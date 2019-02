La moda de las listas y una exageración

Causó, literalmente, terror entre los especialistas nativos en espectáculos la propuesta de un periodista porteño que, desde Twitter, sugirió que cada uno de ellos elabore una nómina de canciones que los hayan impactado a lo largo de la vida. La moda de las listas se viene expandiendo desde hace un tiempo prolongado en las redes sociales, pero en este caso parece que al bueno de Javier Diz se le fue un tanto la mano. Ocurre que su ambiciosa idea es que la cantidad de canciones que deben ser incluidas por cada uno es de... ¡mil! Sí, aunque usted no lo crea, hubiera dicho un tal Ripley. Ya son varios los que rechazaron espantados la propuesta aduciendo que su capacidad mnemotécnica actual les impide recordar más de una decena.

Lecciones de feminismo

A la rubia Inés Estévez no sólo se la conoce por sus dotes actorales y su talento como cantante, sino porque cuando llega el momento demuestra tener un fuerte carácter. Hace muy poco, una intervención suya en las redes en torno a las candentes cuestiones de género volvió a dejar bien en claro que a la hora de expresar su opinión no se caracteriza precisamente por la timidez. "No entiendo ni entenderé y llegado el caso me niego a entender a las mujeres criticando mujeres. Juzgándolas por sus elecciones de vida, estéticas, laborales o vinculares. Chicas, el feminismo empieza por dejar ser a cada mujer como se le antoje ser", disparó Inés en Twitter. Amerita sacarse el sombrero.

El intendente y la librería

Su presencia fue, no tanto tiempo atrás, moneda de cambio cotidiana en la política nacional. Sin embargo, un manto de olvido parece haber caído sobre la otrora importante figura del ex gobernador chaqueño y ex jefe de Gabinete Jorge "Coqui" Capitanich. Pero el hombre que supo ser una de las principales espadas del kirchnerismo está lejos de haber pasado a cuarteles de invierno. De hecho, en la actualidad es el intendente de Resistencia, y en ese carácter es que se hizo presente en la fiesta que se celebró en la librería La Paz, de esa capital, que cumplió treinta años. Una excelente noticia en estos tiempos de crisis para la industria cultural. Conviene recordar que hace muy poco cerró en Capital Federal la tradicional librería Clásica y Moderna. Bien por Capitanich, entonces, que mostró su interés en un área que no convoca habitualmente a los dirigentes argentinos.