándo llegan las lluvias
La Ciudad

El calor se apodera de Rosario pero habrá respiro: cuándo llegan las lluvias

Detuvieron al hijo del Toro Escobar, último prófugo de la banda de Jano Fernández
Policiales

Detuvieron al hijo del Toro Escobar, último prófugo de la banda de Jano Fernández

Llega la última edición del año del Mercado de las Artes en la ex Aduana
La Ciudad

Llega la última edición del año del Mercado de las Artes en la ex Aduana

Navidad: expectativa en los vendedores de juguetes para repuntar un año flojo

Por Nicolás Maggi

La Ciudad

Navidad: expectativa en los vendedores de juguetes para repuntar un año flojo