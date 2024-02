Trump dijo que "alentaría a Rusia" a que invada países de la Otán

En un mitin de campaña en la pequeña localidad de Conway, Carolina del Sur , Trump contó una historia sobre un miembro no identificado de la Otán que lo confrontó por su amenaza de no defender a quienes no cumplieran con los objetivos de gasto de Defensa de la alianza atlántica. “Uno de los presidentes de un gran país se levantó y dijo: ‘Bueno, señor, si no pagamos y Rusia nos ataca, ¿nos protegerá?’”, contó Trump, sin revelar el nombre de su presunto interlocutor. “No, no los protegería. De hecho, animaría (a Rusia) a hacer lo que le dé la gana. Deben pagar sus deudas”, le respondió el entonces presidente según su versión. “La Otán estaba destruida hasta que aparecí”, concluyó.