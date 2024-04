EPE: comerciantes y gastronómicos denuncian fuerte tarifazo

El fenómeno es transversal a diversas actividades comerciales, pero afecta más a los que utilizan mucha energía para funcionar : los que más consumen, pagan más caro el kilowatt, pero además de incrementarlo por esa vía, también pagan más impuestos que repercuten en la tarifa final. Por ejemplo, el piso para uno de los primeros rangos de tarifa no residencial (uso comercial ULC3) iba de 28 a 38 pesos el KW según el tramo de consumo, y se fue a entre 115 y 120 pesos.

"Más allá de que entendemos la problemática de que la empresa compra la energía y la distribuye, la realidad es que cuando llegan las facturas, con las ventas tan caídas mes a mes, los asociados no están en condiciones de pagar ni lo que ya se consumió ni tampoco pensando a lo que vendrá en el futuro. Muchos no podrán trasladarlo a precios, porque no serán competitivos. Es un proceso difícil el que atravesamos, y por eso estamos viendo qué nos proponen las autoridades para morigerarlo", completó Diab.

Supermercados y almacenes

Desde el sector supermercadista ya advirtieron que impactará en precios. "Hay una gran preocupación en el sector comercio, ni hablar en los supermercados, ya que somos electrodependientes. Los aumentos en el sector rondan desde el 100% al 300%. Es muy oneroso lo que nos cobran en concepto de impuestos", puntualizó Sergio López, secretario de la Cámara de Supermercadistas local (Casar) y vicepresidente de AER.

"Esto no colabora para nada en un contexto tan difícil, y lamentablemente va a repercutir también a la hora de hacer costos y lógicamente, en la remarcación de precios. Sería una muy buena oportunidad para que el Ministerio de Producción de la provincia, con el que tenemos un acuerdo de precios que pone en valor a las empresas Pyme y los comercios locales, acompañe a nuestro sector y se revise la manera en la que la EPE nos cobra las tarifas", consideró.

Los almaceneros y autoservicios viven algo similar. "Estamos muy preocupados, va a ser impagable para nosotros. Según el simulador de la página de la EPE, voy a pasar de abonar de 90.000 a 278.000 pesos, un aumento del 200%. Hace 15 días le venimos pidiendo una reunión al presidente de la empresa, Hugo Marcucci. Lo ingresamos por mesa de entradas pero hasta acá no hemos recibido respuestas. Esperemos tenerlas pronto", subrayó Juan Milito, del Centro Unión Almaceneros de Rosario.

Comerciantes

Los comerciantes no se quedaron atrás. "No se puede creer este aumento de energía, en medio de una recesión económica. Hay que hacer frente a gastos grandes con ventas pobres. En nuestro caso llegó el triple del valor que pagábamos. Estamos cerrando un marzo muy difícil, con muchos feriados y paros que nos perjudicaron", apuntó Miguel Rucco, del paseo comercial calle San Luis.

El referente explicó que si bien entiende que "esto se debe a la quita de subsidios nacionales y probablemente tenga que ver con el aumento del valor mayorista en Cammesa", mientras que la EPE, que distribuye la energía, tan solo traslada el aumento, subrayó que "tampoco tenemos un gran y eficiente servicio. En muchos lugares hay cortes de luz. Todo el comercio está afectado, en especial los electrodependientes", manifestó.

Gastronómicos

En la gastronomía también está haciendo estragos. El titular de un bar de calle Pellegrini mostró las dos boletas: pagaba hasta el período anterior 350.000 pesos. La actual fue de 1.300.000 pesos. Otro de Pichincha Vieja, sobre avenida Francia, pasó de pagar 200.000 a 700.000.

Para algunos, pagar la tarifa ya les cuesta tanto como el alquiler del local: "Está bravísimo. En uno de nuestros comercios la luz nos subió de 380.000 a 800.000 pesos. Es lo mismo que pagamos de canon locativo. Todos los aumentos que vimos van de 100 a 150%", refirió Reinaldo Bacigalupo, de Mercado Pichincha.

Sumado a la baja de consumo, y los problemas ligados a la violencia urbana, el referente observa un combo letal en ciernes. "Es muy triste todo. Lamentablemente lo vemos venir hace años, es la crónica de una muerte anunciada. Todo conducía a esto: la emisión, la distorsión de precios relativos, la ciudad cada vez mas triste y apagada", detalló.

"Todos estamos en modo aguantar hasta julio, a ver si levanta en las vacaciones de invierno. Sé que vienen tiempos mejores si pasamos esta tormenta fuerte", dijo con esperanza. Y agregó: "Los propietarios de los locales están negociando alquileres casi mes a mes, sin seguir IPC, porque es imposible. La mayoría está ayudando porque comprende la situación y sabe que el combo con narcoterrorismo hizo que en marzo la gente no haya salido", cerró.