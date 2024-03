Trump volvió a elogiar a Milei: "Lo amo porque él me ama"

El ex presidente estadounidense Donald Trump volvió a elogiar al mandatario Javier Milei luego del fugaz encuentro que protagonizaron en el macro de la Conferencia Política de Acción Conservadora (CPAC). “Lo amo porque él me ama”, resaltó el posible candidato republicano en el discurso que pronunció en Richmond, Virginia.

En la misma línea, el posible representante del Grand Old Party que aún disputa la interna planteó: “Su presidente es un gran tipo, él me ama, y yo lo amo a él. Cuando llamó, atendí su llamada. Cualquiera que me quiera, me agrada”.