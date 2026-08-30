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Google Maps le hizo caso a Trump: ahora el lago Ontario se llama lago América

La decisión de Trump de renombrar el lago en la frontera con Canadá llegó al servicio de mapas digitales de Google, aunque con matices

30 de agosto 2026 · 22:41hs
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Google Maps le hizo caso a Trump: ahora el lago Ontario se llama lago América

Quizás muy pocos usuarios latinoamericanos de Google Maps se sorprendan de encontrar que en el servicio digital de mapas el lago Ontario, en la frontera entre Canadá y estados Unidos, ahora lleva un segundo nombre entre paréntesis: lago América. Incluso puede parecer natural, ya que es un lago en el continente americano. Pero para los estadounidenses "America" (así, sin tilde) es sinónimo de Estados Unidos. La disputa política entre EE.UU. y Canadá llegó a los mapas, y Google Maps tiene un argumento para explicar por qué aceptó el cambio de denominación del lago Ontario.

De hecho, Google actualizó su aplicación de mapas con distintos métodos de acuerdo al país desde el que se accede. Para los usuarios en territorio estadounidense se llama "Lake America", desde Canadá se puede leer el rótulo "Lake Ontario" y desde cualquier otro lugar del mundo aparece la leyenda "Lake Ontario (Lake América)".

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Google indicó en un blog que la decisión se basa en su práctica de usar los nombres asignados por el Sistema de Información de Nombres Geográficos de Estados Unidos (GNIS). “Estas actualizaciones siguen nuestra política de larga data para cuerpos de agua cuyos nombres varían de un país a otro”, resaltó el breve comunicado.

La actualización se produce días después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó la orden del cambio de nombre en medio de una creciente guerra comercial con Canadá, en la que ambas naciones ordenaron miles de millones de dólares en aranceles adicionales sobre bienes y productos del otro. La decisión de Google refleja los cambios que implementó la compañía en 2025, cuando Trump emitió una orden para renombrar el Golfo de México como Golfo de América.

La decisión del jueves por parte de Trump de renombrar el lago fue recibida con burlas e indiferencia en ambas naciones. El primer ministro de Ontario, Doug Ford, respondió mostrando un cartel publicitario en la orilla canadiense del lago con el mensaje: “Lago Ontario. Ahora y para siempre”.

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