Pernía y Girolami se sacaron chispas en Rosario en una nueva fecha del TCR South America

El líder del campeonato ganó la segunda final y aprovechó el abandono del Bebu. Rosario volvió a vivir una jornada atrapante del automovilismo

Una final electrizante, otra accidentada y el título a punto de quedar nuevamente en manos de Leonel Pernía . Así pasó la 9ª y penúltima fecha del TCR South América que tuvo epicentro este fin de semana en el Autódromo Juan Manuel Fangio de Rosario, donde el Tanito sacó chapa de líder, le estiró la diferencia a Néstor Girolami y quedó a las puertas del bicampeonato.

Hace exactamente dos semanas de la disputa del Turismo Carretera en Rosario y la ciudad volvió a recibir una categoría fuerte, que viene creciendo el último tiempo: el TCR South America.

El fin de semana de sol acompañó y hubo un buen marco en el Fangio para presenciar la penúltima fecha del campeonato. Además de lo estrictamente deportivo, no faltaron las exposiciones. Hubo autos clásicos presentados por Rosario Autos Sport y fueron exhibidos los icónicos Lotus 97T (1985) y McLaren MP4/4 (1988) manejados por el legendario Ayrton Senna , que Crespi replicó para la serie biográfica del tricampeón brasileño de F1.

El Bebu Girolami (Hyundai Elantra) tuvo un arranque de fin de semana inmejorable. El cordobés no sólo se aseguró la pole position, también estableció un nuevo récord de vuelta de clasificación en la historia del TCR en el circuito rosarino con 1m36s555.

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Pernía encabeza la fila en la carrera que tuvo como escenario el autódromo Juan Manuel Fangio.

Las buenas noticias continuaron el domingo en la primera final. Girolami peleó mano a mano hasta el final con el Tanito Pernía (Honda Civic) y se terminó quedando con un triunfo necesario para seguir prendido en la lucha por el campeonato. Hasta ahí le descontaba 9 puntos.

Mientras que el piloto bermudense Fabián Yannantuoni (Lynk & Co 03) firmó una gran remontada y pasó de 14° a 4°. Detrás del Patito terminaron Juan Ángel Rosso (Lynk & Co 03), Nelson Piquet Jr. (Honda Civic), Camilo Trappa (Hyundai Elantra), Fabricio Pezzini (Lynk & Co 03) y el debutante Lucas Carabajal (Peugeot 308).

Una segunda final muy accidentada

La largada de esta final invirtió los 10 primeros puestos de la clasificación. Tuvo a Pezzini largando mejor que Gabriel Moura (Audi RS 3), superándolo por afuera y quedándose con el 1.

La réplica del McLaren conducido por Ayrton Senna.

Lo más impactante pasó unos minutos después en el largo curvón al final de la recta principal. Un toque entre el paulista Gabryel Romano (Hyundai Elantra) y Carabajal provocó una colisión que terminó con un fuerte golpe de Sebastián Quirno (Peugeot 308) a Juan Manuel Casella (Cupra León VZ) en el lateral derecho del auto, cuando el primero quiso esquivarlo.

La carrera estuvo más de 10 minutos neutralizada y Pernía (largó 8°) aprovechó el relanzamiento para superar a Pezzini y trepar a la punta. Un nuevo incidente devolvió al auto de seguridad a la pista cuando Tiago Pernía (Honda Civic) se tocó con el Bebu Girolami y ambos terminaron afuera, involucrando además a otros autos. Gran cierre de Nico Fuca (19 años), que superó al brasileño Reis, se subió al podio y festejó con su gente, como un local más.

Pernía dominó, cantó victoria y buscará en la última fecha de la temporada en Uruguay, en el Autódromo Víctor Borrat Fabini de El Pinar (el 5 y 6 de diciembre), repetir el título conseguido en 2025. De Rosario se fue con media copa adentro.