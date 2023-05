Turquía: el presidente Erdogan deberá ir al balotaje por primera vez

La diferencia de votos entre el presidente y el aspirante socialdemócrata se volvió cada vez menor a medida que avanzaba el escrutinio. “La farsa, que empezó con un 60%, ha caído ahora por debajo del 50%. Los observadores electorales y los funcionarios de la junta electoral no deberían abandonar nunca sus puestos. No dormiremos esta noche, mi gente”. Fue un tuit del candidato de la oposición, Kemal Kilicdaroglu. El líder socialdemócrata encabeza una coalición de seis fuerzas, que esperan terminar con la autoritaria era Erdogan. “Quiero hacer un llamamiento a nuestros héroes de la democracia: no abandonen bajo ningún concepto los colegios electorales hasta que se haya entregado la última papeleta firmada. La plena y correcta manifestación de la voluntad de la nación depende de vuestra determinación. Ya lo verán, valdrá la pena”, dijo en Twitter el líder de la oposición turca. “Vamos en cabeza”, aseguró. Su partido, el CHP, acusa a la agencia Anadolu de no dar datos fiables y al AKP de haber estado bloqueando el recuento de las papeletas, impugnando las actas en zonas donde la oposición es más fuerte, como se verificó en Estambul, un bastión opositor y la ciudad más importante de Turquía. El alcalde de Estambul, Ekrem Imamoglu, aseguró que miembros del partido de Erdogan, el AKP, objetaban los resultados en muchas escuelas para ralentizar el recuento. “No se cargan los datos en el sistema porque el AKP hace objeciones. Esto aumenta la manipulación”, denunció. Imamoglu aseguró que la coalición opositora “va claramente por delante” y pidió paciencia a la población. A medida que se registraba el escrutinio aumentaba la incertidumbre y presidentes de mesa en varias provincias del país, junto a observadores y partidos opositores, denunciaron retrasos.

Un tercer candidato, el nacionalista Sinam Ogan, tenía el 5,3%. Según la agencia independiente Anka, Erdogan tenía 48% y entre un 44-45% el líder de la oposición. El avance del recuento era muy diferente según las regiones, y en grandes ciudades como Estambul, Ankara e Esmirna, donde la oposición tiene apoyo mayoritario, era más lento que en el conjunto del país. El alcalde de Ankara, el socialdemócrata Mansur Yavas, aseguró que cuando se incluya el recuento total de las grandes ciudades el candidato opositor tendría la mayoría absoluta.

Elecciones parlamentarias

Más de 60,9 millones de ciudadanos turcos fueron llamados a las urnas. Además de presidente, se eligieron a los 600 miembros de la Gran Asamblea Nacional (parlamento), por representación proporcional en 87 distritos. Disputaron estos escaños 24 partidos políticos y 151 candidatos a diputados independientes. Un partido necesita al menos el 7% de los apoyos para entrar en la asamblea legislativa.

Erdogan llegó a la votación en un país golpeado por una crisis económica, con una moneda devaluada a la mitad en dos años y una inflación que superó el 85% anual. El terremoto del 6 de febrero, que derrumbó decenas de miles de edificios y causó la muerte de más de 50.000 personas y más de 3 millones de desplazados, puso en tela de juicio la omnipotencia de un presidente que centraliza todos los poderes. Erdogan ostentaba como uno de sus grandes logros la modernización de Turquía a través de la construcción. Sin embargo, el terremoto evidenció la corrupción sistemática de contratistas y autoridades, que otorgaron permisos de construcción que no cumplían las normas antisísmicas. El mandatario amplió la alianza política de su gobernante Partido Justicia y Desarrollo (AKP), con dos partidos nacionalistas para incluir uno de izquierda y dos islamistas marginales.

En tanto, la alianza opositora promete restablecer la independencia del poder judicial y el banco central, instituir controles y equilibrios y revertir el retroceso democrático y la represión de la libertad de expresión y la disidencia bajo el largo “reinado” de Erdogan. Los opositores reivindican la tradición laicista que caracterizaba a Turquía desde la fundación de la república en 1923. Erdogan erosionó sistemáticamente esa herencia en favor de un islamismo conservador similar al que predomina en otras naciones de Medio Oriente. Turquía perdió así su identidad distintiva y su característica modernidad de costumbres.