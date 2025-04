El Papa Francisco: su legado

En la mañana de este 21 de abril nos levantamos escuchando la dolorosa noticia del fallecimiento del Papa Francisco. Con sorpresa, pues el Domingo de Pascua había saludado a los fieles reunidos en la Plaza San Pedro. En las primeras horas todos quedamos petrificados, consternados por tan gran pérdida. Me viene a la memoria en este momento recordar aquellas primeras horas de la tarde del 13 de marzo de 2013, en que fuimos gratamente sorprendidos y llenados de asombro ante la noticia de “habemus Papam”, y lo más asombroso fue que éste era ni más ni menos que el cardenal Bergoglio, arzobispo de Buenos Aires. Sorprendió también que el nuevo pastor universal de la Iglesia se imponía a sí mismo el nombre de Francisco.

Recuerdo que estando ese día de visita pastoral en una parroquia, el sacerdote echó a vuelo las campanas y una feligresa me dijo: "¡Padre, Pentecostés en Cuaresma!". Por primera vez en la historia de la Iglesia se elegía un Papa de América Latina, un Papa argentino. Con la elección de Francisco es como si las Iglesias, fruto de la primera Evangelización de América, hubieran llegado a una madurez tal que uno de sus hijos fuera cabeza visible de la Iglesia toda y asumiera la solicitud por todas las Iglesias. De este modo se llevaba al centro del catolicismo la experiencia, la vivencia y la enseñanza de las Iglesias de Latinoamérica, y en particular de la Iglesia en Argentina; de la periferia al centro, para desde allí, con acento argentino y latinoamericano, el Papa Francisco llevara a todo el mundo la riqueza de estas Iglesias. Tal ha sido así que hoy en diversas partes del mundo se leen los Documentos del Celam (Puebla, Aparecida, etcétera), que antes sólo estaban limitados a los propios latinoamericanos.

Fue una gran gracia para todos nosotros. En primer lugar, quiero destacar su misión de pastor universal, sobre el que recae “la solicitud por todas las Iglesias”; fue el servidor de todos, “siervo de los siervos de Dios”. Ejerció con gran amor el ser Vicario de Cristo en la Tierra, sucesor del Apóstol Pedro. Dirá Santa Catalina de Siena, doctora de la Iglesia a Jesús: “Tú cuando te fuiste de entre nosotros, no nos has dejado huérfanos, sino que nos has dejado a tu vicario, el cual nos da el mismo bautismo del Espíritu Santo” (Catalina de Siena, “Elevaciones” II en “Obras de Santa Catalina, BAC Madrid 1955, p 572). Y en la obra “Diálogos”: “El eterno Padre dirá: ¿a quién le dejo las llaves de esta sangre? Al glorioso apóstol Pedro y a todos los demás que han venido y que vendrán después de él hasta el día del juicio final. Ellos tuvieron y tendrán la misma autoridad que tuvo Pedro y ninguno de sus defectos disminuirá nunca su autoridad; ni le quitará jamás a la sangre su perfección, ni a ningún sacramento” (Ibíd., diálogos 115 en o.c pág 401).